Анонимизация лиц на фото, видео и веб-камере с помощью OpenCV и Python

В наше время конфиденциальность и защита личности в интернете, чуть ли не первостепенная задача. Для ее решения нужно реализовать обезличивание лица. Анонимизации необходима при достижении конфиденциальности и защиты личности, для защиты детей в Интернете, а именно обезличивание несовершеннолетних, также репортажи новостей или журналистов…