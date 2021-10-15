По данным HeadHunter, в октябре количество вакансий кассиров год к году выросло на 196%, мерчандайзеров — на 160%, администраторов магазинов — на 377%. На SuperJob вакансий кассира стало на 153% больше, мерчандайзеров — на 57%, администраторов магазинов — на 94%.