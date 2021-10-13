DNS не отвечает на мою претензию, отправленную ещё 27.09.21

Начну сразу. В октябре прошлого года в DNS собрал компьютер, в сентябре этого года из строя вышла видеокарта, оказалась неремонтопригодной. В фирменном CЦ ДНС одобрили обмен либо возврат ДС. Так как проверка качества длилась долго, я приобрёл другую видеокарту и, соответственно, в обмене я уже не заинтересован.