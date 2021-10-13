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Торговля
Nazigul Jusupova

Ozon и «Светофор» сместили «Ашан» и Metro в рейтинге крупнейших по выручке ритейлеров за полгода Статьи редакции

В 2020 году «Ашан» и Metro были девятыми и десятыми в рейтинге.

  • Выручка Auchan год к году сократилась на 17,3%, до 99,1 млрд рублей, выручка Metro осталась на уровне 96,1 млрд рублей, приводит «Коммерсантъ» данные Infoline по итогам января-июня 2021.
  • Девятое место в рейтинге Infoline занял Ozon с оборотом 141,9 млрд рублей, а десятое — сеть дискаунтеров «Светофор» с выручкой 120,5 млрд рублей. Эти два последних места в 2020 году занимали Auchan и Metro.
  • Сложности Auchan на российском рынке наблюдаются пять лет. Выручка ООО «Ашан» в 2020 году составила 223,16 млрд рублей, что на 12,2% ниже, чем годом ранее. Также компания с начала 2021 года закрыла 17 точек.
  • Выручка ООО «Метро Кэш энд Керри» падала с 2016 года по 2019 год, в 2020 году увеличилась на 7,69%, до 224,01 млрд рублей. По данным «Ъ», у Metro больше 90 гипермаркетов в России.
  • В Auchan ответили, что в 2021 году выручка компании растет на 3% и не согласились с оценкой. По данным компании, она инвестирует в клиентский сервис, цифровые решения и продолжит развиваться на российском рынке.
  • В Metro не прокомментировали финансовые показатели, но сообщили, что ожидают хорошую динамику продаж до конца года.

#новости #auchan #metro

2553 просмотров
32 32 комментария
2
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32 комментария
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Михаил Б

А в Метро Кэш энд Керри по прежнему нужно нести пакет учредительных документов, фотографироваться, сдавать сопромат и кровь на анализ, чтобы купить банку газировки дороже, чем в пятерочке?

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33
Александр Медведь

Сейчас всё гораздо упростили. Просто анальный зонд вставляют.

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5
Михаил Б

А залог за анальный зонд нужно вносить?

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5
Контрольный кофе

Еще справку от психиатра!

Ответить
5
Иван Евменов

Там очень быстрая регистрация сейчас.

Ответить
1
Михаил Б

Я слышал, что существуют такие магазины, куда можно просто зайти ногами без регистрации и СМС

Ответить
5
Fedor Ko

Но там же полно тупящих бабок, которые собираются исключительно ради того что бы постоять в пробке перед кассой.

Ответить
1
Михаил Б

Совсем другое дело постоять часик-другой в очереди в Метро за Предпринимателями с тележками, гружеными с горкой

Ответить
2
Платон Щукин

Сейчас каждый человек установивший приложение может легко попасть в магазин, никакие документы не нужны.

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1
Dmitry Yashin

И у Ашана, и у Метро нет перспектив в России: тренд на еженедельные затарки по выходным сходит на нет.

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5
Михаил Б

Перспектив нет ни у кого, кто рассчитывает и дальше работать на российском рынке по принципу "10 лет назад работало и 10 лет проработает". Что Ашан, что Метро - ценники, раскладка, ассортимент - все как в 2011 году. Единственное что их спасет, это максимально уронить цены и сервис, урезать ассортимент - стать Светофором.

Ответить
4
Dmitry Yashin

Всё верно.
Ну, кстати, тут вопрос не только в ценниках и раскладке. Х5, например, вовремя догадалась Карусель закрыть, Окей на доставку и супера делает акцент, а не на гиперы - просто тренд такой, что всех заебало тусить потными в очередях в ТЦ по субботам вместо заказа в приложении с бесплатной доставкой до порога. ред.

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1
Sergei Timofeyev

Не знаю, но в Ашане на кассе в последние 5+ лет не трачу больше 5-10 минут. Знаю когда заезжать, и как лучше и быстрее выходить. Ассортимент больше, чем в Пятёрке у дома (оно и понятно). В субботу в Москве и области лучше никуда не ездить.

Ответить
0
Dmitry Yashin

А в чём прикол вообще куда-то ездить за продуктами? Сейчас же всё сделано для максимального комфорта покупателя. Надо на неделю затариться? Пожалуйста вам Утконос, Деликатеска, Перекресток или Окей. Надо пакетик жратвы на пару дней? Вот тебе Пятёрочка-экспресс или Утконос-экспресс. Озон, вроде, продукты тоже доставляет в экспресс-формате. Хлеб закончился или мороженое захотел? Заказывай в Самокате, и через 10 минут будешь есть уже.
Я уже и не помню, когда в таком гипере или вообще в ТЦ был в последний раз.

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2
Sergei Timofeyev

Знаете, тут неизвестно что лучше: заехать в ТЦ по пути домой или же полдня сидеть и ждать доставку.

Хлеб закончился или мороженое захотел? Заказывай

Заказывай :) 20 км от крупного подмосковного города. :)

Ответить
0
Миша Магадан

не трачу больше 5-10 минут.

да в этом Ашане каждые полгода чёто передвигают так, что 10 минут только соображаешь, где ты. Фрукты-овощи в основном дрянь, расположение товаров нелогичное (вероятно, чтобы я подольше побыл в магазине и купил что-то ненужное), но цены держат на минимуме, это да

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0
Sergei Timofeyev

В Ашане никогда не беру мясо, фрукты (почти никогда). Только то, что хранится долго. Ашан-Марфино даже со всеми передвижками легко и быстро ищется. Обычно заезжал после работы в понедельник. В зале людей минимум, поэтому что вход, что выход - быстрый.

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0
Иван Евменов

У Метро так-то сеть магазинов у дома «Фасоль» еще. Да и в регионах нет «Вкусвилла», «Азбуки вкуса» и т.д. поэтому за набором продуктов отличных от Пятерочки и Магнита туда. Если закупать не на неделю, а на 2-4 и больше, то ценник очень хороший (имею ввиду за 3-5штук цена, обычно, ниже чем в любом другом магазине). Ресторанам тоже где-то нужно брать продукты. Плюс доставка есть Сбермаркета.

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1
Михаил Б

В любом областном центре уже лет 100 есть все что угодно почти на любой вкус. Да в Метро есть какой-то эксклюзив, интересный рестораторам.
Но это не формат гипермаркета. С этим справится специализированный магазин в кол-во одной штуки на областной центр.

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Фудсити ещё есть, который по ценнику чаще вкуснее Метро.

Ответить
0
Михаил Б

А Вы были в "Фасоли"? Это не магазин Метро. Это обычные убитые "Продукты 24" во дворе, которые работают под вывеской Фасоль даже не по франчайзингу, а как хотят, в обмен на присутствие на витрине метровских прайвет лейблов

Ответить
1
Dmitry Yashin

А где я про "Фасоль" что-то писал? Это другой формат.
В регионах есть локальные сетки с другим ассортиментом, но только вот в Ашан и Метро люди ездили за тем же, что предлагает условная Пятёрочка и Магнит, которые сейчас есть в изобилии абсолютно везде, да и ассортимент у них сейчас поприличнее, чем лет 10 назад.

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0
Sergei Timofeyev

Да ладно! Затариться перед НГ, простояв в очереди 6 часов... это же круто!

Ответить
0
Раскаяние и Мармелад

Если ВИЛДБЕРИЗЕ откроют свою сеть гипермаркетов - этим двоим можно смело закрываться! 😎😎😎

Ответить
0
Контрольный кофе

Рынок «Садовод» в Москве и есть их гипермаркет))

Ответить
12
Roman Vyatkin

В локальном Ашане с недавних пор постоянно очереди на кассе. То ли специально сократили кассиров, то ли не хватает. Но как факт заходить туда хочется все реже и реже, только время теряешь

Ответить
3
Влад

Да просто лень ездить

Ответить
1
Connecting Ppl

Auchan - островок цивилизации в России, радует, что они указывают цену за кг/литр. Надеюсь у них всё будет хорошо. ред.

Ответить
2
Михаил Б

Вот тут соглашусь. Это отличная практика. Но, подозреваю, что это какой-то законодательный стандарт, который автоматом притащили в РФ из Франции.

Ответить
1
Sergey Ontime

deleted ред.

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–5
Dmitry Yashin

Сходил-таки к лору?

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3
Sergey Ontime

deleted ред.

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–1
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