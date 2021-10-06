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Торговля
Маша Цепелева

Эксперимент по доставке российского вина через «Почту России» начнётся в марте 2022 года Статьи редакции

И продлится почти два года.

  • С 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года «Почта России» начнёт принимать онлайн-заказы на российское вино с доставкой, сообщила пресс-служба Минфина журналу «Компания».

  • Продавать алкоголь через «Почту России» смогут несколько ритейлеров, список определит правительство. Участие маркетплейсов в эксперименте не предусмотрено законом, добавили в пресс-служба министерства.

  • «Почта России» будет агрегатором информации о товарах и разместит её на специальном сайте. На витрине будут креплёные и игристые вина, произведенные из выращенного в России винограда.
  • Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете можно с 2020 года, но его не приняли. Бизнес неоднократно призывал снять ограничения.
  • Онлайн-платформы могут работать с алкоголем как витрины — размещать информацию о товарах и бронировать их, чтобы покупатели могли забрать вино из лицензированной точки поставщика.
  • В октябре Ozon сообщил, что планирует получить лицензию на продажу алкоголя.

#новость #почтароссии

785 просмотров
28 28 комментариев
4
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28 комментариев
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Roman Tarasov

Нормальная тема. Заказал самый дешевый коньяк, получил через пять лет выдержанный))) 

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18
Igor Fedorov

А когда начнется эксперимент по доставке почты "Почтой России"?

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11
Дмитрий Задорожный

А вот это батенька, вы лодку раскачиваете

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7
Фёдор Дуров

Отправляют виноградный сок, получаешь бутылку вина

Ответить
8
Stepan Popov

Отправляют вино, получают портвейн или винный уксус 😁 ред.

Ответить
2
Valeryi Ozarnichuk

Минфин? Вино? Почта? Что они все делают в одном предложении?))

Ответить
6
Игорь Крафт

Не хватает Роскосмоса

Ответить
4
Дмитрий О

Бизнес. Делают бизнес.

Ответить
2
Stepan Popov

Экономическое развитие показывают. Красивое

Ответить
1
Sergey Ontime

Никому нельзя, но им можно)

Ответить
2
Трейдер мамкин

Контингент около почты России как картина маслом будет)))

Ответить
1
Andrey Dolg

Хех, внутри будет не хуже)

Ответить
0
Максим Данилов

Заголовок выглядит так, как-будто его сгенерировал искусственный интеллект, на основе ежедневных российских новостей.

Ответить
1
Marat Ahiar

Когда все проблемы в стране решены.

Ответить
1
Алексей Гуторов

Почта сухое, Почта полусладкое, Печкин 777

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1
Slava Itprofi

«Их украдут, продадут, сольют»

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1
Денис Демидов

Так вот для чего почте потребовалось 500 млрд рублей из бюджета...

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0
Roman Tarasov

А потом спишут на то что вино скисло по дороге))))

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1
Василий Белогородов

С одной стороны - удобство, с другой - если человек уже не может нормально идти (и дойти до магазина, чтобы догнаться), то ему явно хватит. А с доставкой эта проблема решается)

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0
Пользователь 1

.

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0
Вячеслав Андреевич

Тогда уже Винишко можно будет продавать, прям на прилавках Почты.России. Забрал долгожданную посылочку - обмыл Портвейном 777

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0
Egik

Скалистый берег?

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0
Антон Штадлер

Я не понимаю, почему нельзя удаленно покупать вино с доставкой? Где логика?
Я мог понять, если бы в РФ была госмонополия на продажу алкашки, но ее свободно можно купить в любом магазине. Но, при этом, доставлять магазин не имеет права легально ред.

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0
Arseniy Shkaptsov
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0
Илья Волочков

Зачем человеку покупать вино на почте, если рядом всегда есть более удобные магазины с более широким ассортиментом? На почте постоянно очереди, и покупать там явно неудобно.

Это актуально может быть в деревнях и в сёлах, где мало продуктовых магазинов, но в городе это зачем?

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0
Павел Корчагин

Не покупать непосредственно в отделении. В отделении только получать заказанное на их сайте. Я бы попробовал. Есть ряд производителей, не представленных на полках сетей и это хорошая возможность ознакомиться с отечественным винишком тэкскэть.
С «выращенного в России винограда» засмеялся-просмеялся прям.

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0
33_rublya

Только креплёное и игристое? втф

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0
Андрей Прокофьев

ооооо, почта россии!

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0
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