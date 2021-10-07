Объясняю масштабный сбой Facebook на картинках

Мне надоели скучные, длинные и сложные лонгриды про объяснение интернет-апокалипсиса и я решил написать свою статью в стиле легендарного Wait But Why. Таких я ещё не видел. Прочитал десятки статей, источников, отчётов и мнений, из-за чего публикую материал только сегодня. Вышло очень просто о сложном и с понятными иллюстрациями.