«Вкусвилл» начал доставлять обеды корпоративным клиентам Статьи редакции
Можно заказать продукты до 30 тысяч рублей и оплатить с отсрочкой.
- Сеть добавила раздел для бизнеса в своё мобильное приложение, пишет Inc. Russia.
- Корпоративные клиенты смогут заказать продукты до 30 тысяч рублей и оплатить с отсрочкой. Любой товар доставят в течение двух часов. Заказ можно оформить также на сайте.
- Опрошенные изданием эксперты отмечают рост сегмента корпоративных обедов и то, что в этой сфере доставки «практически нет конкуренции». Но развитию проекта может помешать переход на удалёнку, так как многие перестали приходить в офисы каждый день, либо работают из дома или коворкинга.
- В августе «Вкусвилл» запустил доставку готовых блюд собственного производства и открыл 11 фабрик-кухонь в Москве, Петербурге, Волгограде и Чебоксарах.
- «Вкусвилл» также поставляет продукты на АЗС, в кинотеатры, авиакомпании, аптеки, а также в магазины городов, где нет собственных точек. В сентябре издание The Wall Sreet Journal написало, что ритейлер планирует IPO.
И я всё равно не понимаю. У них для обедов очень маленький выбор. Всего, конечно, куча блюд, но доступны в одном месте намного меньше. А за 2 часа не будут же возить из разных магазинов. Т.е. надо заказывать заранее, чтобы точно было в наличии.
Именно так делают в большинстве сервисах по корп. обедам — заказывайте за сутки, тогда они ночью готовят и привозят с утра. ред.
всё правильно, час выбираешь, час в ожидани поскорее пожрать, обед в спокойном темпе, а на часах уже 16 часов, время полуденного кофепития, но начальник уже ушёл, можно сразу и домой. возвращаешься домой и мечтаешь о завтрашнем обеде...
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