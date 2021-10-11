«AliExpress Россия» отчитался за полгода: оборот вырос до 133,3 млрд рублей, треть приходится на российских продавцов Статьи редакции
Количество заказов российских продавцов выросло больше чем в пять раз.
AliExpress Россия» поделилась некоторыми результатами за первое полугодие финансового 2021 года (с 1 апреля по 30 сентября 2021 года), рассказали vc.ru в компании.
- Оборот проданных товаров (GMV) вырос на 36% год к году и составил 133,3 млрд рублей без учёта услуг продавцам. При этом треть оборота пришлась на российских продавцов, продажи их товаров выросли на 126%.
- Среднее количество ежедневных заказов — 100 тысяч. Общее количество заказов за полгода выросло до 139,2 млн, при этом количество заказов от российских продавцов выросло в 5,5 раз.
- Количество активных покупателей превысило 27,9 млн человек (в апреле 2021 года — 26,2 млн человек).
- На площадке 350 тысяч продавцов, из них 275 тысяч из Китая и других стран, 75 тысяч — из России. Ассортимент насчитывает 177,1 млн SPU (уникальных единиц товаров), у российских продавцов — 11,7 SPU.
- Данные по среднему чеку, прибыли или убыткам в компании не раскрывают. Как один из акционеров, Mail.ru Group в отчётности за второй квартал рассказывала про убыток СП с «AliExpress Россия» — 489 млн рублей. За полгода — 967 млн рублей.
Гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев пояснил, что платформа придерживается стратегии локализации — увеличивает продажи товаров из России, переходит на разработанное командой приложение и сайт.
«AliExpress Россия» — совместное предприятие в сфере электронной коммерции, созданное Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Компанией управляют два гендиректора: российский — Дмитрий Сергеев из Mail.ru Group и китайский — Лю Вэй из Alibaba.
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