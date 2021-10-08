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Торговля
Евгения Евсеева

В России в несколько раз вырос спрос на покупку и продажу интернет-магазинов в третьем квартале — исследование Avito Статьи редакции

Они же оказались самыми дешёвыми — в среднем интернет-магазин продают за 100 тысяч рублей.

  • Спрос вырос в большинстве регионов, но чаще всего покупкой такого бизнеса интересовались в Астрахани, Новокузнецке и Рязани — показатель увеличился в 2,8, 2,5 раза и 2,4 раза соответственно, говорится в исследовании Avito (есть у vc.ru). В целом популярность интернет-магазинов выросла на 27% за квартал и на 63% за год.

  • Количество объявлений о продаже готового бизнеса в России в третьем квартале выросло на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, а за год — на 32%.

  • Больше всего выросло количество объявлений о продаже интернет-магазинов: их предлагали на 19% чаще, чем кварталом ранее. В Ульяновске количество таких объявлений выросло на 79%, в Челябинске — на 69%, в Барнауле — на 68%, а в Рязани — на 62%.
  • Второе место как по покупкам, так и по продажам заняли сельскохозяйственные предприятия. В Ульяновске количество объявлений выросло в 4 раза, в Ставрополе — в 3,8 раза, в Самаре и Сочи — в 2,4 раза.
  • Самые дорогие компании — в сельском хозяйстве (в среднем они стоят 4,3 млн рублей) и производства (1 млн рублей). На третьем месте общепит — заведения в среднем продают за 830 тысяч рублей. Самые дешёвые — интернет-магазины. Их средняя стоимость — 100 тысяч рублей.

#новость #avito

1282 просмотров
9 9 комментариев
4
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9 комментариев
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Вячеслав Андреевич

Готовый высокоприбыльный бизнес, прям на авито?)

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6
Андрей Иванов

У меня у знакомого не взлетел его ахуенный интернет-магазин стартап так он на авито продал его кому-то в 4 раза дороже чем в него вложил.

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5
Arthur Niazyan

Хороший пивот. Теперь создавать ахуенные интернет-магазины и продавать с профитом в 400% Ваш знакомый - красаучег.

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1
Джон Картошкин

В смысле 4 раза его продал?

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0
Андрей Иванов

Не, просто сумму потраченные на разработку и товар умножил на 4 и на авито разместил.

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0
Анон Плиз

Это потому что он свое время не учел в подсчетах

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0
ЯжПрограммист

Грёбаный инфоповод, я правильно понял что там нет инфы о количестве в штуках. А то может был один, а стало два, вот тебе и в 2 раза.

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4
Анон Плиз

Щас бы по помойке делать анализ продуктовой корзины 🤣 🤦🏻🤦🏻🤦🏻

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1
Лев Щенин

Отличная новость !
Как повторяет один инфоцыган с рекламой своих курсов :
"Многие бизнесмены не понимают, что самое ценное в их бизнесе - сам бизнес !"
Создавать простые интернет-магазины и потом продавать их на Авито по стольнику - отличная идея для "мамкиных стартаперов" !
Так победим бедность в России и на Украине !

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0
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