«Почта России» запустит кредиты для интернет-магазинов и продавцов за заказы с оплатой при получении Статьи редакции
Проценты будут начислять ежедневно.
Интернет-магазины или индивидуальные продавцы смогут получить деньги за отправленный наложенным платежом заказ, не дожидаясь их поступления от покупателя, рассказали vc.ru в «Почте России». Первым контрагентом стала кредитная организация PIM Solutions, в будущем партнёров будет больше.
В «Почте России» уточнили, что проценты будут рассчитываться индивидуально в зависимости от стоимости заказа и частоты отправки наложенным платежом. Например, за посылку на 3,2 тысячи рублей проценты составят около двух рублей в день.
Доставка по России занимает у «Почты России» в среднем четыре дня, посылка может ждать покупателя в отделении 15 календарных дней. Если посылку вернут, продавцу придётся оплатить проценты за все дни.
Задолженность можно будет погасить досрочно в любой момент и на любую сумму из ближайшего прихода наложенного платежа или переводом с расчётного счёта в личном кабинете «Почты России» или банка. Сервис начнёт работать 18 октября 2021 года. Воспользоваться им смогут зарегистрированные на сайте продавцы.
- По данным за 2017 год, у «Почты России» не выкупали до 25% отправленных наложенным платежом посылок.
> Если посылку вернут, продавцу придётся оплатить проценты за все дни
Это каким надо быть идиотом, чтобы на подобных условиях начать работать с почтой россии? :)
Даже вдвойне идиотом - это условия кредитования для наложенного платежа. Сколько мы не создавали интернет-магазинов, ни разу не встречали владельца, кому эта опция была необходима, то есть отправка наложенным платежом.
Это ж почта россии! Отправил ты товар, а он потерялся
А почта не хочет сделать так, чтобы граждане выкупали посылки и процент невыкупленных значительно снизился бы? Как показывает практика, из невыкупленных каждый второй - это косяк почты (хамство оператора в отношении оплаты (вначале деньги - потом стулья), отсутствие извещения в адрес получателя, отправка не на то отделение и т.д.)
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