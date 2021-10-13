Ozon и «Светофор» сместили «Ашан» и Metro в рейтинге крупнейших по выручке ритейлеров России за полгода Статьи редакции
В 2020 году «Ашан» и Metro были девятыми и десятыми в рейтинге.
- Выручка Auchan год к году сократилась на 17,3%, до 99,1 млрд рублей, выручка Metro осталась на уровне 96,1 млрд рублей, приводит «Коммерсантъ» данные Infoline по итогам января-июня 2021.
- Девятое место в рейтинге Infoline занял Ozon с оборотом 141,9 млрд рублей, а десятое — сеть дискаунтеров «Светофор» с выручкой 120,5 млрд рублей. Эти два последних места в 2020 году занимали Auchan и Metro.
- Сложности Auchan на российском рынке наблюдаются пять лет. Выручка ООО «Ашан» в 2020 году составила 223,16 млрд рублей, что на 12,2% ниже, чем годом ранее. Также компания с начала 2021 года закрыла 17 точек.
- Выручка ООО «Метро Кэш энд Керри» падала с 2016 года по 2019 год, в 2020 году увеличилась на 7,69%, до 224,01 млрд рублей. По данным «Ъ», у Metro больше 90 гипермаркетов в России.
- В Auchan ответили, что в 2021 году выручка компании растет на 3% и не согласились с оценкой. По данным компании, она инвестирует в клиентский сервис, цифровые решения и продолжит развиваться на российском рынке.
- В Metro не прокомментировали финансовые показатели, но сообщили, что ожидают хорошую динамику продаж до конца года.
Я думаю, что банка газировки- это единственное, что вы можете себе позволить в этом гипермаркете ;) лично мне не жаль потратить всего 15 минут времени и получить карту на свое ип(кстати сейчас можно и физ лицам получить карточку ) , для прохода в данный гипермаркет, чтобы отгородиться от таких нытиков как вы.
Лайфхак для Вас: если назвать сотруднику Метро кодовое слово "буржуа" - Вас пригласят на склад, где обустроена сигарная комната для лучших представителей Вашего города. Пока дамы пудрят носик, Вы сможете обсудить с людьми своего уровня актуальные инсайды от городской верхушки. Но, имейте ввиду, что в каждое последнее воскресенье месяца в сигарной комнате заседание масонской ложи - даже с золотой картой не пустят.
Лайфхак для Вас-зайдя в пятёрочку крикните - "я обозленный на весь мир бомж, у меня нет денег " и получите дополнительную скидку на товары по красной цене и на баночку газировки, которая в метро дороже чем в пятёрочке) ты понимаешь на сколько ты ущербен, что знаешь цены на газировку в метро и пятёрочке 🤣🤣🤣
Димон, давно ли стала тема бедности поводом для гордости?) "Тяжёлый люкс"))) я лучше промолчу тогда про азбуку вкуса, для тебя и тебе подобных это супермаркет для богов наверное 🤣🤣конечно, тяжело воспринимать когда хлеб стоит, как 2 твоих выхода на РАБоту. АЗБУКА ВКУСА тоже загнется фуфу говно, а вот пяторчка молодцы, на пельмени акцию хорошую делают 🤔
Уже много лет как нет этой фиготы с оформлением карточки или с демонстративным её уничтожением на входе.
Ценник выше альтернатив, особенно если в розницу.
Есть товарные позиции, которых нет в Ленты/Ашане/Океях. Шире ассортимент.
Больше буржуйских товаров.
А так мне не понятно, как они вообще оказались в десятке, если залы почти без покупателей.
Легкий налет элитаризма да есть, но это сейчас товар, за который нужно платить - будь то перепокупка Яблочка или Тинькоф BLM
Перспектив нет ни у кого, кто рассчитывает и дальше работать на российском рынке по принципу "10 лет назад работало и 10 лет проработает". Что Ашан, что Метро - ценники, раскладка, ассортимент - все как в 2011 году. Единственное что их спасет, это максимально уронить цены и сервис, урезать ассортимент - стать Светофором.
Всё верно.
Ну, кстати, тут вопрос не только в ценниках и раскладке. Х5, например, вовремя догадалась Карусель закрыть, Окей на доставку и супера делает акцент, а не на гиперы - просто тренд такой, что всех заебало тусить потными в очередях в ТЦ по субботам вместо заказа в приложении с бесплатной доставкой до порога. ред.
А в чём прикол вообще куда-то ездить за продуктами? Сейчас же всё сделано для максимального комфорта покупателя. Надо на неделю затариться? Пожалуйста вам Утконос, Деликатеска, Перекресток или Окей. Надо пакетик жратвы на пару дней? Вот тебе Пятёрочка-экспресс или Утконос-экспресс. Озон, вроде, продукты тоже доставляет в экспресс-формате. Хлеб закончился или мороженое захотел? Заказывай в Самокате, и через 10 минут будешь есть уже.
Я уже и не помню, когда в таком гипере или вообще в ТЦ был в последний раз.
Зачем усложнять, если я раз в неделю выезжаю в город? Заехал по пути, потратил минимум времени: не надо ни ждать, ни быть постоянно у телефона (въехать на территорию так просто тоже нельзя). И тебя всё на руках по возвращению (езжу всегда на авто).
ЗЫ: доставки для меня - не самый лучший способ получения товара. Особенно технически сложного. Несколько раз выручало, что прямо на выдаче находил существенные недочёты и не было проблем с обменом.
Нет не Ок, если убрать Мск и Питер. В их сегменте (цифрового супермаркета) она практически отсутствует. Кроме того, полно маржинальный товаров, которые не заказать онлайн (сигареты, алкашка, примитивные лекарства)
К чему смотреть динамику, у нее эффект низкой базы. Возьмите чисто онлайн-магазины, тот же Утконос, посмотрите на динамику в отдельно взятом регионе. Там можно увидеть, что рост на порядок меньше несмотря на все локдауны
У Метро так-то сеть магазинов у дома «Фасоль» еще. Да и в регионах нет «Вкусвилла», «Азбуки вкуса» и т.д. поэтому за набором продуктов отличных от Пятерочки и Магнита туда. Если закупать не на неделю, а на 2-4 и больше, то ценник очень хороший (имею ввиду за 3-5штук цена, обычно, ниже чем в любом другом магазине). Ресторанам тоже где-то нужно брать продукты. Плюс доставка есть Сбермаркета.
Для меня доставка почти всегда реальная проблема. Если я за городом, то сюда никто не везёт за адекватные деньги (и это понятно), если в городе, то постоянно перемещаюсь. Я больше всё-таки за пункты выдачи, ну а продукты на неделю могу купить по пути за город.
Просто я не понимаю, зачем мне использовать то, что неудобно? ред.
Конечно, незачем, а я не понимаю, как может быть классический Ашан удобнее, чем тот же Утконос. Ну ок, наверное, где-то доставка может быть реальной проблемой, но ведь можно сделать заказ в том же Утконосе, они тебе его соберут и положат в свой почтамат, а тебе останется просто заехать, открыть дверцы и забрать пакеты. Не наматывать километраж по ебучему залу, не перекладывать товары с корзины на ленту и обратно, а просто забрать готовые пакеты.
А где я про "Фасоль" что-то писал? Это другой формат.
В регионах есть локальные сетки с другим ассортиментом, но только вот в Ашан и Метро люди ездили за тем же, что предлагает условная Пятёрочка и Магнит, которые сейчас есть в изобилии абсолютно везде, да и ассортимент у них сейчас поприличнее, чем лет 10 назад.
Ну так а какая разница, сколько Пятёрочек и Магнитов, если ехать всё равно никуда не надо? Ашан меня всегда радовал большим ассортиментом. Многих товарных позиций нет ни в Пятёрочках, ни в Магнитах. Цены по акциям бывают не хуже дискаунтеров.
А вообще, если пользоваться тем же СберМаркетом, выгодно распределять заказы по разным магазинам, отбирая лучшие цены. Часть - в Ашане, часть - в Ленте, часть - в Metro и т.п.
Как это - ехать не надо? В Ашан надо ездить, а в Пятёрочку - дойти за 10 минут.
Многих товарных позиций нет ни в Пятёрочках, ни в Магнитах
Всё основное уже давно есть, а если нужно что-то особенное - всегда есть доставки или специализированные магазины.
Всё, время гиперов ушло, сейчас они просто доживают своё.
Никто не закроет метро, это про совсем других клиентов, про предпринемательский сегмент. Лично я не посещаю другие супермаркеты и нет никакого желания это делать, все мои потребности, как базовые, так и рабочие закрывает этот гипермаркет, закупаюсь не первый год, имеется золотая карта . Тот кто говорит, что в метро дороже - не понимает механику покупок в этом гипермаркете, в метро огромный выбор товаров среднего и высокого качества, чего нельзя сказать про низкопробные товары других районных горе ритейлеров, при входе в которые сразу чувствуется запах бедности. В общем даже дико читать высеро-коментарии о том, что метро скоро загнется.
Этот формат ритейла изжил себя в РФ, всегда надо куда то ехать к ним, мы не живем как американцы в субурбиях без инфраструктуры, где нужно поехать раз в неделю в мегамаркет и закупиться голонами молока и двумя тележками продуктов. Формат магазинов у дома от X5 retails и Магнита максимально удобный, терминалы самообслуживания, доставка через приложение и не надо ехать в ебучий склад с продуктами на палетах(светофор).
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