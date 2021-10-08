Некоторые покупатели не обращали внимания на лимит по росту собак, поэтому пришлось сделать вывески «нагляднее», говорят в компании.

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В конце августа 2021 года «Вкусвилл» разрешил посещать все магазины сети с питомцами — этот формат тестировали с мая в 26 магазинах. На магазинах появились наклейки о том, что можно входить с собаками не выше 35 см.

В начале октября пользователи в разных городах заметили, что наклейки на входе в магазины стали менять. Теперь на дверях написано, что можно приходить с маленькими питомцами на руках, а больших нужно оставлять на привязи.

Настя Брумлоу 👩🏽‍🔧 @broomlaw Вкусвилл сначала обосрался с лгбт-парой, извинившись перед «стандартными», опубликовав после традиционную семью.



Пару месяцев назад разрешили с собаками до 35 см. Сейчас снимают наклейки, что можно только на руках и с маленькими. Как можно ТАК часто обсираться? [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0fcfc8bb-50f0-5918-bdfd-030e5b42db7b\/","width":1284,"height":1092}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/acf530e2-0460-5d12-bbca-031ff4f69354\/","width":1284,"height":1066}}}]

сошиал мидия @disnasting ЭТОГО мальчика не пустили во Вкусвилл, потому что догфрендли наклейки на двери это уже неправда, покупатели жаловались на собак и вообще у нас Роспотребнадзор

Во «Вкусвилле» объяснили vc.ru, что дополнительные условия помимо роста собак были с самого начала — например, питомцев нужно было держать на руках, не сажать в тележки и не подпускать к продуктам. Наклейки стали менять после того, как в магазинах стали появляться собаки выше 35 см, в том числе без поводка или намордника.