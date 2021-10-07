«Яндекс» начнёт продавать одежду и обувь на «Маркете» — запуск запланирован на ближайшее время Статьи редакции
Компания хотела купить KupiVIP, но передумала и решила развивать сегмент сама.
- Глава бизнес-группы «Яндекса» по электронной торговле и логистическим сервисам Даниил Шулейко на форуме Ecomference Rupost Retail Week рассказал о начале продажи товаров категории fashion: «Запустим, я думаю, вот-вот».
- В июле «Яндекс» отказался от покупки интернет-магазина одежды KupiVIP. Компания планирует развивать сегмент самостоятельно.
- Кроме KupiVIP компании должны были перейти интернет-магазин Mamsy, пять магазинов в ТЦ и распределительный центр на 20 тысяч м² в Подмосковье. «Яндекс» отказался от опциона на покупку после оценки рисков.
- До конца 2021 года «Яндекс» инвестирует около $500 млн в электронную торговлю — это «небывалый объём инвестиций» для компании и меньше, чем тратили на «Такси».
Потому, что если ты поставщик - до них почти не достучишься, а если достучишься, то будут пинать между отделами. Потому, что на маркетплейсе нет внятной аналитики и инструментов продвижения для продавцов маркетплейса, потому, что отзыв к товару может оставить почти любой без верификации покупкой, а это значит, что конкуренты могут обрущить ваши продажи заказными отзывами. До недавнего времени обмен документами с ними происходил в бумажном виде, никакого ЭДО, а это гемор. Чтобы завести, или откорректировать карточку товара, надо заполнять кучу ячеек в таблице эксель.
Иными словами, Яндекс.Маркет как маркетплейс - максимально не дружелюбен к поставщикам среди тройки лидеров.
Месяц назад я им в офис отвез пакет документов по которому мне должны были на счет перевести задолженность с их стороны в 70 с копейками тысяч, которую они не перевели с общими транзакциями. Думаете деньги я получил? :D Нет
Когда они переходили на ЭДО, то не уведомили меня и я пропустил 2 месяца выплат их коммисий за продажу т.к. у меня на руках не было документов и я их ждал. По правилам площадки, это задолженность они списывают с прибыли с продаж, пока её не погасят, а потом опять начнут переводить деньги мне. Они так и сделали, все деньги с продаж начали забирать себе, но при этом начала расти сума долга перед ними и под конец меня вообще заблокировали :D То есть я им отдал все деньги с продаж и за это еще больше стал им должен.
Как решать эту проблему - до сих пор не совсем понимаю. Жду выплаты 70к+, потом буду писать чтобы пересчитали долг и назвали реальную цифру, но зная скорость работы их саппорта, это затянется до весны минимум.
Об этом знают многие поставщики + там мало продаж относительно ВБ и ОЗОНа, поэтому туда никто не ломится и свое преимущество в виде Маркета и его известности они потеряли )
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