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Торговля
Евгения Евсеева

Основной владелец «Вкусвилла» передаст 20% акций сети некоторым сотрудникам Статьи редакции

Всего восемь человек.

  • Основной владелец «ВкусВилла» ООО «Проект Избёнка», принадлежащее основателю ритейлера Андрею Кривенко, планирует передать сотрудникам до 20% уставного капитала «Вкусвилла», говорится в проспекте ценных бумаг сети. На документы обратил внимание Forbes.
  • «По 2,5% акций каждому из таких сотрудников», — говорится в документе. Таким образом, акции поделят между восемью сотрудниками — какими именно, не уточняется.
  • 13 октября «Вкусвилл» сообщил о преобразовании в ПАО из АО и регистрации Банком России выпуска акций в 200 млн штук, размещаемых по открытой подписке. Уставный капитал ПАО «Вкусвилл» по состоянию на 1 мая 2021 года составлял 200 млн рублей. Он разделен на 200 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая.
  • Кривенко через АО «Эволюционная цель» владеет ООО «Проект Избёнка», которому принадлежит 86,05% «Вкусвилла». Долей в 1,79% акций Кривенко владеет напрямую. Ещё 12,16% акций принадлежат Baring Vostok.
  • Изменение структуры может быть связано с планами компании провести IPO, отмечает Forbes. О планах «Вкусвилла» выйти на биржу в сентябре сообщила WSJ. По данным источников газеты, ритейлер планирует получить оценку от $3 до $5 млрд.

#новость #вкусвилл

1969 просмотров
15 15 комментариев
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15 комментариев
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Кремлевский мангал

А на следующий день передумает и заберет обратно.

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3
Jay Green

Для начала нужно захватить законодательную власть в стране и переписать законы, дорого

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–1
Кремлевский мангал

Если что, то это была шутка с отсылкой к последним историям, в которых Вкусвилл что-то делал, а через день отказывался от своих действий.

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7
Хозяин
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2
Liza Vanifateva

Такого ты ещё не видел))))

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0
Дмитрий Корнеев

Ебён избен, 100 млн $ на каждого. Наверняка половина из 8 через НН попала на работу когда -то.

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1
Юрий

Как считаете? Перейдите в первоисточник, написано Уставной капитал 200 млн руб., выпущено 200 млн акции по 1 рублю. Соответственно получаем 20% это 40 млн, делим на 8 человек, получаем по 5 млн. руб. откуда 100 млн долларов то?

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1
Nadir Abdullaev

Через Нижний Новгород?

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0
Katya Kaganovaskiy

Согласна, потому что не одному человеку такое в голову не придёт

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0
Константин Панфилов

А есть какая-то внятная схема владения ВВ? Ничего не понятно :(

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1
Liza Vanifateva

По моему её не существует в природе

Ответить
1
Миша Магадан

ООО «Проект Избёнка», принадлежащее основателю ритейлера Андрею Кривенко, планирует передать сотрудникам до 20% уставного капитала

получается, они станут совладельцами Избёнки, а не ВкусВилла

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0
Евгения Евсеева

не, это я криво написала, поправила

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0
Evgeniy Zorin

Некоторые сотрудники искренне поблагодарили Избёнку за щедрость

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0
Старательный жар

Круто. Компания передала свое владение людям которые вложили большую часть жизни в развитие дела. Реально круто. Это не когда всю жизнь ишачишь, а тебе спасибо свободен при каждой смене "власти".

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0
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