AliExpress раскрыл итоги работы за полгода - 133,3 млрд рублей оборота, из которых 1/3 сделал локальный бизнес

Речь об итогах первого полугодия финансового года, то есть период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. При этом, итогу звучат так, что с ними в пору закрывать год календарный и врываться в новую жизнь с новыми планами. Вот что нам удалось узнать у представителей AliExpress Russia - результаты впечатляют и заставляют задуматься о том, почему еще…