Компании тратят на повторную упаковку и перевозку больше, чем стоил товар: иногда чтобы всё равно отправить его на свалку. Из-за кого политика «купи всё, верни потом» стала услугой по умолчанию и почему сервисам вроде Amazon проще отдать деньги и не забирать заказ — в пересказе The Atlantic.

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The Atlantic

В конце 19 века примерочная была элементом роскоши в элитных магазинах, где посетители могли посидеть на мягких диванах и угоститься бесплатным шампанским. В 2021 году примерочные есть практически везде, только условия в них не всегда хорошие:

Кривые зеркала и неправильное освещение.

Повсюду вещи, которые предыдущий покупатель бросил после примерки.

Шторы не закрываются до конца, а на дверцах не всегда есть замок.

На протяжении 1990-2000-х годов людям было важно примерять одежду перед приобретением. Но всё изменилось с развитием онлайн-торговли. Покупатели поняли, что смысла испытывать неудобство нет: можно заказать товар на дом и вернуть его, если не подойдёт. В 2020 году до 50% одежды американцы приобрели в интернете, и пандемия лишь ускорила рост продаж.

Вот только потребители не могут оценить качество товара до покупки, поэтому вместе с бумом продаж увеличилось и количество возвратов. В среднем в розничных магазинах возвращают от 1% до 10% вещей, а в онлайне — 15-30% .

Некоторые интернет-магазины поощряют эту практику, чтобы покупатели меньше сомневались в заказе: предлагают не только бесплатную доставку, но также бесплатные возвраты и скидки — всё, чтобы клиент покупал и сдавал вещи чаще.

В 2020 году американцы вернули в онлайн-магазины товаров на общую сумму $100 млрд.

Сдают товары по разным причинам: разонравился, не подошёл, не работает, не соответствует описанию. Потом их выкупают оптовые «перепродажники», а технику, например, разбирают на части. Остальное отправляют на мусоросжигательный завод или свалку.

Такая практика в долгосрочной перспективе вредит окружающей среде и в целом невыгодна. Товар, на который и так ушло много материальных и логистических ресурсов, придётся снова перевозить. И зачастую просто для того, чтобы выбросить.

Магазины принимали возвраты и раньше, но не в таких масштабах. Всё это, считает The Atlantic, побочный продукт культуры потребления, которую торговые сети продвигают как минимум последние 15 лет.

Товары редко возвращают на полки — чаще всего перепродают и утилизируют

Розничная логистика состоит из двух основных частей:

Исходящая — когда товар переходит от производителя к потребителю. В этом процессе также участвуют сотрудники сортировочных складов и доставщики.

Обратная — когда покупатель возвращает товар продавцу.

Обратная логистика требует много сил, времени и денег. Возвраты собираются массово — из дома самого клиента, от доставщиков, розничных магазинов и многочисленных сторонних партнёров.

Работники сортировочных пунктов сперва открывают каждую посылку, чтобы убедиться, что в ней нужный товар. А затем пытаются оценить его состояние: надевали ли платье и чистое ли оно, работает ли телефон и можно ли сдать его на запчасти.

Потребители заявляют, что возвращают такой-то товар, а на самом деле в 5-10% случаев подкидывают вместо него дохлую крысу или шлакоблок. Тим Браун руководитель центра логистики при Технологическом институт Джорджии

Многие покупатели привыкли думать, что после возврата вещь попадает вновь в магазин, а затем — в руки новому владельцу, но зачастую это не так, пишет издание. Многие компании запрещают перепродавать ранее распакованный товар как новый.

Физические точки раньше обходили эту политику стороной: если предмет вернули туда же, где приобрели, то он практически новый, а значит, его можно снова продать. Но теперь даже если товар вернут магазину по почте в первозданном виде, продавать его снова вряд ли станут.

Вернуть товар в поток новых продуктов слишком дорого. Иногда потому, что магазин продаёт десяток тысяч новых товаров в день, и вещь, купленная за месяц до возврата, перестаёт быть интересной покупателям. А иногда потому, что обратная пересылка обойдётся компании дороже, чем стоимость покупки:

Клиентка покупает платье за $25 и возвращает его без упаковки.

Компании придётся потратить деньги на то, чтобы забрать товар, переупаковать его и, возможно, неоднократно переслать.

Почему компании не говорят об обратной логистике публично и не хотят жертвовать товары нуждающимся

Многие товары после возврата попадают в дисконтные или оптовые центры, которые решают, можно ли их перепродать — в том числе отправить за границу. Американская сеть магазинов бытовой электроники Best Buy, например, иногда продаёт полученные назад компьютеры на запчасти.

Вариантов сбыта много, а отчитываются компании редко, поэтому точно подсчитать, сколько товаров попадает на свалку, невозможно. Известно лишь, что ежегодно в США выбрасывают сотни миллионов килограммов покупок.

Некоторые потребители не понимают, почему магазины отказываются жертвовать товары нуждающимся, вместо того чтобы выбрасывать их:

Во-первых, это шанс помочь тем, у кого нет возможности купить телефоны и тёплые зимние пальто.

Во-вторых, хорошая реклама для ритейлера.



В-третьих, это способ частично списать налоги.

Но дело в том, что компании попросту боятся «размыть» бренд : если платёжеспособные клиенты увидят, что магазин раздаёт вещи бедным бесплатно, то решат, что они не имеют ценности, пишет издание.

Крупнейшие ритейлеры вроде Amazon и Target нередко возвращают за товар деньги и даже не забирают его назад. Клиенту компании кажутся щедрыми, а те на деле просто не хотят тратить деньги на утилизацию.

Магазины создали проблему сами

Многие считают, что проблему с возвратами породил американский интернет-магазин обуви и одежды Zappos, пишет The Atlantic. В середине 2000-х годов он убедил миллионы американцев покупать обувь в онлайне, что тогда казалось почти невозможным, пишет издание. Магазин обещал быструю и бесплатную доставку, а также возврат без особых условий.

Товары сдавали и до Zappos. Однако именно он, как считают эксперты, масштабировал отрасль и заставил покупателей поверить, что возврат — возможность по умолчанию. Последние, правда, совсем не понимают, сколько стоит логистика.

Из-за крупных сетей политика «купи всё — верни потом» стала отраслевым стандартом. При этом лидеры рынка благодаря высоким объёмам продаж от расходов не беднеют. Сетям поменьше же приходится труднее, а отказаться от политики они не могут — иначе потеряют клиентов.

Магазины породили эту практику и теперь сами от неё страдают. Джоэль Рампольдт менеджер консалтинговой фирмы AlixPartners

Интересно, что начинающим специалистам по торговле о проблеме почти не рассказывают. «При этом про исходящую логистику и цепочки поставок твердят во всех бизнес-школах США», — отмечает Тим Браун. Но оно и понятно, пишет издание: людей учат продавать, а говорить о возвратах не хочет никто. Ведь это значит, что товар клиента не устроил.

Из-за корпоративного молчания трудно оценить масштаб проблемы, но даже крупные сети ищут теперь способы ограничить возвраты. Они используют специальное ПО, чтобы находить клиентов, которые сдают покупки слишком часто, а затем запрещают им оформлять возвраты — иногда даже заказывать в принципе. Такую политику практикуют Amazon, Sephora, Ulta и Walmart.

Сами компании говорят, что отказывают в возврате только при подозрении в мошенничестве или злоупотреблении возможностями. Некоторые потребители занимаются «развлекательным шопингом» , рассказывает директор отдела исследований розницы при Колумбийском университете Марк Коэн: они еженедельно покупают много вещей и возвращают практически все. Причём приобретают они даже дорогие и крупногабаритные предметы: тракторы, газонокосилки и холодильники.

Некоторые компании разрабатывают единые сервисы для возврата — например, Happy Returns. Он размещает свои стойки в аптеках, книжных магазинах и пунктах FedEx, где покупатель может сдать не подошедший ему товар. После этого Happy Returns сортирует и отправляет заказы магазинам.