Chanel будет продавать некоторые сумки по одной в год каждому покупателю — так компания борется с перекупщиками Статьи редакции
Компания хочет сделать свои товары более редкими.
- С октября 2021 года Chanel изменила политику продаж своих самых популярных сумок Classic Flap Bag и Coco Handle, сообщает Hypebeast. Один человек может купить только одну сумку таких моделей в год.
- На покупку кошельков, визитниц и других аксессуаров из кожи тоже действуют ограничения на покупку — не более двух товаров в год. В компании не сообщают, как будут отслеживать количество товаров на покупателя.
- В 2021 году Chanel трижды поднимала цены на свои самые популярные товары, но спрос на них не упал, сообщает издание.
- Лимит на продажу сумок есть у Hermès — один человек может купить одну модель только два раза в год.
В интересное время живем товарищи...
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Первые, топят за "эко" — чтобы это не значило и этим увеличивают добавочную стоимость.
Вторые, создают искусственный дефицит и тоже увеличиваю добавочную стоимость.
Прикол конечно. )
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