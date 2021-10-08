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Торговля
Евгения Евсеева

«Вкусвилл» начал пускать в магазины с собаками, но вскоре изменил наклейки с ограничениями — это огорчило клиентов Статьи редакции

Некоторые покупатели не обращали внимания на лимит по росту собак, поэтому пришлось сделать вывески «нагляднее», говорят в компании.

51 51 комментарий
1941 просмотров

В конце августа 2021 года «Вкусвилл» разрешил посещать все магазины сети с питомцами — этот формат тестировали с мая в 26 магазинах. На магазинах появились наклейки о том, что можно входить с собаками не выше 35 см.

В начале октября пользователи в разных городах заметили, что наклейки на входе в магазины стали менять. Теперь на дверях написано, что можно приходить с маленькими питомцами на руках, а больших нужно оставлять на привязи.

Настя Брумлоу 👩🏽‍🔧 @broomlaw
Вкусвилл сначала обосрался с лгбт-парой, извинившись перед «стандартными», опубликовав после традиционную семью.

Пару месяцев назад разрешили с собаками до 35 см. Сейчас снимают наклейки, что можно только на руках и с маленькими. Как можно ТАК часто обсираться?
сошиал мидия @disnasting
ЭТОГО мальчика не пустили во Вкусвилл, потому что догфрендли наклейки на двери это уже неправда, покупатели жаловались на собак и вообще у нас Роспотребнадзор

Во «Вкусвилле» объяснили vc.ru, что дополнительные условия помимо роста собак были с самого начала — например, питомцев нужно было держать на руках, не сажать в тележки и не подпускать к продуктам. Наклейки стали менять после того, как в магазинах стали появляться собаки выше 35 см, в том числе без поводка или намордника.

Новые объявления должны лучше показывать разницу в размерах собак, считают в сети. Их повесили в точках, где нарушения случались чаще всего — это около 90 магазинов. Всего у «Вкусвилла» больше 1300 точек по всей России.

#новость #вкусвилл

51 51 комментарий
1
0
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51 комментарий
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Определенный каякер

ЭТОГО мальчика не пустили во Вкусвилл, но в нём всего 34 см
ред.

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21
умный человек

любит делать кусь за филейную часть и горлышко

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8
Определенный каякер

И улыбаться.

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1
Артём Парушкевич

Вроде бы все ок со стороны вкусвилла, объективно. Но это же вкусвилл, поэтому, пошёл он на хуй.

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12
Дмитрий Ковач

:D

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0
Vasya Stark

это же вкусвилл, поэтому, пошёл он на хуй

Что случилось?

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0
KINCH

Было несколько собак. Сразу скажу объективное утверждение выработанное опытом: 70% собачников наглухо еб*нутые, прямо конкретно, у них у каждого какие-то собственные права и правила.

И вот вопрос: нах*я идти с собакой в магазин? Туда, где продукты и скопление людей разных возрастов. Все, кто ходит с собакой за продуктами, вы себе сразу можете пометочку сделать, что у вас крыша совершенно точно протекает.

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12
Олег Павлов

Ужас, закрывайте ВВ срочно!11

p.s. Инфоповод из пальца высосан. У меня английский стафф, он и больше 35 см и сильно активнее, чем стоит быть собаке, чтобы она не мешала ни мне ни другим в магазине. Один раз так вышло, что пришлось во ВВ как раз с ним зайти (к слову, мне никто ничего не сказал), так я заколебался его ловить даже на поводке, чтобы он не свернул всё там. Нормальный запрет. ред.

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11
Сергей Милосердов

А нахрена выходить в магазин с собакой? Никогда не понимал хозяев, которые оставляют собак привязанными у магазина. Лучше бы яжематери личинок своих орущих и бегающих привязывали. И главное собак в тележку нельзя (тут логично, согласен), а чадо своё ставить с грязными ботами можно. ред.

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–1

Комментарий удален

Проксима Йовская

Без негатива, просто интересно. Зачем ходить в магазин с собакой? В чем проблема оставить ее дома? Понимаю, что может быть лень по несколько раз из дома выходить, а тут и собаку погулять вывел, и в магаз сходил, но неужели это такая большая проблема, что люди настолько живо реагируют?

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10
Иван Шеметов

тут кто то вообще предлагал все магазины дог френдли сделать

Ответить
2
Евгений Дроздов

Давно пора вообще собак в городе запретить, а не догфрендли что-то делать.

Ответить
3
Sasha Step

Да причем тут собаки то? Инфоповод же, продажи падают, смшники не хотят на завод

Ответить
2
Дарья Смолякова

Только маньяки держат собак в квартирах.

Ответить
4
Rodeus

Только маньячки носят желтые кофты с круглыми солнечными очками ред.

Ответить
3
Roman Novikov

Причём это даже не шутка

Ответить
0
Борис Васильев

Спасибо за профессиональную изученность темы.
Осталось отдельно на эту тему с разведенными дамами поговорить ... ред.

Ответить
0
Дюша Метёлкин

Ну, Борис, мелко. Девушка права, держать собаку в городе в квартире — это такая изощрённая лажа, если вдуматься. Я вот в кино пошёл, два часа не мог усидеть на одном месте, весь чесался. А что активному псу делать в малолитражной квартирке?

Ответить
0
Black Jack

Если чешешься, сидя на одном месте — лечи тело или голову.

Ответить
0
Дюша Метёлкин

Я просто очень активный. Люблю двигаться. А собаки любят двигаться гораздо больше меня.

Ответить
0
Дюша Метёлкин

Дай я тебя обниму.

(я не маньяк)

Ответить
0
Дмитрий Милюков

Нахера в магазине собаки?

Ответить
5
умный человек

А котиков можно приносить туда?

Ответить
4
умный человек

И есть ли на vc котик ботик?

Ответить
1
Разумный шмель

но котичку всё равно возьми держи

Ответить
2
Разумный шмель

нету тут никаких ботиков(

Ответить
0
KINCH

А котиков можно приносить туда?

Ответить
1
Rodeus

Можно. И использованные батарейки.

Ответить
0
Дмитрий Ковач

Собака в магазе не бьются с типа премиум, тупо с гигиенической точки зрения, и второе, типа намордники там будут проверять?)

Ответить
4
Тимофей Пелевин

У меня и собака и кошки. Первого выгуливаю, но в магазин с ним я никогда не зайду и дело тут не в его огромных размеров, просто надо понимать, что это магазин, там продукты общественного питания, ни ты один там закупаешься. Волосы, слюни, да что угодно может произойти. Да и запах от них всё-таки. Людьми надо быть в конце концов.

Ответить
3
Павел Родюков

Поднадоел уже этот ВкусВилл со своими срежиссированными PR-вбросами.

Ответить
0
Андрей

В чём здесь вброс?

Они разрешили вход с собаками до 35 см роста.
Позже поняли, что люди их не так понимают и изменили наклейки. Конец.

Где PR, где режиссёрство?

Ответить
1
Станислав Скрябин

Пожалуй соглашусь, в среднем, наверное, так себе воспитание у собак в России. Особенно у мелких, а не крупных. От этого даже смешнее, что с маленькими разрешают.

Ответить
1
Егор Гуляев

Если меня не пустят с коржиком, то ни ногой больше туда.

Ответить
0
Alena Pa

Почему ламповый ВВ стал ассоциироваться с кринжовыми новостями в последнее время?

Ответить
0
●Deep●

Потому что он уже давно не ламповый

Ответить
0
Борис Васильев

Транзисторный же ВВ)))

Ответить
0
Станислав Скрябин

Извините, а что такого в собаке, если она воспитана и ничего/никого не пытается погрызть? Я что-то не догоняю. Накосячила собака – пусть хозяин разбирается с последствиями и всё. ред.

Ответить
–2
Разумный шмель

Ну, это вот вы, например, примерный хозяин с воспитанным питомцем, а есть те, кто думают, что у собаки идеальное поведение и ничего страшного, если она лизнула манго. Ну и что, что близко к ребёнку подошла и нюхает? Не кусает же.

Ответить
0
Станислав Скрябин

Пожалуй соглашусь, в среднем, наверное, так себе воспитание у собак в России. Особенно у мелких, а не крупных. От этого даже смешнее, что с маленькими разрешают.

Ответить
1
Разумный шмель

В этом, кстати, поддержу.
Я бегаю достаточно часто и хозяева маленьких собак не притягивают их к себе, когда видят меня, а те бросаются прям под ноги и громко тявкают. Не все конечно, но 8 из 10 точно.
А больших обычно к себе ближе держат, а те в мою сторону даже лениво не смотрят.

Ответить
0
Борис Васильев

Как в известном завете Журналистики: если человек укусил собаку - это новость!
Вот, вашу собаку кто-то укусит - как вы прогнозируете разбор?

Ответить
0
Дюша Метёлкин

Собаки, например, любят жрать говно. Ну природа у них такая. И вот они такие покушали на улице и теперь идут к тебе в магазин. Ароматизируя, например.

А могут и лизнуть.

Визуализировал?

Ответить
0
Yan Orlov

То радужным не удружили видите ли, то собачникам теперь.. частный магазин, что хотят то и делают. Не нравится - не ходи или ходи без собаки. ред.

Ответить
0
Rodeus

Насчет частного магазина ты не прав

Ответить
0
hakhagmon

Ну вот, так и не успел сходить туда с собакой :(

Ответить
0
Johnny Vorony

Предлагаю сммщикам альфа-банка проехаться по этой теме )

Ответить
0
Захаров Антон

Мне по ху...я всегда с черепахой хожу

Ответить
0
Захаров Антон

Бухим можно?

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0

Комментарий удален

Михаил Б

После давления со стороны сторонников организации "Кошачье государство" и обещаний устроить пособникам собачников "большой кусь", сеть супермаркетов "ВкусВилл" принесла извинения за пропаганду нетрадиционных для россиян собачих "ценностей".

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–1
Сергей Исаков

Тот случай, когда лучше и не пытаться

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–2
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