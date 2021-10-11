Илон Маск анонсировал запуск пива GigaBier от Tesla Статьи редакции
Производство и продажи пива могут начаться в Германии.
- 9 октября на фестивале Tesla Giga Fest в честь открытия первого европейского завода компании в Берлине Илон Маск отвечал на вопросы зрителей и анонсировал запуск пива.
- «Мы собираемся построить вокзал прямо на территории. У нас будут граффити по всей фабрике и снаружи. И мы даже собираемся выпить пива», — сказал Маск.
- В сентябре Tesla зарегистрировала торговую марку Cyberquad. Компания подала заявку на выпуск под маркой игр, игрушек, спортивных товаров и одежды.
- В ноябре 2020 года Tesla запускала продажу текилы под собственной торговой маркой — $250 (около 18 тысяч рублей) за 750 мл.
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