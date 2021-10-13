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Торговля
Nazigul Jusupova

«Вкусвилл» начал доставлять обеды корпоративным клиентам Статьи редакции

Можно заказать продукты до 30 тысяч рублей и оплатить с отсрочкой.

  • Сеть добавила раздел для бизнеса в своё мобильное приложение, пишет Inc. Russia.
  • Корпоративные клиенты смогут заказать продукты до 30 тысяч рублей и оплатить с отсрочкой. Любой товар доставят в течение двух часов. Заказ можно оформить также на сайте.
  • Опрошенные изданием эксперты отмечают рост сегмента корпоративных обедов и то, что в этой сфере доставки «практически нет конкуренции». Но развитию проекта может помешать переход на удалёнку, так как многие перестали приходить в офисы каждый день, либо работают из дома или коворкинга.
  • В августе «Вкусвилл» запустил доставку готовых блюд собственного производства и открыл 11 фабрик-кухонь в Москве, Петербурге, Волгограде и Чебоксарах.
  • «Вкусвилл» также поставляет продукты на АЗС, в кинотеатры, авиакомпании, аптеки, а также в магазины городов, где нет собственных точек. В сентябре издание The Wall Sreet Journal написало, что ритейлер планирует IPO.

#новости #вкусвилл

1186 просмотров
9 9 комментариев
0
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9 комментариев
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Denis Kiselev

Годная тема. Даркитчены в сегменте корпоративных обедов / полуфабрикатов - вообще огонь. С их опытом, ресурсами и умениями - вполне себе сегмент

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3
Spiker Spunreal

Для корпоративных обедов есть те же обед.ру, Братья Караваевы и т.п.
И я искренне не понимаю, зачем эта скорость в 2 часа? Это ж корпоративный сегмент, где всё планируется заранее. Или внезапно пришла делегация и нужно еды накупить что-ли?

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2
useless uS

Обед в 12, рабочий день начинается в 9. Пока кофе попили, уже час прошел, пора уже и еду заказать, чтобы к обеду приехала.

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1
Spiker Spunreal

И я всё равно не понимаю. У них для обедов очень маленький выбор. Всего, конечно, куча блюд, но доступны в одном месте намного меньше. А за 2 часа не будут же возить из разных магазинов. Т.е. надо заказывать заранее, чтобы точно было в наличии.

Именно так делают в большинстве сервисах по корп. обедам — заказывайте за сутки, тогда они ночью готовят и привозят с утра. ред.

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0
Джон Картошкин

всё правильно, час выбираешь, час в ожидани поскорее пожрать, обед в спокойном темпе, а на часах уже 16 часов, время полуденного кофепития, но начальник уже ушёл, можно сразу и домой. возвращаешься домой и мечтаешь о завтрашнем обеде...

день офисного работника по мнению удалёнщика, видевшего офис изнутри

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0
Тот самый партизан

Крайне низкомаржинальный. Скорее как способ повысить средний чек и сделать доп. продажи.

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0
Denis Kiselev

Не уверен в низкой маржинальности - в сравнении с рестораном, да. В сравнении с продуктовым ритейлом - едва ли, скорее раз в 5 больше маржинальность даже в дешевом сегменте.

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2
Антон Штадлер

Это самый маржинальный сегмент в рознице после алкашки и табака. Никакие товары повседневного спроса рядом не стояли

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0
useless uS

Отличная ниша, молодцы.

Только насчет скорости доставки есть сомнения.
Заказываю иногда, срок в 2 часа не всегда соблюдается. Проходит 3, звоню им, говорят: "Заказ собран, курьер Яндекса не находится, ждите".

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1
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