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Торговля
Nazigul Jusupova

Ozon и «Светофор» сместили «Ашан» и Metro в рейтинге крупнейших по выручке ритейлеров России за полгода Статьи редакции

В 2020 году «Ашан» и Metro были девятыми и десятыми в рейтинге.

  • Выручка Auchan год к году сократилась на 17,3%, до 99,1 млрд рублей, выручка Metro осталась на уровне 96,1 млрд рублей, приводит «Коммерсантъ» данные Infoline по итогам января-июня 2021.
  • Девятое место в рейтинге Infoline занял Ozon с оборотом 141,9 млрд рублей, а десятое — сеть дискаунтеров «Светофор» с выручкой 120,5 млрд рублей. Эти два последних места в 2020 году занимали Auchan и Metro.
  • Сложности Auchan на российском рынке наблюдаются пять лет. Выручка ООО «Ашан» в 2020 году составила 223,16 млрд рублей, что на 12,2% ниже, чем годом ранее. Также компания с начала 2021 года закрыла 17 точек.
  • Выручка ООО «Метро Кэш энд Керри» падала с 2016 года по 2019 год, в 2020 году увеличилась на 7,69%, до 224,01 млрд рублей. По данным «Ъ», у Metro больше 90 гипермаркетов в России.
  • В Auchan ответили, что в 2021 году выручка компании растет на 3% и не согласились с оценкой. По данным компании, она инвестирует в клиентский сервис, цифровые решения и продолжит развиваться на российском рынке.
  • В Metro не прокомментировали финансовые показатели, но сообщили, что ожидают хорошую динамику продаж до конца года.

#новости #auchan #metro

5084 просмотров
99 99 комментариев
12
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99 комментариев
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Михаил Б

А в Метро Кэш энд Керри по прежнему нужно нести пакет учредительных документов, фотографироваться, сдавать сопромат и кровь на анализ, чтобы купить банку газировки дороже, чем в пятерочке?

Ответить
61
Александр Медведь

Сейчас всё гораздо упростили. Просто анальный зонд вставляют.

Ответить
19
Михаил Б

А залог за анальный зонд нужно вносить?

Ответить
9
Иван Евменов

Там очень быстрая регистрация сейчас.

Ответить
1
Михаил Б

Я слышал, что существуют такие магазины, куда можно просто зайти ногами без регистрации и СМС

Ответить
24
Fedor Ko

Но там же полно тупящих бабок, которые собираются исключительно ради того что бы постоять в пробке перед кассой.

Ответить
4
Михаил Б

Совсем другое дело постоять часик-другой в очереди в Метро за Предпринимателями с тележками, гружеными с горкой

Ответить
18
Сильвестр Иванов

Элитный Клуб бизнесменов

Ответить
9
Pushkareva Ekaterina

Кстати, там кассы самообслуживания есть теперь

Ответить
1
useless uS

Вроде там обычно подростки с тележками алкоголя и маминой картой.

Ответить
0
Контрольный кофе

Еще справку от психиатра!

Ответить
8
Александр Литвинов

Я думаю, что банка газировки- это единственное, что вы можете себе позволить в этом гипермаркете ;) лично мне не жаль потратить всего 15 минут времени и получить карту на свое ип(кстати сейчас можно и физ лицам получить карточку ) , для прохода в данный гипермаркет, чтобы отгородиться от таких нытиков как вы.

Ответить
–10
Михаил Б

О! Этила подтянулась! Солидный магазин для солидных господ. У Вас и ИП есть? И печать настоящая есть???
Хотите инвайт на джимейл? У меня осталась парочка

Ответить
15
Dmitry Yashin

Именно "этила", судя по всему))

Ответить
1
Михаил Б

Лайфхак для Вас: если назвать сотруднику Метро кодовое слово "буржуа" - Вас пригласят на склад, где обустроена сигарная комната для лучших представителей Вашего города. Пока дамы пудрят носик, Вы сможете обсудить с людьми своего уровня актуальные инсайды от городской верхушки. Но, имейте ввиду, что в каждое последнее воскресенье месяца в сигарной комнате заседание масонской ложи - даже с золотой картой не пустят.

Ответить
7
Александр Литвинов

Лайфхак для Вас-зайдя в пятёрочку крикните - "я обозленный на весь мир бомж, у меня нет денег " и получите дополнительную скидку на товары по красной цене и на баночку газировки, которая в метро дороже чем в пятёрочке) ты понимаешь на сколько ты ущербен, что знаешь цены на газировку в метро и пятёрочке 🤣🤣🤣

Ответить
–3
Dmitry Yashin

Йеее)) Наконец-то на виси подъехали реальные бизнесмены-олигархи)) ред.

Ответить
2
Михаил Б
Ответить
1
Dmitry Yashin

Зато человек знает, что такое "Красная цена" в Пятёрочке, хоть и посещает исключительно тяжёлый люкс в виде Метро.

Ответить
2
Александр Литвинов

Димон, давно ли стала тема бедности поводом для гордости?) "Тяжёлый люкс"))) я лучше промолчу тогда про азбуку вкуса, для тебя и тебе подобных это супермаркет для богов наверное 🤣🤣конечно, тяжело воспринимать когда хлеб стоит, как 2 твоих выхода на РАБоту. АЗБУКА ВКУСА тоже загнется фуфу говно, а вот пяторчка молодцы, на пельмени акцию хорошую делают 🤔

Ответить
0
Dmitry Yashin

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ)))))))))))))) ПЕШЫ ИСЧО, ИЛИТА!

Ответить
0
Платон Щукин

Сейчас каждый человек установивший приложение может легко попасть в магазин, никакие документы не нужны.

Ответить
3
Костя Маркин

Боже какой ор. Проиграл с сопромата

Ответить
2
useless uS

Ахах, Михаил, вы супер.

У нас вроде висит реклама в городе, что теперь в Метро можно без всего попасть. Спохватились, когда уже жареный петух клюнул. Не думаю, что это их спасет, как и вообще не верю в будущее гиперов.

Ответить
1
Аркадий Дорога

Уже много лет как нет этой фиготы с оформлением карточки или с демонстративным её уничтожением на входе.
Ценник выше альтернатив, особенно если в розницу.
Есть товарные позиции, которых нет в Ленты/Ашане/Океях. Шире ассортимент.
Больше буржуйских товаров.
А так мне не понятно, как они вообще оказались в десятке, если залы почти без покупателей.
Легкий налет элитаризма да есть, но это сейчас товар, за который нужно платить - будь то перепокупка Яблочка или Тинькоф BLM

Ответить
0
Dmitry Yashin

Как понять - "демонстративным её уничтожением на входе"? Это что за перфоманс такой?

Ответить
0
Dmitry Yashin

И у Ашана, и у Метро нет перспектив в России: тренд на еженедельные затарки по выходным сходит на нет.

Ответить
14
Михаил Б

Перспектив нет ни у кого, кто рассчитывает и дальше работать на российском рынке по принципу "10 лет назад работало и 10 лет проработает". Что Ашан, что Метро - ценники, раскладка, ассортимент - все как в 2011 году. Единственное что их спасет, это максимально уронить цены и сервис, урезать ассортимент - стать Светофором.

Ответить
11
Dmitry Yashin

Всё верно.
Ну, кстати, тут вопрос не только в ценниках и раскладке. Х5, например, вовремя догадалась Карусель закрыть, Окей на доставку и супера делает акцент, а не на гиперы - просто тренд такой, что всех заебало тусить потными в очередях в ТЦ по субботам вместо заказа в приложении с бесплатной доставкой до порога. ред.

Ответить
5
Sergei Timofeyev

Не знаю, но в Ашане на кассе в последние 5+ лет не трачу больше 5-10 минут. Знаю когда заезжать, и как лучше и быстрее выходить. Ассортимент больше, чем в Пятёрке у дома (оно и понятно). В субботу в Москве и области лучше никуда не ездить.

Ответить
0
Dmitry Yashin

А в чём прикол вообще куда-то ездить за продуктами? Сейчас же всё сделано для максимального комфорта покупателя. Надо на неделю затариться? Пожалуйста вам Утконос, Деликатеска, Перекресток или Окей. Надо пакетик жратвы на пару дней? Вот тебе Пятёрочка-экспресс или Утконос-экспресс. Озон, вроде, продукты тоже доставляет в экспресс-формате. Хлеб закончился или мороженое захотел? Заказывай в Самокате, и через 10 минут будешь есть уже.
Я уже и не помню, когда в таком гипере или вообще в ТЦ был в последний раз.

Ответить
8
Д Хб

Сорри, а как купить хороший кусок мяса? Я уже не говорю, что лайм или помидорку секунд 10 изучаю со всех сторон.

Ответить
2
Dmitry Yashin

Заказываю только в Утконосе уже лет 5 - ни разу не привозили плохое мясо или испорченные овощи/фрукты. В Пятёрочке тоже (иногда заказываю овощи).

Ответить
1
Д Хб

Не-не, я не про плохое. Перек норм вроде.
Вас не парит рисунок жира и всё в таком духе?

Ответить
0
Dmitry Yashin

Нет, я не такой эстет)) Мне важно, чтобы оно не воняло и не имело привкуса говна)) ред.

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Знаете, тут неизвестно что лучше: заехать в ТЦ по пути домой или же полдня сидеть и ждать доставку.

Хлеб закончился или мороженое захотел? Заказывай

Заказывай :) 20 км от крупного подмосковного города. :)

Ответить
0
Dmitry Yashin

Утконос в определенном интервале привозит заказы.
20 км от крупного подмосковного города. :)

В Рузе, например, местное такси этим занимается - вообще без проблем. Но в деревне и не нужно за хлебом в Ашан ехать.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Зачем усложнять, если я раз в неделю выезжаю в город? Заехал по пути, потратил минимум времени: не надо ни ждать, ни быть постоянно у телефона (въехать на территорию так просто тоже нельзя). И тебя всё на руках по возвращению (езжу всегда на авто).

ЗЫ: доставки для меня - не самый лучший способ получения товара. Особенно технически сложного. Несколько раз выручало, что прямо на выдаче находил существенные недочёты и не было проблем с обменом.

Ответить
0
Антон Штадлер

Потому что овощи, фрукты и мясо удобнее выбирать самому
Вы не понимаете прикол, а многие понимают, поэтому онлайн-доставка в общем обороте Гросери-ритейла составляет стат-погрешность + в большинстве городов нет никакой экспресс-доставки, доступной большинству населения.

Ответить
0
Dmitry Yashin

онлайн-доставка в общем обороте Гросери-ритейла составляет стат-погрешность

Надо смотреть динамику, а не фиксированные цифры.
Мы говорим про Ашан и Метро, в городах их присутствия с доставкой всё ок.

Ответить
0
Антон Штадлер

Нет не Ок, если убрать Мск и Питер. В их сегменте (цифрового супермаркета) она практически отсутствует. Кроме того, полно маржинальный товаров, которые не заказать онлайн (сигареты, алкашка, примитивные лекарства)
К чему смотреть динамику, у нее эффект низкой базы. Возьмите чисто онлайн-магазины, тот же Утконос, посмотрите на динамику в отдельно взятом регионе. Там можно увидеть, что рост на порядок меньше несмотря на все локдауны

Ответить
0
Аркадий Дорога

Кому то в кайф прогуляться минут на сорок.
По доставке напрягает заказ мясо\рыба, хоть требуй видео выбор. Этож только глазами выбирать - фактуру/текстуру и, ёп, нормальный вес, а не с разбросом более полкило.

Ответить
0
Миша Магадан

не трачу больше 5-10 минут.

да в этом Ашане каждые полгода чёто передвигают так, что 10 минут только соображаешь, где ты. Фрукты-овощи в основном дрянь, расположение товаров нелогичное (вероятно, чтобы я подольше побыл в магазине и купил что-то ненужное), но цены держат на минимуме, это да

Ответить
3
Sergei Timofeyev

В Ашане никогда не беру мясо, фрукты (почти никогда). Только то, что хранится долго. Ашан-Марфино даже со всеми передвижками легко и быстро ищется. Обычно заезжал после работы в понедельник. В зале людей минимум, поэтому что вход, что выход - быстрый.

Ответить
0
Антон Штадлер

Овощи в Ашане получше будут, чем в любой другой федеральной сетке

Ответить
0
Дмитрий О

Точно, Ашану нужно опуститься до уровня Светофора и назвать себя Равшан. Ашану в этом отношении везёт, на вывесках можно сэкономить, добавить тока три буквы.

Ответить
1
Антон Штадлер

Если Ашан сможет вернуть ассортимент 2011 года, с санкционкой, то его выручка вырастет на десятки %😂

Ответить
0
Иван Евменов

У Метро так-то сеть магазинов у дома «Фасоль» еще. Да и в регионах нет «Вкусвилла», «Азбуки вкуса» и т.д. поэтому за набором продуктов отличных от Пятерочки и Магнита туда. Если закупать не на неделю, а на 2-4 и больше, то ценник очень хороший (имею ввиду за 3-5штук цена, обычно, ниже чем в любом другом магазине). Ресторанам тоже где-то нужно брать продукты. Плюс доставка есть Сбермаркета.

Ответить
2
Михаил Б

В любом областном центре уже лет 100 есть все что угодно почти на любой вкус. Да в Метро есть какой-то эксклюзив, интересный рестораторам.
Но это не формат гипермаркета. С этим справится специализированный магазин в кол-во одной штуки на областной центр.

Ответить
4
Sergei Timofeyev

Фудсити ещё есть, который по ценнику чаще вкуснее Метро.

Ответить
0
Dmitry Yashin

А я смотрю, месье - любитель потусить в Ашанах и Фудсити, ага. Просто надо признаться себе в этом, а не придумывать, что ждать доставку - это проблема))

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Для меня доставка почти всегда реальная проблема. Если я за городом, то сюда никто не везёт за адекватные деньги (и это понятно), если в городе, то постоянно перемещаюсь. Я больше всё-таки за пункты выдачи, ну а продукты на неделю могу купить по пути за город.

Просто я не понимаю, зачем мне использовать то, что неудобно? ред.

Ответить
0
Dmitry Yashin

Конечно, незачем, а я не понимаю, как может быть классический Ашан удобнее, чем тот же Утконос. Ну ок, наверное, где-то доставка может быть реальной проблемой, но ведь можно сделать заказ в том же Утконосе, они тебе его соберут и положат в свой почтамат, а тебе останется просто заехать, открыть дверцы и забрать пакеты. Не наматывать километраж по ебучему залу, не перекладывать товары с корзины на ленту и обратно, а просто забрать готовые пакеты.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Ассортимент в Утконосе немного поменьше. Алкоголя нет.

Ответить
0
Dmitry Yashin

Алкоголь есть, он доступен как раз при самовывозе (но, правда, пиво мне всегда и так привозят). Что такого критически важного есть в Ашане, чего нет в Утконосе, из-за чего нужно оставаться с Ашаном?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

А я с ним не остаюсь, какой гипер ближе, в том и тарюсь: по пути Лента, Ашан, Метро... =) Ещё в Леруа захожу иногда... хотя там 80% лучше не покупать. И опять либо спецмагазины, либо рынок.

Ответить
0
Dmitry Yashin

...либо Озон))
Короче, просто кому-то скучно, и он хочет потусить с людьми - это нормально, поэтому классический ритейл и не умрёт до конца никогда.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Ещё WB предложите. ) До людей мне давно всё равно. Я в них вижу только прекрасное - деньги. ред.

Ответить
0
Dmitry Yashin

ВБ ведь только шмотки, причём плохого качества, поэтому нах. А вот Озон я люблю и регулярно юзаю.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Там не только шмотки. А вообще e-commerce уже сейчас губит пренебрежительное отношение к клиенту.

Ответить
0
Михаил Б

А Вы были в "Фасоли"? Это не магазин Метро. Это обычные убитые "Продукты 24" во дворе, которые работают под вывеской Фасоль даже не по франчайзингу, а как хотят, в обмен на присутствие на витрине метровских прайвет лейблов

Ответить
1
Dmitry Yashin

А где я про "Фасоль" что-то писал? Это другой формат.
В регионах есть локальные сетки с другим ассортиментом, но только вот в Ашан и Метро люди ездили за тем же, что предлагает условная Пятёрочка и Магнит, которые сейчас есть в изобилии абсолютно везде, да и ассортимент у них сейчас поприличнее, чем лет 10 назад.

Ответить
0
Андрей Страдов

Почему тренд-то сходит? Ну, не считая того, что теперь эти продукты привезут, самому ходить не надо.

Ответить
0
Dmitry Yashin

Ну вот именно потому что тебе их привезут, ну и, конечно, потому, что 10 лет назад Пятёрочек было 2,5 тысячи, а сейчас - 17 тысяч, Магнитов было 5,3 тыс., а сейчас - 21,3 тыс. Зачем вообще куда-то ехать, тратить время, нервы, силы, пот?

Ответить
1
Андрей Страдов

Ну так а какая разница, сколько Пятёрочек и Магнитов, если ехать всё равно никуда не надо? Ашан меня всегда радовал большим ассортиментом. Многих товарных позиций нет ни в Пятёрочках, ни в Магнитах. Цены по акциям бывают не хуже дискаунтеров.
А вообще, если пользоваться тем же СберМаркетом, выгодно распределять заказы по разным магазинам, отбирая лучшие цены. Часть - в Ашане, часть - в Ленте, часть - в Metro и т.п.

Ответить
0
Dmitry Yashin

Как это - ехать не надо? В Ашан надо ездить, а в Пятёрочку - дойти за 10 минут.
Многих товарных позиций нет ни в Пятёрочках, ни в Магнитах

Всё основное уже давно есть, а если нужно что-то особенное - всегда есть доставки или специализированные магазины.
Всё, время гиперов ушло, сейчас они просто доживают своё.

Ответить
0
Андрей Страдов

Ехать не надо, потому что есть доставка, всё привезут. Если речь про масс маркет, то да, там народ ходит в 5ки и Магнит. Но для сегмента с доходами выше среднего, имхо, Ашан и Metro остаются интересными. А в Мск и крупных городах этот сегмент всё-таки не такой малочисленный.

Ответить
0
Dmitry Yashin

Нет, не остаются. Это видно по падению выручек. Сегмент "выше среднего" тарится либо в онлайне, либо в Азбуке и Вкусвилле.

Ответить
0
Андрей Страдов

Ну, а доставка из гиперов - это не часть онлайна, по-вашему?
Из моих знакомых с доходами выше среднего в Азбуке закупаются пара человек. И то, по ходу, лишь потому, что не разобрались в вопросе и наивно полагая, что получают какое-то особое качество продукции.

Ответить
0
Dmitry Yashin

Вообще не понял вопрос.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Да ладно! Затариться перед НГ, простояв в очереди 6 часов... это же круто!

Ответить
0
common sense preacher

как вы это поняли?

Ответить
0
Dmitry Yashin

По снижению их выручек, естественно, и по росту количества магазинов у дома и их выручек.

Ответить
0
Антон Штадлер

У Метро есть сеть магазинов у дома Фасоль, которую они продвигают по франшизе, кредитуемую Сбербанком

Ответить
0
Dmitry Yashin

А где я что-то говорил про Фасоль? Я говорю про формат гиперов.

Ответить
0
Connecting Ppl

Auchan - островок цивилизации в России, радует, что они указывают цену за кг/литр. Надеюсь у них всё будет хорошо. ред.

Ответить
14
Михаил Б

Вот тут соглашусь. Это отличная практика. Но, подозреваю, что это какой-то законодательный стандарт, который автоматом притащили в РФ из Франции.

Ответить
5
Д Хб

В этом островке "цивилизации" за тобой сотрудники могут с ругательствами побежать, если входишь через кассу.
Вы с икеей путаете, они вместе где-то там 20 лет назад начинали. Но Ашан не развивается.

Ответить
1
Раскаяние и Мармелад

Если ВИЛДБЕРИЗЕ откроют свою сеть гипермаркетов - этим двоим можно смело закрываться! 😎😎😎

Ответить
1
Контрольный кофе

Рынок «Садовод» в Москве и есть их гипермаркет))

Ответить
28
Denis Kiselev

Толстовато

Ответить
0
Roman Vyatkin

В локальном Ашане с недавних пор постоянно очереди на кассе. То ли специально сократили кассиров, то ли не хватает. Но как факт заходить туда хочется все реже и реже, только время теряешь

Ответить
3
Влад

Да просто лень ездить

Ответить
1
Александр Литвинов

Никто не закроет метро, это про совсем других клиентов, про предпринемательский сегмент. Лично я не посещаю другие супермаркеты и нет никакого желания это делать, все мои потребности, как базовые, так и рабочие закрывает этот гипермаркет, закупаюсь не первый год, имеется золотая карта . Тот кто говорит, что в метро дороже - не понимает механику покупок в этом гипермаркете, в метро огромный выбор товаров среднего и высокого качества, чего нельзя сказать про низкопробные товары других районных горе ритейлеров, при входе в которые сразу чувствуется запах бедности. В общем даже дико читать высеро-коментарии о том, что метро скоро загнется.

Ответить
–5
Михаил Б

при входе в которые сразу чувствуется запах бедности

))))))))))))!!!!!!!!!!! Я сейчас умру от смеха!
Чувствуете запах успеха, нищеброды??????

Ответить
7
Д Хб

Тот самый случай, когда коммент про высер в свою очередь стал высером)
Согласен, смешной парень.

Ответить
0
Radna

Хаха запах бедности, это надо так сказать.

Ответить
0
Sergey Ontime

deleted ред.

Ответить
–6
Dmitry Yashin

Сходил-таки к лору?

Ответить
4
Sergey Ontime

deleted ред.

Ответить
–2
Алексей Гуторов

Не очень хорошая история для рынка коммерческий недвижимости, для них гипермаркеты это ключевые, якорные арендаторы.
Но с другой стороны инвестиции потекут в другие каналы. Интересно что будет со всеми торовговми центрами, лет так через 5-10?

Ответить
1
Denis Kiselev

Ритейл уходит в онлайн.

Но плохая погода для досуга на воздухе 6-9 месяцев в году остаётся в России фактом. Поэтому площади ТЦ разумно переводить под досуг и услуги.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Думаете, что будут ходить? ))

Ответить
0
Denis Kiselev

Ходят. В наших широтах - без вариантов

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Ну почему же? Я зимой на склоны езжу. Летом - и так красивой природы много.

Ответить
0
Влад

Их нужно будет переделывать в иной формат, для того чтоб была причина в них ходить.

Ответить
1
Алексей Гуторов

Мега-коворкинги для самозанятых и селлеров марктеплейсов )

Ответить
0
Татьяна М

Что Ашан, что Метро у черта но рогах и в огромных тц. Зачем ехать , если необходимое и ежедневное может доставить за полчаса максимум всякие лавки-самокаты. Если хочется потусить в маркете, ну ок, но чет в масочную эпоху и уже теплой одежды это не очень комфортно.

Ответить
1
Radna

Этот формат ритейла изжил себя в РФ, всегда надо куда то ехать к ним, мы не живем как американцы в субурбиях без инфраструктуры, где нужно поехать раз в неделю в мегамаркет и закупиться голонами молока и двумя тележками продуктов. Формат магазинов у дома от X5 retails и Магнита максимально удобный, терминалы самообслуживания, доставка через приложение и не надо ехать в ебучий склад с продуктами на палетах(светофор).

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0
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«Мы выбираем синий»: глобальный ребрендинг Mail.ru Group в VK

Вчера мы анонсировали, что Mail.ru Group становится VK. Впервые в истории компании мы не просто обновляем фирменный стиль, а создаем единый пользовательский бренд. Рассказываем и показываем, как он будет выглядеть.

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