От первого в СССР магазина с западными стандартами до устаревшего ТЦ: история универмага «Москва» Статьи редакции
Универмаг «Москва» открыли в 1963 году: в нём были импортные кассовые аппараты, гастроном, парикмахерская и подиум для показов. В 90-х магазин приватизировали и несколько раз безуспешно пытались реконструировать, а между акционерами постоянно происходили конфликты — вплоть до убийства.
Новый подход к советской торговле
В 1959 году Никита Хрущёв побывал в США. Ему понравились многие западные явления в сфере торговли вроде системы самообслуживания, которые он захотел внедрить в советские магазины.
В 50-60-е годы власти СССР поставили цель увеличить розничный товарооборот на 50%. Чтобы решить эту задачу, в том числе начали внедрять прогрессивные форматы, такие как свободный доступ покупателей к товарам, открытая выкладка и заказы товаров с доставкой на дом.
Строительство универмага «Москва» началось в 1958 году. Но после поездки Хрущева план изменился. Он должен была стать магазином нового типа: экспериментальным проектом, призванным внедрить современные технологии торговли и обслуживания покупателей.
Особенности архитектурного проекта
О будущем грандиозном доме торговли рассказывал историк Петр Сытин в книге «Из истории Московских улиц (очерки)».
В послевоенной Москве это был один из первых многоэтажных магазинов. По словам краеведа и историка архитектуры Дениса Ромодина, в городе не возводили подобных объектов с начала 1930-х годов, не считая «Детского мира», который открыли в 1957 году к Международному фестивалю молодежи и студентов.
Здание универмага проектировал коллектив архитекторов и инженеров. Они запланировали создать магазин высотой в семь этажей и площадью почти 23 тысячи м². Торговые залы должны были занять половину помещения — чуть больше десяти тысяч м².
«Москва» по стилю напоминала универсальный магазин «Мосторг» на Красной Пресне, который построили в 1927-1928 годах по проекту классиков московского конструктивизма братьев Весниных.
К середине 1950-х годов архитекторы, проектирующие «Москву», заменили мрамор, позолоту и дерево в отделке на металл, стекло и пластик, так как дорогие материалы подвергли критике как «буржуазные излишества» в оформлении торговых помещений.
Изменились и требования к витринам — они должны были наглядно показывать покупателю, как именно носить модную одежду и пользоваться техническим новинками, а потому — быть достаточно вместительными. У «Москвы» появились окна-витрины практически в ширину всего фасада и вход с несколькими дверями в центре здания.
Универмаг открыли в 1963 году на Ленинском проспекте, на юго-западе Москвы. В те годы этот район был зоной интенсивной застройки. Там возводили дома для работников министерства культуры, профессоров и преподавателей МГУ и общежития.
Устройство универмага
От других советских магазинов универмаг «Москва» отличали не только масштабы, но и открытые просторные залы и импортные кассы.
В большинстве советских магазинов еще была распространена система торговли через прилавок, который разделял продавца и покупателя. Однако здесь все было иначе: прилавки сохранялись, но они уже не были сплошным монолитом — в залах стояли небольшие светлые столики и передвижные витрины с ювелирными украшениями.
По радио звучали объявления о новых поступлениях. Дикторы подробно объясняли, где товар можно найти и давали справку о производителе.
На первом этаже, как и предполагалось, был гастроном. В универмаге работали кафетерий, парикмахерская, мастерская по ремонту и переделке одежды. Для показа новых коллекций существовал специальный демонстрационный зал с подиумом. Попасть на показ могли обычные покупатели.
В магазине работала система телесправки: специальные устройства, похожие на телевизоры, стояли на всех этажах универмага. С их помощью можно было узнать о товарах, услугах и расположении отделов.
Позже руководители компании гордились тем, что в «Москву» заходили и знаменитости, например, Юрий Гагарин с семьёй.
Условия для сотрудников магазина
Универмаг «Москва» стал не только предприятием торговли, но и тестовой площадкой для новых форматов. В случае успеха нововведения внедряли в другие столичные универмаги — ГУМ, ЦУМ и «Детский мир». Так, например, произошло с подиумом для показов.
При универмаге работал учебный центр, где готовили специалистов: продавцов и товароведов учили правилам этикета, теории обслуживания покупателей и другим предметам. Там же располагались вечерние курсы крупнейших торговых вузов страны — Института Народного Хозяйства имени Плеханова и Заочного института советской торговли. Студенты практиковались в «Москве».
Продавцы имели право пользоваться находящимися в магазине библиотекой, медпунктом, столовой и ателье. О жизни и работе продавщиц одного из крупнейших универмагов страны в 1968 году сняли чёрно-белый документальный фильм «Девушки из универмага».
Лента показывала, как оформительница витрин выполняет свою работу, а потом идет на укладку в парикмахерскую универмага, продавцы выбирают в библиотеке книги, а в другом кадре вместе поют в комнате отдыха. Создатели фильма включили в сюжет рассказ о совместных походах и экскурсиях, которые устраивали для сотрудников.
Многие из сотрудников универмага работали в нем десятилетиями, чуть ли не с самого открытия. Так, Дмитрий Ульяницкий пришёл туда в 1988 году на должность младшего продавца отдела мужской одежды, а к 1997 году стал поднялся до поста гендиректора.
«Трикотажное дело»
При универмаге был трикотажный цех. Там шили женское и детское белье, майки и капроновые колготки, которые тогда были в дефиците. Часть продукции универмаг выпускал и продавал нелегально.
Идейным вдохновителем и главным организатором цеха стала директор универмага Мария Коршилова. До «Москвы» она возглавляла ЦУМ и пользовалась покровительством влиятельных членов партии: её близкой подругой была секретарь ЦК КПСС Екатерина Фурцева. Коршилова назначила начальником цеха своего знакомого Александра Хейфеца, а его заместителем стал Юрий Евгеньев.
Когда создателей подпольного бизнеса разоблачили, ущерб государству оценили в 2,5 млн рублей. Благодаря своим связям директор магазина оказалась в деле всего лишь свидетелем. А её соучастников Хейфеца и Евгеньева расстреляли за расхищение государственных средств. Судебный процесс проходил в середине 1960-х годов.
Приватизация и попытки реконструкции
В 1992 году универмаг «Москва» приватизировали, и он перестал быть государственным. С тех пор у него несколько раз менялись собственники и директора, а между акционерами постоянно происходили конфликты.
Тем не менее, необходимость реконструкции устаревшего здания признавали все владельцы и топ-менеджеры: к 90-м годам начали появляться первые торговые центры, которые значительно превосходили универмаг по площади и по количеству возможностей и развлечений для покупателей.
Один из первых проектов предполагал, что семиэтажное здание расширят по всему периметру. Однако выяснилось, что санитарная зона между магазином и жилыми домами не должна быть меньше 50 метров, поэтому от такой пристройки отказались.
Реконструкция «Москвы» должна была начаться в 2003 году. Площадь универмага хотели увеличить за счет новых пристроек до 70 тысяч м². Концепция включала торговую зону, развлекательный центр с двумя кинозалами, боулингом и фуд-кортом.
Проект одобрил Москомархитектуры, но начать реконструкцию не удалось из-за череды корпоративных конфликтов. В 2003 году предприниматель Игорь Захаров, которому принадлежали 82,5% акций универмага, уволил гендиректора Дмитрия Ульяницкого. Однако тот восстановился через суд, а пока шёл процесс, самого Захарова осудили за уклонение от налогов.
Руководство универмага успело заменить только часть торгового оборудования, а также модернизировать системы освещения, кондиционирования и пожарной безопасности.
В 2005 году у универмага сменился собственник — его купила General Investment Group (GIG). В результате сделки в совет директоров вошли Василий Греков, Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович, которых считают создателями Таганской ОПГ.
Сумма сделки не разглашалась. Участники рынка оценивали здание в $25-30 млн. По мнению экспертов по недвижимости, оно уступало новым торговым центрам по многим параметрам. Однако при относительно небольшой площади универмаг отличался выгодным расположением.
Еще одна бизнес-идея акционеров «Москвы» состояла в том, чтобы сделать универмаг сетевым. В 2006 году они открыли одноименный филиал площадью 5400 м² в столичном районе Кузьминки. Третий магазин площадью около 10 000 м² планировали запустить осенью 2009 года в районе станции метро «Павелецкая».
В 2007 году один из собственников вновь анонсировал масштабную реконструкцию универмага. Акционеры внесли в департамент градостроительства Москвы проект семиэтажного магазина, к которому собирались пристроить 34-этажную офисную башню, новые торговые галереи и развлекательный комплекс под рабочим названием «Огни Москвы».
Общую площадь универмага хотели увеличить почти в семь раз до 132,5 тысяч м², а торговую в два раза — с 10 300 до 20 893 м². На площадке за магазином планировали открыть еще и сельскохозяйственный рынок. Проект оценивали в $200-250 млн.
Однако этим планам помешала череда судов. Гендиректор Ульяницкий обвинил новых акционеров в рейдерском захвате и выводе средств и провел допэмиссию акций, в результате которой увеличил свою долю с 9% до 95%. Совладельцы магазина оспорили законность этой процедуры, а также избрали нового директора на собственном собрании.
Из-за споров между акционерами универмаг несколько раз закрывали, а арендаторы торговых площадей не могли попасть к своим кассам и товарам. Сотрудники магазина писали обращения президенту и выходили на митинги.
В 2009 году неизвестные избили юриста Андрея Бралюка, который представлял в судах руководство универмага во главе с Ульяницким. Через несколько месяцев пострадавший умер в больнице. В причастности к этому преступлению обвинили Жирноклеева и Рабиновича, однако произошло это только в 2019-2020 годах.
Арбитраж Москвы 30 декабря 2010 года признал универмаг банкротом. На тот момент здание магазина находилось в залоге у банка, а долг компании составлял более 1,3 млрд рублей. Стоимость универмага оценивали в $50-60 млн.
В 2012 году здание универмага дважды выставляли на торги. Сначала его хотела купить компания «Эй уан дирекшн», предложившая за здание 3,17 млрд рублей при стартовой цене 834,7 млн рублей. Однако у неё возникли проблемы с финансированием и она отказалась от сделки. Победитель вторых торгов предложил за здание 2,78 млрд рублей.
Продажа новому владельцу
В 2014 году в универмаге сменились владельцы. Все 100% акций выкупила компания Optima Development.
В апреле 2015 года вновь заговорили о реконструкции универмага. Новые собственники объявили о намерении построить на его месте современный торгово-развлекательный центр площадью около 60 тысяч м² — в три раза больше существующего. Предполагалось, что старое здание снесут в 2017 — 2018 годах.
Инвестиции в новый проект оценивались более чем в $60 млн. Представители компании-девелопера утверждали, что хотят сохранить историческую атмосферу универмага. Однако, по их словам, перестроить капитальное советское здание невозможно и придется его сносить.
Как только речь зашла о сносе здания, местные жители и активисты встали на его защиту. Они даже собирались предложить внести его в список объектов культурного наследия. О готовности стоять в пикете заявлял даже музыкальный критик Артемий Троицкий, который жил тогда по соседству.
В декабре того же 2015 года вице-президент компании Булат Шакиров опроверг информацию о сносе. По его словам, речь шла всего лишь о внутреннем обновлении здания, замене эскалаторов и лифтов.
К тому моменту половина площадей в универмаге пустовала, пятый этаж был закрыт. Покупателей можно было встретить только на первом. Троицкий рассказывал, что перестал заходить в магазин, так как «в последние годы он испортился, стал, с одной стороны, очень дорогим, с другой — страшно оскудел».
Внешний вид здания тоже отличался от изначальной задумки архитекторов — остекление в центре фасада заклеили рекламой, а витрину первого этажа просто завесили тканью. Представитель нового собственника утверждал, что собирается «открыть» окна и очистить фасад, а первый этаж сделать «прозрачным».
Задумывалось руководство компании и о смене состава арендаторов. На тот момент в универсаме работали супермаркет «Азбука Вкуса», магазин косметики и парфюмерии «Л’Этуаль», бутики Caterina Leman, Peter Kaiser, Baldinini, Betty Barclay и многие другие.
В 2016 году сообщалось, что на площадке торгового комплекса планируется создать фермерский рынок. Авторы идеи собирались ежедневно привлекать 3,5 тысяч покупателей. Этот проект так и остался нереализованным, а в прессе перестали появляться новости о реконструкции универмага.
Спасибо, очень классный материал :)
Вот тут можно посмотреть на старые фотографии "Москвы", кстати – https://pastvu.com?g=55.697683,37.560407&z=18&s=osm&t=mapnik&type=1 ред.
Спасибо за столь интересную статью! Прочитал с большим удовольствием)
Сложная история у этого ТЦ, конечно же.
Но как человек, который живет неподалеку от него - могу сказать, что ТЦ нужно обновление уже давно.
Здание огромное, но интереса туда заходить совсем нет - большинство этажей забито "рыночными" магазинами у которой вряд ли есть большая ЦА. Из нормального - М.Видео и Азбука Вкуса.
Конечно же, при обновлении здания, нужно учитывать различные мнения, рассматривать разные предложения.
Но мне кажется, что с ним нужно сделать примерно то же, что и было с ЦДМ ранее - оставить стены и то, как он выглядит снаружи, а внутри полностью обновить.
P.S. Эскалаторы в этом ТЦ просто божественные. Старые, огромные, как на старых станциях в метро, но только это не в метро, а в ТЦ! Каждый раз удивляет их вид и одновременно приносит удовольствие)
Универмаг «Москва» открыли в 1963 году: в нём были импортные кассовые аппараты, гастроном, парикмахерская и подиум для показов. В 90-х магазин приватизировали и несколько раз безуспешно пытались реконструировать, а между акционерами постоянно происходили конфликты — вплоть до убийства.
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