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Торговля
Маша Цепелева

Visa заявила, что Wildberries больше не нарушает правила дополнительными комиссиями Статьи редакции

Из-за комиссий международная платёжная система грозила банкам штрафами до $1 млн.

  • В начале октября Visa разослала банкам-эквайерам письма, о том что Wildberries больше не нарушает правила платёжной системы, рассказали РБК два источника на платежном рынке и подтвердил представитель Visa. Mastercard не ответил на вопросы издания.
  • В Wildberries пояснили, что приветствуют решение Visa и настаивают, что не вводили дополнительных комиссий при оплате через иностранные системы, а сделали скидку в 2% на платежи через «Мир», SberPay и СБП.
  • С начала акции ритейлер несколько раз менял описание цен на сайте, сообщает РБК. Из описания оплаты картами Visa и Mastercard исчезло слово «комиссия», теперь там указана «скидка -2%» при оплате российскими платежными системами.
  • В середине августа Wildberries предложил оплачивать товары без комиссии через «Мир», СБП или SberPay. При оплате с помощью Visa или Mastercard комиссия составляла 2% от стоимости покупки. Роспотребнадзор не нашёл нарушений в действиях Wildberries.
  • Visa начала расследование из-за комиссий, а через неделю предупредила банки о штрафах до $1 млн. ЦБ заявил, что не будет вмешиваться в спор из-за комиссий, потому что в нём нет нарушения законодательства.

#новость #wildberries #visa

1681 просмотров
17 17 комментариев
3
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Андрей Муханов

Где местный борец с мельницами? Даже у Визы нет претензий.

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3
Philip Poteryahin

Че вы орете. Я сплю.

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5
Olga Gerner

😂😂😂😂😂❤️🤲🏻

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0
Noblesse. tv

Он борется за справедливость в отношении покупателя, а не за визу. В итоге то переплачивает покупатель.

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1
Андрей Муханов

Просто хайпануть решил на Wildberries. А справедливости не существует, чтобы за неё бороться.

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0
MEGAtraXXXer666

Прогнулись под гбистов, испугались быть выброшенными с рыночка совсем

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1
Дмитрий Петров

Если бы гэбисты захотели, то у нас как в Европе было бы на законодательном уровне закреплено, что больше 0,3% не может платежная система забирать себе комиссию. Но они не хотят, очень интересно почему. У нас комиссия за эквайринг составляет 2-3%, (в Европе не выше 0,3%) как думаете кто в итоге эти 2-3% платит? Продавец или покупатель?

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3
Игорь

А есть хоть одна статья расходов, которую в итоге платит не покупатель, а продавец из своего личного кармана? Я думаю надо их освободить полностью от уплаты вообще всего, даже электроэнергию сделать бесплатно, ведь очевидно же, что в конечном итоге всегда платит покупатель. Тогда и цены резко станут в 10 раз ниже на все, заживём тогда хорошо. Ведь экономика это так просто.

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0
Philip Poteryahin

Это где 0,3% в Европе?) вы разделяйте же комиссию банков и комиссию визы/мс

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0
Noblesse. tv

С какого рыночка? Они с этих +2% имели свою дополнительную комиссию и не парились.
Объясню нагляднее- с товара за 100 руб. они имели условные 50 коп. а после наценки товар стоил уже 102 руб. и они имели уже 54 коп.

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0
Дмитрий Тихомиров

Тут только до верховного суда идти, но нарушение законодательства на лицо

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1
Виктор Булов

Так это всё равно не делает чести Вайлдберриз

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1
StepanCapusta

Зато WB на слуху. Хайпанули знатно, по всем каналам

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0
роман долгополов

Ну,мусье теперь знают что у WB хороший хук слева) ред.

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0
Академический Паша

Я правильно понимаю что теперь все желающие ТСП могут ставить "скидку" на оплату СБП (в том числе и в офлайне) или там вообще вебмани или для этого обязательно эквайром иметь сбербанк и проблем не будет? Или это только вб разрешено?

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1
Коля Топоров

😃👍

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0
Игорь

Вот ёлки палки, думаю наш борец с гнилой ягодой не успел до конца заявление в суд оформить. Уже вот вот почти готово было :(

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0
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animegravitation
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Позвонил тут в Альфабанк чтобы понять их позицию по факту взимания новой комиссии которая ПРЯМО противоречит действующим публичным тарифам, для того чтобы отразить позицию банка в статье - Новая комиссия Альфабанка и её способ введения незаконны ибо противоречат действующим тарифам

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Вячеслав Котельников
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Из-за комиссий международная платёжная система грозила банкам штрафами до $1 млн.

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