Ozon и «Светофор» сместили «Ашан» и Metro в рейтинге крупнейших по выручке ритейлеров за полгода Статьи редакции
В 2020 году «Ашан» и Metro были девятыми и десятыми в рейтинге.
- Выручка Auchan год к году сократилась на 17,3%, до 99,1 млрд рублей, выручка Metro осталась на уровне 96,1 млрд рублей, приводит «Коммерсантъ» данные Infoline по итогам января-июня 2021.
- Девятое место в рейтинге Infoline занял Ozon с оборотом 141,9 млрд рублей, а десятое — сеть дискаунтеров «Светофор» с выручкой 120,5 млрд рублей. Эти два последних места в 2020 году занимали Auchan и Metro.
- Сложности Auchan на российском рынке наблюдаются пять лет. Выручка ООО «Ашан» в 2020 году составила 223,16 млрд рублей, что на 12,2% ниже, чем годом ранее. Также компания с начала 2021 года закрыла 17 точек.
- Выручка ООО «Метро Кэш энд Керри» падала с 2016 года по 2019 год, в 2020 году увеличилась на 7,69%, до 224,01 млрд рублей. По данным «Ъ», у Metro больше 90 гипермаркетов в России.
- В Auchan ответили, что в 2021 году выручка компании растет на 3% и не согласились с оценкой. По данным компании, она инвестирует в клиентский сервис, цифровые решения и продолжит развиваться на российском рынке.
- В Metro не прокомментировали финансовые показатели, но сообщили, что ожидают хорошую динамику продаж до конца года.
Перспектив нет ни у кого, кто рассчитывает и дальше работать на российском рынке по принципу "10 лет назад работало и 10 лет проработает". Что Ашан, что Метро - ценники, раскладка, ассортимент - все как в 2011 году. Единственное что их спасет, это максимально уронить цены и сервис, урезать ассортимент - стать Светофором.
Всё верно.
Ну, кстати, тут вопрос не только в ценниках и раскладке. Х5, например, вовремя догадалась Карусель закрыть, Окей на доставку и супера делает акцент, а не на гиперы - просто тренд такой, что всех заебало тусить потными в очередях в ТЦ по субботам вместо заказа в приложении с бесплатной доставкой до порога. ред.
А в чём прикол вообще куда-то ездить за продуктами? Сейчас же всё сделано для максимального комфорта покупателя. Надо на неделю затариться? Пожалуйста вам Утконос, Деликатеска, Перекресток или Окей. Надо пакетик жратвы на пару дней? Вот тебе Пятёрочка-экспресс или Утконос-экспресс. Озон, вроде, продукты тоже доставляет в экспресс-формате. Хлеб закончился или мороженое захотел? Заказывай в Самокате, и через 10 минут будешь есть уже.
Я уже и не помню, когда в таком гипере или вообще в ТЦ был в последний раз.
У Метро так-то сеть магазинов у дома «Фасоль» еще. Да и в регионах нет «Вкусвилла», «Азбуки вкуса» и т.д. поэтому за набором продуктов отличных от Пятерочки и Магнита туда. Если закупать не на неделю, а на 2-4 и больше, то ценник очень хороший (имею ввиду за 3-5штук цена, обычно, ниже чем в любом другом магазине). Ресторанам тоже где-то нужно брать продукты. Плюс доставка есть Сбермаркета.
А где я про "Фасоль" что-то писал? Это другой формат.
В регионах есть локальные сетки с другим ассортиментом, но только вот в Ашан и Метро люди ездили за тем же, что предлагает условная Пятёрочка и Магнит, которые сейчас есть в изобилии абсолютно везде, да и ассортимент у них сейчас поприличнее, чем лет 10 назад.
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