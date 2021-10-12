Представитель Тинькофф банка обманом оформил кредитную карту

Или «как обмануть доверчивого и лояльного клиента».

День добрый, товарищи. Хочу вам рассказать историю, где я, честно говоря, выгляжу не очень сообразительным человеком, но предупредить других таких же доверчивых людей все же нужно.

Началось все типично – захотелось мне карту дебетовую Тиньковскую заиметь. К слову, первый раз у меня опыт такой,…