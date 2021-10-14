«Почта России» начала доставлять заказы из «Яндекс.Маркета» во всех регионах Статьи редакции
Заказы можно получить даже в деревнях и посёлках.
- «Почта России» помогает доставлять заказы во всех регионах, где есть её отделения почтовой связи и курьерская доставка, рассказали vc.ru в компании.
- Это поможет пользователям «Яндекс.Маркета» получать посылки с курьерской доставкой даже в населённых пунктах вдали от крупных городов — например, в деревнях и дачных посёлках.
«Почта России» забирает посылки со складов «Маркета» в Софьино, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Затем она развозит заказы по региональным отделениям, сортирует их и доставляет с помощью курьеров. В ближайшее время «Почта России» будет также забирать заказы со складов в Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге.
- Сейчас доставка заказов из «Маркета» силами «Почты России» действует в 300 населённых пунктах в 83 регионах страны, географию услуги будут расширять.
- В 2017 году «Яндекс.Маркет» запустил доставку товаров в Москве через «Почту России», а в июне 2021 года объявил, что запустит доставку посылок и интернет-заказов за час из почтовых отделений.
Было бы годно если бы не одно, но)
Живу в Ростовской области доставка с маркета если товар со склада в Ростове приезжает за 2 дня, курьер приезжает домой в руки отдает
Доставка чего либо силами Почты России из Ростова идет 4 дня и сам приди забери
Т.к. для почты выглядит схема так для любой посылки сортировочный центр Ростова день два по разному, далее в сортировочный центр в области обычно день, далее в сортировочный центр уже моего района еще день и только потом в мое отделение
И того увеличение срока доставки дополнительные неудобства за те же деньги, вот это все зачем, как к таковой к почте вопросов нет по россии доставка от недели до 2х это приемлемо, но если при таком тандеме цена не измениться и вырастет срок доставки с сопутсвующими неудобствами то зачем это все, полно магазинов которые отправляют почтой и цена по сравнению с маркетом ниже значительнее. С тем же успехом Озон будет справляться лучше.
В остальном новость позитивная, для совсем малых и удаленных поселений, вопрос в другом почтальонам доплачивать будут, а то при их зарплате не то что курьером бегать раздавать заказы, а не много вредить нужно.
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