Основной владелец «Вкусвилла» передаст 20% акций сети некоторым сотрудникам Статьи редакции
Всего восемь человек.
- Основной владелец «ВкусВилла» ООО «Проект Избёнка», принадлежащее основателю ритейлера Андрею Кривенко, планирует передать сотрудникам до 20% уставного капитала «Вкусвилла», говорится в проспекте ценных бумаг сети. На документы обратил внимание Forbes.
- «По 2,5% акций каждому из таких сотрудников», — говорится в документе. Таким образом, акции поделят между восемью сотрудниками — какими именно, не уточняется.
- 13 октября «Вкусвилл» сообщил о преобразовании в ПАО из АО и регистрации Банком России выпуска акций в 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке. Уставный капитал ПАО «Вкусвилл» по состоянию на 1 мая 2021 года составлял 200 млн рублей. Он разделен на 200 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.
- Кривенко через АО «Эволюционная цель» владеет ООО «Проект Избёнка», которому принадлежит 86,05% «Вкусвилла». Долей в 1,79% акций Кривенко владеет напрямую. Ещё 12,16% акций принадлежат Baring Vostok.
- Изменение структуры может быть связано с планами компании провести IPO, отмечает Forbes. О планах «Вкусвилла» выйти на биржу в сентябре сообщила WSJ. По данным источников газеты, ритейлер планирует получить оценку от $3 до $5 млрд.
Розничных инвесторов в России можно условно поделить на «славянофилов» и «западников». Первые предпочитают отечественные ценные бумаги, вторых притягивают иностранные активы, в основном акции США. Новичкам рынка будет полезно узнать, чем принципиально отличаются эти два рынка.
Руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекса» Александр Ганьшин рассказывает, как сервис стал самым популярным в России.
Никакой яркой стороны.
Соответствующее соглашение подписано с Hyperloop Transportation Technologies, Inc. (HyperloopTT)
У победителя есть шанс запустить свой проект в производство на IVI Originals.
90% актеров в России сидят без работы. Проблема не в них, а в том, как устроен рынок. Мы решили это исправить
Привет! Меня зовут Сергей Черепанов, я технический директор студии разработки MetaLamp. Как и все IT-компании, мы постоянно испытываем дефицит кадров — на рынке не хватает специалистов, а перекупать людей с зарплатой ×3-×4 мы не можем. В конце концов, мы не условный Facebook и даже не огромный банк 🙂
Количество пользователей TradingView выросло за полтора года на 237% до 29 млн в месяц.
В 2021 году компания готовилась к запуску приложения для Android TV — сервиса, который объединяет агрегатор онлайн-кинотеатров, дашборд умного дома и каталог товаров Haier.
История о том, как простой учитель рисования с Мадейры купил небольшой кусочек земли, объявил его княжеством Понтинья и теперь пытается построить независимое государство, несмотря на все трудности.