Amazon в Индии скопировал товары продавцов и понизил их в результатах поиска — Reuters Статьи редакции
Компания уже выпускала копии обуви Allbirds и сумок Peak Design.
- В документе 2016 года «Программа частных брендов Индии» Amazon подробно описала, как будет анализировать данные о продажах и отзывах и определять «эталонные бренды» для копирования. Расследование опубликовало Reuters со ссылкой на внутренние документы компании.
- Например, Amazon заметила всплеск возвратов рубашек своего бренда из-за размеров. Компания изменила рубашки под размер более успешного бренда. Также Amazon манипулировала результатами поиска и выдавала собственные продукты первыми, а товары сторонних продавцов ниже.
- Бывший глава международного бизнеса Amazon Диего Пьячентини и вице-президент по международным потребителям Рассел Грандинетти знали о практике в Индии, сообщает издание. Пьячентини подчинялся Джеффу Безосу, а Грандинетти — гендиректору компании Энди Ясси.
- В июле 2020 года Безос сообщил регулятору в США, что Amazon не использует данные продавцов для своих продуктов. «Если мы обнаружим, что кто-то нарушает правила, примем меры», — сказал тогда Безос.
- Amazon уже уличали в копировании товаров продавцов маркетплейса: осенью 2019 года компания начала продавать кроссовки под собственной торговой маркой, похожие на обувь американского стартапа Allbirds.
- Весной 2020 года The Wall Street Journal выпустила расследование об использовании Amazon данных о продавцах популярных товаров, чтобы выпускать такие же под своими брендами. В марте 2020 года Peak Design уличила Amazon в копировании её сумки.
Так это и сейчас происходит. Только пока неофициально. Некоторые аффилированные лица имеют доступ к статистике. Где-то встречал анализ по каким-то продавцам. У них мало товаров из разных ниш с очень высокими продажами. Товары эти являлись аналогами новых товаров, показавшим высокий рост за короткий период, и появлялись через через месяц + сорок производства в сразу большом объеме. Причем "провальных" товаров у них нет.
Вряд-ли это прележные студенты инфоциган.
суть любого вендора та же как суть любой монополии.
большинство софтверных вендоров от российских до зарубежных делают тоже самое - без затрат наблюдают за трендами на рынке, так ка ким видна вся статистика и продажи и спрос. а дальше копируют успешную модель, оставляя первопроходцев с носом , ещё и облагая их понятийными обязательствами. мол ты не можешь на нас жаловаться, тебе ничего нельзя а нам все можно.
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Компания уже выпускала копии обуви Allbirds и сумок Peak Design.
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