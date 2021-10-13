Предустановка играет на руку конкретному маркетплейсу и не решает свою задачу — поддержку российских компаний в борьбе с иностранными конкурентами, говорили сами ритейлеры.

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Федеральная антимонопольная служба ответила на предложение расширить список российских приложений, обязательных для предустановки на смартфоны. Копия документа есть у vc.ru, его подлинность подтвердил один из собеседников на рынке и источник, знакомый с вопросом.

По проекту постановления правительства в список таких программ хотят включить ещё четыре класса:

Чтение электронных и прослушивание аудиокниг.

Приобретение товаров дистанционным способом.

Осуществление видеоконференцсвязи.

Получение доступа к интернет-сервисам потокового аудио с возможностью прослушивания эфирных

российских радиоканалов.

В целом предустановка российских приложений — эффективный способ их продвижения, поскольку пользователи редко удаляют предустановленные сервисы, отмечает служба в документе.

Однако рынки сервисов электронных и аудиокниг, приобретения товаров дистанционным способом и прослушивания потокового аудио — конкурентные, лидеры на них — российские разработчики. Поэтому предустановка этих программ может дать им преимущество по сравнению с другими отечественными разработчиками.

При этом на рынке сервисов видеосвязи доминируют иностранные приложения — это может быть рисковано «для конкуренции и

нацбезопасности России», говорится в документе.

Расширять список ПО для предустановки нужно теми программами, которые в наибольшей степени находятся в неравных конкурентных условиях с иностранными разработчиками. Необходимость такого расширения следует обосновать и подтвердить. из ответа ФАС

Редакция vc.ru направила запрос и ожидает комментарий ФАС.

О каком постановлении речь

В проекте постановления, которое рассматривает правительство, говорится, что производители будут предустанавливать приложение единственной компании (или двух компаний, если разница между количеством пользователей их мобильных приложений менее 5%).

«Предустановка фактически станет субсидией на маркетинговые расходы для конкретного маркетплейса, обесценивая инвестиции других игроков в развитие высококонкурентного рынка, например, в инфраструктуру, клиентский сервис, технологии и так далее», — отметил в разговоре с vc.ru управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

Это также скажется на поставщиках, считает он. Если они сотрудничают с маркетплейсом, приложение которого предустанавливается, они будут в более привилегированном положении по сравнению с другими предпринимателями. В Wildberries и «Яндекс.Маркете» отказались от комментариев.

В конце сентября против предустановки маркетплейсов на смартфоны и другие устройства выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (входят Ozon, Wildberries, Lamoda и другие). В организации отмечали, что постановление не решает свою задачу — поддержку российских компаний в борьбе с иностранными конкурентами.