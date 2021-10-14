«Яндекс» мимикрирует под системные сообщения Apple — это сильно бесит

«Яндекс» регулярно борется за то, чтобы стать поиском по умолчанию в Apple. И для этого использует грязные приёмы, выводя свой попап сделанный в дизайне системых сообщений от Apple. Это же замечено было и на «Кинопоиске».