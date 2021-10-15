Российские ритейлеры столкнулись с нехваткой сотрудников — администраторов магазинов и кассиров Статьи редакции
Кризис может быть связан с переходом неквалифицированных работников в онлайн-торговлю и курьерскую доставку.
- Недостаток персонала подтвердили «Ъ» в Fix Price. В «Ленте» сообщили, что в разных регионах штат укомплектован на 65%—92%. В Decathlon не хватает персонала в крупных городах.
По данным HeadHunter, в октябре количество вакансий кассиров год к году выросло на 196%, мерчандайзеров — на 160%, администраторов магазинов — на 377%. На SuperJob вакансий кассира стало на 153% больше, мерчандайзеров — на 57%, администраторов магазинов — на 94%.
Участники рынка объясняют нехватку персонала дефицитом трудовых мигрантов, оттоком работников старшего возраста из-за Covid-19, демографическим кризисом 1990-х годов, открытием крупных торговых новых точек, переходом неквалифицированные кадров в онлайн-торговлю и курьерскую доставку.
Чтобы привлечь персонал, в «Ленте» изменили систему премий, а в Fix Price пересматривают зарплаты персонала. Справиться с кризисом поможет автоматизация процессов, кассы самообслуживания и видеоаналитика для выкладки товаров, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Согласен, в ближайшем перекрестке такую Галю надо по всему магазину искать. Часто люди просто оставляют товар на кассе самообслуживания и уходят, не дождавшись.
Им бы взглянуть на Пятерочку, там самые быстрые кассы самообслуживания, с возможностью отмены, без десятка тугодумных запросов на карты, наклейки и т.д.
То они с нехваткой врачей и фельдшеров, учителей в сёлах и деревнях сталкиваются, то с нехваткой продавцов и кассиров. Говорят ещё есть огромная нехватка строителей, всяких работников ЖКХ - из-за этого упростили вьезд мигрантам, коих ждут 300 000 для ликвидации дефицита. В чем бы могла быть проблема....?
Помню не так давно, подруга работала в магазине администратором. У неё были продавцы-кассиры. Получали свою фиксированную ставку + проценты. В итоге владелец нанимает маркетологов, которые должны улучшить показатели по продажам, прибыли и тому подобное. Первым делом меняют мотивацию, чуть ли не в два раза режут ставку ежедневную сотрудникам, меняют мотивацию администратору на проценты. Рекламу запустить не смогли, якобы какие-то проблемы у них возникают, нужна мед лицензия и тому подобное, на этом и заглохли. За эту работу им платили приличные деньги. В итоге при мелких продажах, так как дело все в рекламе, пытаются это донести до владельца но она в классическом стиле ТП, не может сообразить что конкуренция вокруг лютая и какие бы акции, оптимизации она не делала, без рекламы ничего не заработает. В итоге продавцы и администраторы не стали терпеть этого и все покинули данную компанию, отказавшись работать 12 часов за 1500р. После этого ещё государство хочет говорить о демографической ситуации в стране? Смешно... в итоге подруга устроилась администратором в приличный магазин ювелирных украшений, у неё все хорошо, так что история в целом счастливая. Это все к тому, что зп продавцов и администраторов не всегда соответствует желаемому уровню. Ну я не могу представить, как можно сидеть на кассе и туда сюда катать продукты за 2 тысячи (в лучшем случае). Работа и на здоровье физическое и психологическое влияет. А сотрудники себе не могут позволить нормальной реабилитации в выходные или спокойного отпуска за границей. Безобразие
вчера был в магните , один кассир , люди возмущаются чтобы открыли кассу , а директор говорит , кассиров нет.
Плюс я по акции решил ножи за наклейки купить, кассир не смогла пробить, пришёл директор ,начали разбираться, очередь копится , люди орут. В итоге пошли на другую кассу с директором, разобрались , смог купить ножи. Оказалось штрихкод надо сканировать не с товара, а с буклета. тогда цена правильная.
Плюс машина на разгрузке стояла , за товароведа, был директор.
Нехватка кассиров ощущается сильно.
У нас(в городке не миллионнике) кстати мигрантов в сетевых магазинов нет. Как например в Москве
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Кризис может быть связан с переходом неквалифицированных работников в онлайн-торговлю и курьерскую доставку.