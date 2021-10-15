Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Маша Цепелева

Российские ритейлеры столкнулись с нехваткой сотрудников — администраторов магазинов и кассиров Статьи редакции

Кризис может быть связан с переходом неквалифицированных работников в онлайн-торговлю и курьерскую доставку.

  • Недостаток персонала подтвердили «Ъ» в Fix Price. В «Ленте» сообщили, что в разных регионах штат укомплектован на 65%—92%. В Decathlon не хватает персонала в крупных городах.

  • По данным HeadHunter, в октябре количество вакансий кассиров год к году выросло на 196%, мерчандайзеров — на 160%, администраторов магазинов — на 377%. На SuperJob вакансий кассира стало на 153% больше, мерчандайзеров — на 57%, администраторов магазинов — на 94%.

  • Участники рынка объясняют нехватку персонала дефицитом трудовых мигрантов, оттоком работников старшего возраста из-за Covid-19, демографическим кризисом 1990-х годов, открытием крупных торговых новых точек, переходом неквалифицированные кадров в онлайн-торговлю и курьерскую доставку.

  • Чтобы привлечь персонал, в «Ленте» изменили систему премий, а в Fix Price пересматривают зарплаты персонала. Справиться с кризисом поможет автоматизация процессов, кассы самообслуживания и видеоаналитика для выкладки товаров, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

#новость #ритейл

1010 просмотров
30 30 комментариев
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0438\u0442\u0435\u0439\u043b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 30, "likes": 12, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 305879, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 15 Oct 2021 11:35:53 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Denis Kulish

Не жадничайте, просо зарплату поднимите до адекватной — будет вам счастье!

Ответить
35
Вася Пражкин

Уже:
Чтобы привлечь персонал, в «Ленте» изменили систему премий, а в Fix Price пересматривают зарплаты персонала.

Не понимаю в чем новость, если честно. ред.

Ответить
0
Andrew Simon

Учитывая что:
В Fix Price также пересматривают зарплаты персонала, но привлекать новые кадры ставками выше рынка не спешат

вообще ничего нового. Нытью о кадровом голоде в самых разных областях уже больше 10 лет, но на предлагаемых зп оно не отражается.

Ответить
4
Сергей S.L.

Внезапно за воротами кончились желающие, ай-ай-ай.... как же так?

Ответить
8
Микаел Маферман

Они так элегантно смерть называют?

Ответить
6
Red Boy

От такой работы и кони дохнут

Ответить
2
Alex Choybson

Кризис ускоряет автоматизацию и роботизацию! Круто!

Ответить
2
Юрий Павшуков

Пока будет "Гааааля, у меня отмена" никакая автоматизация не спасёт))

Ответить
7
Alex Choybson

Гаааль на всех не хватает ред.

Ответить
2
evilnw

Эффективные менеджеры напридумывали новые системы "поощрения". Из-за которых у сотрудников снизились ЗП и они начали сваливать.

Ответить
4
Маркетологов к стенке

В точку прям. Вообще поражает современный метод антикризисных менеджеров, которые живут по принципу изъятой маслины из обеда, дабы сэкономить 50 тысяч в год для авиакомпаний. С таким же успехом можно вообще отменить обед и сэкономишь миллион))

Ответить
0
Для закладок

Кассы самообслуживания пора ставить

Ответить
1
Артур Садыков

очень удобно! И без всяких Гааль! Ещё, конечно, сыроватые - совсем без людей никак не обходятся, при покупке алкоголя или сигарет.

Ответить
1
Andre Macareno

В перекрёстке Галя все равно нужна, если два раза случайно пробил

Ответить
3
Артур Садыков

а первое время можно было самому редактировать. видать как то хитрили с этим делом....

Ответить
0
Дмитрий Шевченко

Согласен, в ближайшем перекрестке такую Галю надо по всему магазину искать. Часто люди просто оставляют товар на кассе самообслуживания и уходят, не дождавшись.
Им бы взглянуть на Пятерочку, там самые быстрые кассы самообслуживания, с возможностью отмены, без десятка тугодумных запросов на карты, наклейки и т.д.

Ответить
0
Для закладок

Только не понимаю как там не воруют через них, мб камеры стоят.
Потому что я пикаю один раз один товар, а потом просто плюсом прибавляю кол-во такого же товара. Как магазин узнает, что я не ошибся в подсчете кучи одинаковых пакетиков?

Ответить
0
Условный Орзэмэс

Действительно, с чего бы вдруг за 200 баксов никто работать не идет

Ответить
1
Pink Pinkus

То они с нехваткой врачей и фельдшеров, учителей в сёлах и деревнях сталкиваются, то с нехваткой продавцов и кассиров. Говорят ещё есть огромная нехватка строителей, всяких работников ЖКХ - из-за этого упростили вьезд мигрантам, коих ждут 300 000 для ликвидации дефицита. В чем бы могла быть проблема....?

Ответить
0
Для закладок

нехваткой врачей и фельдшеров, учителей в сёлах и деревнях

Заменить всех нерусскоязычными узбеками трудомигрантами, срочно ред.

Ответить
0
Дмитрий Милюков

Помним предсказания, как без работы останутся все кассиры и продавцы, которых заменит ИИ, а по дорогам будут ездить беспилотные такси.

Ответить
0
Денис Демидов

Власть ударила на опережение ограничив въезд гастерам + ковид пенсионеров сократил. ред.

Ответить
0
Arthur Niazyan

Наоборот, гастеров стало как никогда много. Просто они тоже за копейки работать не хотят.
Плюс ещё 158 тысяч амнистированных преступников из одной известной страны вернутся, будет вообще весело.

Ответить
0
Для закладок

В полиции людей не хватает. Когда начнут туда неграждан принимать?

Ответить
0
Roman Trifonov

Платят в лучшем случае 300$

Как же так, от нас уходят работники?!

Ответить
0
Roman Krasovskiy

Сейчас под этим предлогом ещё мигрантов завезут.

Ответить
0
Alexandr Shkuriin

Помню не так давно, подруга работала в магазине администратором. У неё были продавцы-кассиры. Получали свою фиксированную ставку + проценты. В итоге владелец нанимает маркетологов, которые должны улучшить показатели по продажам, прибыли и тому подобное. Первым делом меняют мотивацию, чуть ли не в два раза режут ставку ежедневную сотрудникам, меняют мотивацию администратору на проценты. Рекламу запустить не смогли, якобы какие-то проблемы у них возникают, нужна мед лицензия и тому подобное, на этом и заглохли. За эту работу им платили приличные деньги. В итоге при мелких продажах, так как дело все в рекламе, пытаются это донести до владельца но она в классическом стиле ТП, не может сообразить что конкуренция вокруг лютая и какие бы акции, оптимизации она не делала, без рекламы ничего не заработает. В итоге продавцы и администраторы не стали терпеть этого и все покинули данную компанию, отказавшись работать 12 часов за 1500р. После этого ещё государство хочет говорить о демографической ситуации в стране? Смешно... в итоге подруга устроилась администратором в приличный магазин ювелирных украшений, у неё все хорошо, так что история в целом счастливая. Это все к тому, что зп продавцов и администраторов не всегда соответствует желаемому уровню. Ну я не могу представить, как можно сидеть на кассе и туда сюда катать продукты за 2 тысячи (в лучшем случае). Работа и на здоровье физическое и психологическое влияет. А сотрудники себе не могут позволить нормальной реабилитации в выходные или спокойного отпуска за границей. Безобразие

Ответить
0
Arthur Niazyan

Все решили вайти )) ред.

Ответить
0
loginov

вчера был в магните , один кассир , люди возмущаются чтобы открыли кассу , а директор говорит , кассиров нет.
Плюс я по акции решил ножи за наклейки купить, кассир не смогла пробить, пришёл директор ,начали разбираться, очередь копится , люди орут. В итоге пошли на другую кассу с директором, разобрались , смог купить ножи. Оказалось штрихкод надо сканировать не с товара, а с буклета. тогда цена правильная.

Плюс машина на разгрузке стояла , за товароведа, был директор.

Нехватка кассиров ощущается сильно.
У нас(в городке не миллионнике) кстати мигрантов в сетевых магазинов нет. Как например в Москве

Ответить
0
Tok Allen

Не хотят холопы за еду работать, совсем распоясались!

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Сервисы
Евгения Евсеева
«Яндекс» начал показывать в поиске виджеты с подборками онлайн-курсов Статьи редакции

Можно сравнить цены от разных платформ или выбрать только бесплатные.

21 21 комментарий
2
Право
Маша Цепелева
Депутаты разработали законопроект об отключении рекомендательных систем в соцсетях и сервисах — «Ъ» Статьи редакции

Под новые правила могут попасть новостные агрегаторы, стриминги и видеосервисы.

74 74 комментария
35
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
X5Tech
Как продуктовый ритейлер создаёт собственное медиа

Чем оно отличается от конкурентов.

Пример блюда из подборки «Полезные школьные завтраки», опубликованной к 1 сентября.
7 7 комментариев
6
Северсталь
«Северсталь» поставит металл для строительства первого коммерческого прототипа транспортной системы Hyperloop

Соответствующее соглашение подписано с Hyperloop Transportation Technologies, Inc. (HyperloopTT)

2 2 комментария
5
Личный опыт
Данил Дудник
Чем плох SkyEng и что лучше него в разы

Учителя-студенты по цене профессиональных тьюторов-носителей. Обман, чтобы получить оплату. Игнор просьб и требований клиента.

15 15 комментариев
20
IVI
Онлайн-кинотеатр IVI объявляет всероссийский питчинг для начинающих сценаристов

У победителя есть шанс запустить свой проект в производство на IVI Originals.

5 5 комментариев
3
Яндекс
Погода в «Яндексе»: от виджета до собственной технологии

Руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекса» Александр Ганьшин рассказывает, как сервис стал самым популярным в России.

34 34 комментария
15
Сервисы
TJ
Google начал внедрять бесконечную ленту результатов поиска — на смартфонах не будет «второй страницы» Статьи редакции

Пока функция работает только в США.

35 35 комментариев
25
Будущее
Маша Цепелева
Virgin Galactic перенесла начало полётов туристов в космос на конец 2022 года — акции компании упали на 14% Статьи редакции

Во время испытаний компания обнаружила возможные проблемы с прочностью материалов корабля.

30 30 комментариев
9
GoTech Innovation
Финские стартапы притягивают инвестиции. Среди них есть компании из России

2020 год стал рекордным для инвестиций в стартапы Финляндии. Еще 10 лет назад объемы финансирования молодых компаний были в 8 раз меньше.

0 Обсудить
0
Торговля
Маша Цепелева
Российские ритейлеры столкнулись с нехваткой сотрудников — администраторов магазинов и кассиров Статьи редакции

Кризис может быть связан с переходом неквалифицированных работников в онлайн-торговлю и курьерскую доставку.

30 30 комментариев
Больше статей
null