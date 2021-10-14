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Торговля
Евгения Евсеева

«Почта России» начала доставлять заказы из «Яндекс.Маркета» во всех регионах Статьи редакции

Заказы можно получить даже в деревнях и посёлках.

  • «Почта России» помогает доставлять заказы во всех регионах, где есть её отделения почтовой связи и курьерская доставка, рассказали vc.ru в компании.
  • Это поможет пользователям «Яндекс.Маркета» получать посылки с курьерской доставкой даже в населённых пунктах вдали от крупных городов — например, в деревнях и дачных посёлках.

  • «Почта России» забирает посылки со складов «Маркета» в Софьино, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Затем она развозит заказы по региональным отделениям, сортирует их и доставляет с помощью курьеров. В ближайшее время «Почта России» будет также забирать заказы со складов в Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге.

  • Сейчас доставка заказов из «Маркета» силами «Почты России» действует в 300 населённых пунктах в 83 регионах страны, географию услуги будут расширять.
  • В 2017 году «Яндекс.Маркет» запустил доставку товаров в Москве через «Почту России», а в июне 2021 года объявил, что запустит доставку посылок и интернет-заказов за час из почтовых отделений.

#новость #яндекс #яндексмаркет #почтароссии

876 просмотров
12 12 комментариев
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12 комментариев
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Артемий Марусев

Когда прочёл название подумал, что наоборот курьеры яндекс-маркет будут забирать посылки с почты и доставлять. Обрадовался) А в статье о другом.

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6
StargazerXIII

Вот это годно

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2
Dennis Gooddeni

А, что раньше вам мешало получать посылки с почты России от обычных интернет магазинов?

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2
Johnny Vorony

Бюрократия

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0
Mark

а скидка будет на заказы с такой доставкой? так сказать компенсация нервов

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1
common sense preacher
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1
Митя Мурасов

Наконец то пошли толковые коллаборации.

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0
Великолепный калькулятор

Как АвитоДоставка? :-)Ждем новых жалоб

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0
hakhagmon

это как технику на вайлдбирес покупать, разъебаная приедет

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0
Артем Симонов

Было бы годно если бы не одно, но)

Живу в Ростовской области доставка с маркета если товар со склада в Ростове приезжает за 2 дня, курьер приезжает домой в руки отдает

Доставка чего либо силами Почты России из Ростова идет 4 дня и сам приди забери

Т.к. для почты выглядит схема так для любой посылки сортировочный центр Ростова день два по разному, далее в сортировочный центр в области обычно день, далее в сортировочный центр уже моего района еще день и только потом в мое отделение

И того увеличение срока доставки дополнительные неудобства за те же деньги, вот это все зачем, как к таковой к почте вопросов нет по россии доставка от недели до 2х это приемлемо, но если при таком тандеме цена не измениться и вырастет срок доставки с сопутсвующими неудобствами то зачем это все, полно магазинов которые отправляют почтой и цена по сравнению с маркетом ниже значительнее. С тем же успехом Озон будет справляться лучше.

В остальном новость позитивная, для совсем малых и удаленных поселений, вопрос в другом почтальонам доплачивать будут, а то при их зарплате не то что курьером бегать раздавать заказы, а не много вредить нужно.

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0
Платон Щукин

Получаешь сообщение "Неудачная попытка вручения" и идёшь своими ножками в отделение.

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0
Дмитрий Кораблёв

это стандартный статус, он всегда появляется и значит примерно ничего. Почтовые отправления с треком всегда выдаются только на почте.

Всегда можно оформить доставку до квартиры.

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0
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