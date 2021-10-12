IKEA в России перевела свои магазины и три торговых центра «Мега» на энергию из возобновляемых источников Статьи редакции
Магазины будут обеспечиваться энергией от солнечных панелей, ветряных станций и биобойлеров.
14 магазинов IKEA и торговые центры «Мега Химки», «Мега Теплый Стан», «Мега Белая Дача» начали полностью работать за счёт солнечной энергии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ingka Group, материнской компании IKEA.
Компания планирует перевести на возобновляемые источники все торговые центры «Мега».
- Кроме электроэнергии солнечных станций ООО «Солар Системс» магазины будут потреблять возобновляемую энергию от собственных ветряных генераторов, солнечных панелей и биобойлеров.
Ingka Group владеет 547 ветровыми турбинами в 15 странах, десятью солнечными электростанциями и 935 тысячами солнечных панелей на крышах магазинов и складов IKEA, и торговых центров.
- В управлении компании 389 магазинов IKEA в 32 странах. Из них в России 14 магазинов в торговых центрах «Мега», три магазина «Икеа Сити» и семь дизайн-студий в торговых центрах.
- В апреле 2021 года инвестиционное подразделение Ingka Group купило 49% акций в восьми солнечных фотоэлектрических парках в России за 21 млрд рублей.
Как им хватит энергии зимой в Москве, как-то не верится что площади крыш для этого хватит, панель в пасмурную погоду выдает 10% от номинала, и еще световой день в 2 раза короче.
А на сайте Солар Системс нет электростанций около Москвы: "Солар Системс и Инвестиционное подразделение Ingka Group подписали документы по вхождению Ingka Group в капитал дочерних компаний Солар Системс, владеющих солнечными электростанциями на территории Волгоградской, Астраханской областей и Республики Башкортостан суммарной установленной мощностью 160 МВт." ред.
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