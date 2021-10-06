Эксперимент по доставке российского вина через «Почту России» начнётся в марте 2022 года Статьи редакции
И продлится почти два года.
- С 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года «Почта России» начнёт принимать онлайн-заказы на российское вино с доставкой, сообщила пресс-служба Минфина журналу «Компания».
Продавать алкоголь через «Почту России» смогут несколько ритейлеров, список определит правительство. Участие маркетплейсов в эксперименте не предусмотрено законом, добавили в пресс-служба министерства.
- «Почта России» будет агрегатором информации о товарах и разместит её на специальном сайте. На витрине будут креплёные и игристые вина, произведенные из выращенного в России винограда.
- Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете можно с 2020 года, но его не приняли. Бизнес неоднократно призывал снять ограничения.
- Онлайн-платформы могут работать с алкоголем как витрины — размещать информацию о товарах и бронировать их, чтобы покупатели могли забрать вино из лицензированной точки поставщика.
- В октябре Ozon сообщил, что планирует получить лицензию на продажу алкоголя.
Не покупать непосредственно в отделении. В отделении только получать заказанное на их сайте. Я бы попробовал. Есть ряд производителей, не представленных на полках сетей и это хорошая возможность ознакомиться с отечественным винишком тэкскэть.
С «выращенного в России винограда» засмеялся-просмеялся прям.
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