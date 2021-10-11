Наложенный платеж – очень удобная опция для покупателей, но продавцы товаров зачастую сталкиваются с кассовыми разрывами: когда товар уже продан и отправлен, а деньги за его продажу ещё не пришли. Особенно остро это будет ощущаться осенью и зимой, когда значительно вырастут продажи. Новый сервис по кредитованию селлеров даст возможность нашим клиентам оперативно получать средства за проданные товары по низкой ставке. Мы уверены, что это позволит продавцам и интернет-магазинам чувствовать себя увереннее и повлияет на развитие магазинов и рост продаж.