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Торговля
Маша Цепелева

IKEA в России перевела свои магазины и три торговых центра «Мега» на энергию из возобновляемых источников Статьи редакции

Магазины будут обеспечиваться энергией от солнечных панелей, ветряных станций и биобойлеров.

  • 14 магазинов IKEA и торговые центры «Мега Химки», «Мега Теплый Стан», «Мега Белая Дача» начали полностью работать за счёт солнечной энергии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ingka Group, материнской компании IKEA.

  • Компания планирует перевести на возобновляемые источники все торговые центры «Мега».

  • Кроме электроэнергии солнечных станций ООО «Солар Системс» магазины будут потреблять возобновляемую энергию от собственных ветряных генераторов, солнечных панелей и биобойлеров.

  • Ingka Group владеет 547 ветровыми турбинами в 15 странах, десятью солнечными электростанциями и 935 тысячами солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA, и торговых центров.

  • В управлении компании 389 магазинов IKEA в 32 странах. Из них в России 14 магазинов в торговых центрах «Мега», три магазина «Икеа Сити» и семь дизайн-студий в торговых центрах.
  • В апреле 2021 года инвестиционное подразделение Ingka Group купило 49% акций в восьми солнечных фотоэлектрических парках в России за 21 млрд рублей.

#новость #ikea

1389 просмотров
23 23 комментария
13
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23 комментария
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Иван Иванов

От дизельных генераторов до солнечных батарей, неплохо 🔥

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7
Вася Пражкин

до солнечных батарей и фрикаделек не из мяса )

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2
Andrey Mikhnenkov

Как им хватит энергии зимой в Москве, как-то не верится что площади крыш для этого хватит, панель в пасмурную погоду выдает 10% от номинала, и еще световой день в 2 раза короче.

А на сайте Солар Системс нет электростанций около Москвы: "Солар Системс и Инвестиционное подразделение Ingka Group подписали документы по вхождению Ingka Group в капитал дочерних компаний Солар Системс, владеющих солнечными электростанциями на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Башкортостан суммарной установленной мощностью 160 МВт." ред.

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4
Артем Голендберг

Я так понимаю это взаимозачетом. Они продают в сеть 160 мегават чистой энергии на юге. И покупают из сети в Москве допустим 150 мегават. Поэтому могут считаться углеродно нейтральным. Хотя по факту электричество которое непосредственно меги тратят вырабатывает ближайшие ТЭЦ на газу.

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6
Andrey Mikhnenkov

Так конечно может быть, но в новости пишут про конкретные магазины которые на солнечной энергии, писали бы тогда в процентах этот взаимозачет.

Кстати интересно сколько энергии тратит большой торговый центр, быстрый поиск дал что 5-10 МВт, тогда 160 это уже много (3 торговых центра + магазины).

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0
Dan Grigoryev

вот да, этот момент смущает. Хорошо бы разъяснили икеевцы откуда они все-таки возьмут энергию

Ответить
1
Yaroslav Brandtner

Почему не АЭС? Экологичней некуда

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2
Arthur Mikheev

А как же радиоактивные отходы? Их же закапывают и топят

Ответить
–1
Максим Пряников

Еще хуже – не закапывают, а оставляют на временное хранение до тех пор, пока не придумают куда их закопать.

Ответить
0
Andrey Gordeev

Что в 2021 году ядерные отходы, то в 2050 году может стать полезными ресурсами

Ответить
2
Denis Fedoseev

Уже давно придумали - реакторы на быстрых нейтронах и замкнутый топливный цикл.

Ответить
1
Артем Голендберг

Ну во первых ни кто не даст частной компании свою АЭС строить. Во вторых это все таки отходы, с которыми так и не придумали что делать. Свет и ветер вполне могут обеспечить все чистой энергией

Ответить
0
Andrey Mikhnenkov

Rolls-Royce грозится начать делать небольшие атомные реакторы для компаний. ред.

Small modular reactors
Small modular reactors
www.rolls-royce.com
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0
Игорь Петрашевский

Удачи им в СПб с его 70 солнечными днями в году.

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2
Andrey Mikhnenkov

Сколько раз был в Питере, всегда ветер, - с ветряками проблем не будет!

Ответить
0
Igor Alexandrov

И удачи всем питерцам...

Ответить
0
Jay Green

Лучше бы занялись восстановлением качества продукции и сервиса...

Ответить
0
hakhagmon

Лучше бы занялись восстановлением продукции

нихуя ваще в наличии нет, и сиди жди когда появится. В том же хофф, можно предоплату сделать и ждать со спокойной душой, что как появится в наличии тебе привезут.

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3
Dmitrii Solovev

Угу. Судя по отзывам знакомых, можно легко несколько месяцев прождать. Это про хофф:)

Ответить
1
Саша Прохоренко

Как и в икеа, только икеа даже с оплаченным заказом может сделать «упс, пока мы шли все разобрали, вот вам купон подождите ещё 3 месяца», я эрвфьеллет в наличии нашел только спустя 8 месяцев. Особенно удивляет когда у них новые коллекции в стопах стоят. Это все конечно не отменяет того, что хофф по качеству не конкурент Икеи в принципе.

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0
Jay Green

К сожалению уже конкурент. Но не за счет того что ХОФФ стал лучше, а за счет того что Икея упала на днище...

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0
Vlad Limbo

Дадада, давно ничего не покупал в Икее, но тут решил поехать и купить подставку для монитора и пройдя весь этот людской ад от парковки до людей гуляющих в магазине, выяснил, что этой подставки нет с середины лета, но на сайте она почему-то представлена в ассортименте.

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1
Andrey Mikhnenkov

В этот раз повезло тем кто берет через посредников, у нас они сами как Хатико ждут товар и привозят когда появляется.

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0
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IKEA в России перевела свои магазины и три торговых центра «Мега» на энергию из возобновляемых источников Статьи редакции

Магазины будут обеспечиваться энергией от солнечных панелей, ветряных станций и биобойлеров.

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