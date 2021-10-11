Репутационный провал Альфа банка

Многие уже слышали про историю о том как альфа внезапно начала снимать комиссии за стягивание с карты, об этом писали Артём и Александр на vc. Я попал в точно такую же ситуацию и даже стартанул свой первый топик на banki.ru, настолько у меня пригорело от такого финта ушами в исполнении альфы.