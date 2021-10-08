В России в несколько раз вырос спрос на покупку и продажу интернет-магазинов в третьем квартале — исследование Avito Статьи редакции
Они же оказались самыми дешёвыми — в среднем интернет-магазин продают за 100 тысяч рублей.
- Спрос вырос в большинстве регионов, но чаще всего покупкой такого бизнеса интересовались в Астрахани, Новокузнецке и Рязани — показатель увеличился в 2,8, 2,5 раза и 2,4 раза соответственно, говорится в исследовании Avito (есть у vc.ru). В целом популярность интернет-магазинов выросла на 27% за квартал и на 63% за год.
Количество объявлений о продаже готового бизнеса в России в третьем квартале выросло на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, а за год — на 32%.
- Больше всего выросло количество объявлений о продаже интернет-магазинов: их предлагали на 19% чаще, чем кварталом ранее. В Ульяновске количество таких объявлений выросло на 79%, в Челябинске — на 69%, в Барнауле — на 68%, а в Рязани — на 62%.
- Второе место как по покупкам, так и по продажам заняли сельскохозяйственные предприятия. В Ульяновске количество объявлений выросло в 4 раза, в Ставрополе — в 3,8 раза, в Самаре и Сочи — в 2,4 раза.
- Самые дорогие компании — в сельском хозяйстве (в среднем они стоят 4,3 млн рублей) и производства (1 млн рублей). На третьем месте общепит — заведения в среднем продают за 830 тысяч рублей. Самые дешёвые — интернет-магазины. Их средняя стоимость — 100 тысяч рублей.
Отличная новость !
Как повторяет один инфоцыган с рекламой своих курсов :
"Многие бизнесмены не понимают, что самое ценное в их бизнесе - сам бизнес !"
Создавать простые интернет-магазины и потом продавать их на Авито по стольнику - отличная идея для "мамкиных стартаперов" !
Так победим бедность в России и на Украине !
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