Visa заявила, что Wildberries больше не нарушает правила дополнительными комиссиями Статьи редакции
Из-за комиссий международная платёжная система грозила банкам штрафами до $1 млн.
- В начале октября Visa разослала банкам-эквайерам письма, о том что Wildberries больше не нарушает правила платёжной системы, рассказали РБК два источника на платежном рынке и подтвердил представитель Visa. Mastercard не ответил на вопросы издания.
- В Wildberries пояснили, что приветствуют решение Visa и настаивают, что не вводили дополнительных комиссий при оплате через иностранные системы, а сделали скидку в 2% на платежи через «Мир», SberPay и СБП.
- С начала акции ритейлер несколько раз менял описание цен на сайте, сообщает РБК. Из описания оплаты картами Visa и Mastercard исчезло слово «комиссия», теперь там указана «скидка -2%» при оплате российскими платежными системами.
- В середине августа Wildberries предложил оплачивать товары без комиссии через «Мир», СБП или SberPay. При оплате с помощью Visa или Mastercard комиссия составляла 2% от стоимости покупки. Роспотребнадзор не нашёл нарушений в действиях Wildberries.
- Visa начала расследование из-за комиссий, а через неделю предупредила банки о штрафах до $1 млн. ЦБ заявил, что не будет вмешиваться в спор из-за комиссий, потому что в нём нет нарушения законодательства.
Если бы гэбисты захотели, то у нас как в Европе было бы на законодательном уровне закреплено, что больше 0,3% не может платежная система забирать себе комиссию. Но они не хотят, очень интересно почему. У нас комиссия за эквайринг составляет 2-3%, (в Европе не выше 0,3%) как думаете кто в итоге эти 2-3% платит? Продавец или покупатель?
А есть хоть одна статья расходов, которую в итоге платит не покупатель, а продавец из своего личного кармана? Я думаю надо их освободить полностью от уплаты вообще всего, даже электроэнергию сделать бесплатно, ведь очевидно же, что в конечном итоге всегда платит покупатель. Тогда и цены резко станут в 10 раз ниже на все, заживём тогда хорошо. Ведь экономика это так просто.
Позвонил тут в Альфабанк чтобы понять их позицию по факту взимания новой комиссии которая ПРЯМО противоречит действующим публичным тарифам, для того чтобы отразить позицию банка в статье - Новая комиссия Альфабанка и её способ введения незаконны ибо противоречат действующим тарифам
Не знаю насколько старый или новый способ кражи я описываю, но это то, что случилось со мной, и о чем я не мог подозревать до вчерашнего дня. Возможно, данный пост предостережет других пользователей сервиса Яндекс Маркет.
Из-за комиссий международная платёжная система грозила банкам штрафами до $1 млн.
Они победили в программе GreenTech Startup Booster от «Сколково».
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Здравствуйте, уважаемый Яндекс.
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