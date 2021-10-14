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Торговля
Маша Цепелева

Amazon в Индии скопировал товары продавцов и понизил их в результатах поиска — Reuters Статьи редакции

Компания уже выпускала копии обуви Allbirds и сумок Peak Design.

  • В документе 2016 года «Программа частных брендов Индии» Amazon подробно описала, как будет анализировать данные о продажах и отзывах и определять «эталонные бренды» для копирования. Расследование опубликовало Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.
  • Например, Amazon заметила всплеск возвратов рубашек своего бренда из-за размеров. Компания изменила рубашки под размер более успешного бренда. Также Amazon манипулировала результатами поиска и выдавала собственные продукты первыми, а товары сторонних продавцов ниже.
  • Бывший глава международного бизнеса Amazon Диего Пьячентини и вице-президент по международным потребителям Рассел Грандинетти знали о практике в Индии, сообщает издание. Пьячентини подчинялся Джеффу Безосу, а Грандинетти — гендиректору компании Энди Ясси.
  • В июле 2020 года Безос сообщил регулятору в США, что Amazon не использует данные продавцов для своих продуктов. «Если мы обнаружим, что кто-то нарушает правила, примем меры», — сказал тогда Безос.
  • Amazon уже уличали в копировании товаров продавцов маркетплейса: осенью 2019 года компания начала продавать кроссовки под собственной торговой маркой, похожие на обувь американского стартапа Allbirds.
  • Весной 2020 года The Wall Street Journal выпустила расследование об использовании Amazon данных о продавцах популярных товаров, чтобы выпускать такие же под своими брендами. В марте 2020 года Peak Design уличила Amazon в копировании её сумки.

#amazon #новость

1695 просмотров
17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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Павел Раков

Ну вот, готовьтесь селлеры России, это и Вас ждёт! ВБ как настроит свою внутреннюю работу (это будет когда нибудь?), так и возьмётся.

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13
Нинзя

Им бы тупо продажи организовать, а на Производство. Это будет провал 😁

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4
Павел Раков

Тоже правда😅

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0
BearStrikesBack

В РФ максимум речь идет про жрат, что уже давно пятерочки, ашаны и прочие освоили, выкручивая руки поставщикам.

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4
Ed M

Так это и сейчас происходит. Только пока неофициально. Некоторые аффилированные лица имеют доступ к статистике. Где-то встречал анализ по каким-то продавцам. У них мало товаров из разных ниш с очень высокими продажами. Товары эти являлись аналогами новых товаров, показавшим высокий рост за короткий период, и появлялись через через месяц + сорок производства в сразу большом объеме. Причем "провальных" товаров у них нет.
Вряд-ли это прележные студенты инфоциган.

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1
Станислав Назаров

Сделать хороший парсер товаров и статистики для вб вопрос 2-3к$. Если играешь по крупному, то это вообще не проблема. А дальше аналитика и холодный расчёт делают свое дело.

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0
Сильвестр Иванов

Вы не смешивайте кровавый ВБ и светлый Амазон. Безос же сказал - они таким не занимаются. Честное благородное слово.

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1
Вася Пражкин

Разгильдяйство и долбое.изм спасет онлайн-бизнес России! Разгильдяям и долбое.ам еще памятники поставят, вот увидите. ред.

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0
Максим Абдрахманов

Скорее всего Я.Маркет раньше до этого дойдёт)

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0
Uuno Turhopuru

Неужели? Такого не может быть!

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2
Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Безоз гаденышь

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2
Агнец невинный

он не причем он белые и пушисты, ой то есть лысый. это всё гадкие топ менеджеры, щас мы их накажем (на само деле нет)

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0
Агнец невинный

суть любого вендора та же как суть любой монополии.
большинство софтверных вендоров от российских до зарубежных делают тоже самое - без затрат наблюдают за трендами на рынке, так ка ким видна вся статистика и продажи и спрос. а дальше копируют успешную модель, оставляя первопроходцев с носом , ещё и облагая их понятийными обязательствами. мол ты не можешь на нас жаловаться, тебе ничего нельзя а нам все можно.

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1
Агнец невинный

когда-нибудь онлайн монополии обуздают - но это не точно

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Ой как некрасиво получилось ))

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0
Агнец невинный

- Амазон слышь, где мои деньги?
- ой да тут не понятно как считать
- да непонятно... понимаешь

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0
Alexey QuQu

Вот так будет работать рыночная экономика при анкапе

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0
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