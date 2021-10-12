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Всё это — одна компания
Всё это — одна компания. Встреча с ней уже началась
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Торговля
Nazigul Jusupova

Сеть универcамов «Авоська» запустила в Москве дискаунтеры «Продскладъ» Статьи редакции

Компании нужно развивать собственную торговую марку и дистрибуцию, отмечают эксперты.

  • Первая точка открылась на Мичуринском проспекте в Москве и два магазина — в Подмосковье, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из «Яндекс.Карты». В «Авоське» 11 октября на запрос издания не ответили.
  • Опрошенные эксперты сообщили, что формат дискаунтеров популярен, но сети нужно развивать собственную торговую марку и дистрибуцию. Также они отмечают, что проект похож на тестирование нового формата, так как позиционирует новые точки как магазины с широким ассортиментом, что не подходит дискаунтерам.

  • Собственные дискаунтеры развивают крупные ритейлеры, в том числе X5 Group с сетью «Чижик», и «Магнит» с «Моей ценой». Сегодня дискаунтеры и «магазины у дома» — единственные растущие форматы в сегменте продаж продуктов питания, приводит «Ъ» оценку «2ГИС».

  • По итогам первого квартала 2021 года сеть дискаунтеров «Светофор» стала лидером по приросту площадей, открыв более 800 магазинов на 526 м², она обогнала X5 Group и «Магнит».

  • Cеть магазинов «Авоська» появилась в Москве в 1999 году, сейчас у неё 50 точек в Москве, Подмосковье и Твери. По итогам 2020 года выручка компании сократилась на 6% и составила 7,82 млрд рублей, следует из базы «Контур.Фокуса».

#новости #авоська

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3 3 комментария
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3 комментария
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Роман Александров

Солидный продскладъ для солидных господъ

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5
Dmitry Yashin

Дискаунтер "Продскладъ" - это то, что надо на Мичуринском, ага. Прям вижу толпы народа за вермишелью по вечерам.

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1
hakhagmon

h&m какой-нить не собирается у нас новый черкизовский открыть, раз так востребованы складомагазины?

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0
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Трибуна
Кирилл Балахонов
Вы тоже подписаны на кучу телеграм-каналов, которые никогда не читаете?

Сегодня попытаемся разобраться, почему мы подписываемся на каналы, которые не собираемся читать, и что с этим делать, если хочется все-таки быть в курсе.

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И снова проблемы.

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#20вопросов Алисе Мельниковой, генеральному директору СИБУР Диджитал

Весной Сибур, крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России, при поддержке GenerationS запустил первый цифровой акселератор. На протяжении нескольких месяцев стартапы вместе с функциональными заказчиками разрабатывали прототипы, связанные с автоматизацией внутренних процессов и решением производственных задач.

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Право
TJ
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Серёга Прокопюк
Кейс "Как идея продавать детские товары, превратилась в бизнес с оборотом 1 млн в месяц и почему проект закрылся"

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