«Вкусвилл» начал пускать в магазины с собаками, но вскоре изменил наклейки с ограничениями — это огорчило клиентов Статьи редакции
Некоторые покупатели не обращали внимания на лимит по росту собак, поэтому пришлось сделать вывески «нагляднее», говорят в компании.
В конце августа 2021 года «Вкусвилл» разрешил посещать все магазины сети с питомцами — этот формат тестировали с мая в 26 магазинах. На магазинах появились наклейки о том, что можно входить с собаками не выше 35 см.
В начале октября пользователи в разных городах заметили, что наклейки на входе в магазины стали менять. Теперь на дверях написано, что можно приходить с маленькими питомцами на руках, а больших нужно оставлять на привязи.
Во «Вкусвилле» объяснили vc.ru, что дополнительные условия помимо роста собак были с самого начала — например, питомцев нужно было держать на руках, не сажать в тележки и не подпускать к продуктам. Наклейки стали менять после того, как в магазинах стали появляться собаки выше 35 см, в том числе без поводка или намордника.
Новые объявления должны лучше показывать разницу в размерах собак, считают в сети. Их повесили в точках, где нарушения случались чаще всего — это около 90 магазинов. Всего у «Вкусвилла» больше 1300 точек по всей России.
Было несколько собак. Сразу скажу объективное утверждение выработанное опытом: 70% собачников наглухо еб*нутые, прямо конкретно, у них у каждого какие-то собственные права и правила.
И вот вопрос: нах*я идти с собакой в магазин? Туда, где продукты и скопление людей разных возрастов. Все, кто ходит с собакой за продуктами, вы себе сразу можете пометочку сделать, что у вас крыша совершенно точно протекает.
Ужас, закрывайте ВВ срочно!11
p.s. Инфоповод из пальца высосан. У меня английский стафф, он и больше 35 см и сильно активнее, чем стоит быть собаке, чтобы она не мешала ни мне ни другим в магазине. Один раз так вышло, что пришлось во ВВ как раз с ним зайти (к слову, мне никто ничего не сказал), так я заколебался его ловить даже на поводке, чтобы он не свернул всё там. Нормальный запрет. ред.
Комментарий удален
У меня и собака и кошки. Первого выгуливаю, но в магазин с ним я никогда не зайду и дело тут не в его огромных размеров, просто надо понимать, что это магазин, там продукты общественного питания, ни ты один там закупаешься. Волосы, слюни, да что угодно может произойти. Да и запах от них всё-таки. Людьми надо быть в конце концов.
Комментарий удален
Хобби и гибкие навыки могут влиять на работу и способствовать успеху в карьере. Чтобы продемонстрировать эту связь, мы поговорили с сотрудниками «AliExpress Россия», которые занимаются саморазвитием. Они рассказали, как выбирали любимое занятие и отразилось ли это на работе.
Регулятор пока не оштрафовал платформу.
В октябре у самцов вольерного комплекса начнется гон.
Гармония с природой в дайджесте от Futura by red_mad_robot.
Представители биржи утверждают, что пошли на крайние меры после долгого молчания в ответ на запросы.
К 2025 году общий объем новых данных увеличится в пять раз, достигнув колоссальных 33 Зеттабайт — это 33 миллиона миллионов гигабайт. Просто представьте, чтобы сохранить эту информацию, потребуется почти 33 млн жестких дисков по 1 Тб. Не все компании готовы обустраивать объемные хранилища, поэтому выбирают облака. Рассказываем, какими бывают…
Действующая ставка 12,5% — одна из самых низких в мире.
Здесь про отчетность о движении денег и финансовых активов по зарубежным счетам. Этот материал будет полезен владельцам зарубежных счетов, чтобы правильно подготовить и подать отчет о движении денег и финансовых активов.
Фермеры во Франции стареют, а молодое поколение заниматься «рабским трудом» без выходных не спешит. Издание NYT рассказало, как частные предприниматели хотят доказать, что фермерство — это прибыльный бизнес.
Сотрудникам сложно купить жильё в Кремниевой долине и приходится ездить на работу издалека, прокомментировал решение Илон Маск.