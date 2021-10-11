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Торговля
Маша Цепелева

«Почта России» запустит кредиты для интернет-магазинов и продавцов за заказы с оплатой при получении Статьи редакции

Проценты будут начислять ежедневно.

  • Интернет-магазины или индивидуальные продавцы смогут получить деньги за отправленный наложенным платежом заказ, не дожидаясь их поступления от покупателя, рассказали vc.ru в «Почте России». Первым контрагентом стала кредитная организация PIM Solutions, в будущем партнёров будет больше.

  • В «Почте России» уточнили, что проценты будут рассчитываться индивидуально в зависимости от стоимости заказа и частоты отправки наложенным платежом. Например, за посылку на 3,2 тысячи рублей проценты составят около двух рублей в день.

  • Доставка по России занимает у «Почты России» в среднем четыре дня, посылка может ждать покупателя в отделении 15 календарных дней. Если посылку вернут, продавцу придётся оплатить проценты за все дни.

  • Задолженность можно будет погасить досрочно в любой момент и на любую сумму из ближайшего прихода наложенного платежа или переводом с расчётного счёта в личном кабинете «Почты России» или банка. Сервис начнёт работать 18 октября 2021 года. Воспользоваться им смогут зарегистрированные на сайте продавцы.

  • По данным за 2017 год, у «Почты России» не выкупали до 25% отправленных наложенным платежом посылок.

Наложенный платеж – очень удобная опция для покупателей, но продавцы товаров зачастую сталкиваются с кассовыми разрывами: когда товар уже продан и отправлен, а деньги за его продажу ещё не пришли. Особенно остро это будет ощущаться осенью и зимой, когда значительно вырастут продажи. Новый сервис по кредитованию селлеров даст возможность нашим клиентам оперативно получать средства за проданные товары по низкой ставке. Мы уверены, что это позволит продавцам и интернет-магазинам чувствовать себя увереннее и повлияет на развитие магазинов и рост продаж.

Алексей Сатин
заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России»

#новость #почтароссии #кредиты

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14 комментариев
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Alexey QuQu

И будете платить кредит за недоставленные товары.
Мне одному кажется, что почта России снова не своим делом занимается

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5
Служащий торшер

у СДЭК тоже самое уже есть и тоже с ПМИ сделано

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0
Александр _

> Если посылку вернут, продавцу придётся оплатить проценты за все дни

Это каким надо быть идиотом, чтобы на подобных условиях начать работать с почтой россии? :)

Даже вдвойне идиотом - это условия кредитования для наложенного платежа. Сколько мы не создавали интернет-магазинов, ни разу не встречали владельца, кому эта опция была необходима, то есть отправка наложенным платежом.
Это ж почта россии! Отправил ты товар, а он потерялся

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1
Служащий торшер

А как должны были быть условия?

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0
Ivan Kulmyaev

Ну так на это и расчёт на % навариться. Возврат выполнили +%. А то что потеряют так это часть бизнес процесса.

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0
Алексей Алексеев

Можно ещё внедрить и страховку за доставку, вот тогда будет доходить, чтобы не возращать средства уплаченные за нее.

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0
Iosif Lipski

Полезная штука, буду пользоваться если будет доступна. Не придется ждать деньги и думать как пополнять обороты! Очень поможет малому бизнесу!!!

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0
Ivan Kulmyaev

Зависит от конечной реализации, по итогу может оказаться скрытой комиссией включаемой в договор по умолчанию. И туда же куча страховок ну что бы побольше.

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0
Умалт Дааеа

А какой смысл от наложенного платежа, если посылку можно вскрыть только после оплаты? (или может я ошибаюсь)

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0
Антон Штадлер

Типа доставили. Иногда можно заплатить, а тебе ничего не придет, или придет, но через условный месяц.

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0
KINCH

Все только и предлагают кредиты и легкие деньги. Вот соблазните меня, наберу кредитов и не отдам, пойду в суд и скажу: Товарисч судья, они просто лезли ко мне со своими деньгами! А я что, дурак, не брать? Взял, конечно 😂

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0
Греческий Слава

Процентуйте меня полностью

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0
Служащий торшер

- ред.

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0
Dmitry V

А почта не хочет сделать так, чтобы граждане выкупали посылки и процент невыкупленных значительно снизился бы? Как показывает практика, из невыкупленных каждый второй - это косяк почты (хамство оператора в отношении оплаты (вначале деньги - потом стулья), отсутствие извещения в адрес получателя, отправка не на то отделение и т.д.)

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0
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