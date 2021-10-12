Сеть универcамов «Авоська» запустила в Москве дискаунтеры «Продскладъ» Статьи редакции
Компании нужно развивать собственную торговую марку и дистрибуцию, отмечают эксперты.
- Первая точка открылась на Мичуринском проспекте в Москве и два магазина — в Подмосковье, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из «Яндекс.Карты». В «Авоське» 11 октября на запрос издания не ответили.
- Опрошенные эксперты сообщили, что формат дискаунтеров популярен, но сети нужно развивать собственную торговую марку и дистрибуцию. Также они отмечают, что проект похож на тестирование нового формата, так как позиционирует новые точки как магазины с широким ассортиментом, что не подходит дискаунтерам.
Собственные дискаунтеры развивают крупные ритейлеры, в том числе X5 Group с сетью «Чижик», и «Магнит» с «Моей ценой». Сегодня дискаунтеры и «магазины у дома» — единственные растущие форматы в сегменте продаж продуктов питания, приводит «Ъ» оценку «2ГИС».
По итогам первого квартала 2021 года сеть дискаунтеров «Светофор» стала лидером по приросту площадей, открыв более 800 магазинов на 526 м², она обогнала X5 Group и «Магнит».
- Cеть магазинов «Авоська» появилась в Москве в 1999 году, сейчас у неё 50 точек в Москве, Подмосковье и Твери. По итогам 2020 года выручка компании сократилась на 6% и составила 7,82 млрд рублей, следует из базы «Контур.Фокуса».
Сегодня попытаемся разобраться, почему мы подписываемся на каналы, которые не собираемся читать, и что с этим делать, если хочется все-таки быть в курсе.
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