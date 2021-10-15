Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":7032,"title":"\u0421\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0432 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0438 17 \u0432\u0430\u043b\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=7032&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/295992-korotko-karta-dlya-puteshestvennikov&placeBit=1&hash=597f04d44bc135dffef11d0203d121ad6c49f70e0d49b457937c91684fb77bf5","isPaidAndBannersEnabled":false}
Торговля
Таня Боброва

«Вкусвилл» раскрыл отчётность по международным стандартам: выручка за год выросла на треть, прибыль упала, но есть Статьи редакции

В последние три года ритейлер показывал одну из самых высоких динамик роста выручки на рынке в России.

6 6 комментариев
608 просмотров

Российский ритейлер впервые раскрыл свои результаты по международным стандартам финансовой отчётности за 2018-2020 годы. «Вкусвилл» подтвердил планы провести IPO на Мосбирже и Nasdaq.

  • Основной владелец сети — основатель Андрей Кривенко. Он через АО «Эволюционная цель» владеет ООО «Проект Избёнка». Этому юрлицу принадлежит 86,05% АО (станет ПАО) «Вкусвилла».
  • Ещё 1,79% Кривенко владеет напрямую.
  • Структуре Baring Vostok принадлежит 12,16% акций ритейлера.
  • «Проект Избёнка» планирует передать сотрудникам до 20% уставного капитала «Вкусвилла». Акции поделят между восемью сотрудниками — какими именно, не уточняется.
Магазин «Вкусвилл» «Собака.ру»

Сеть растёт быстрее других ритейлеров

  • Выручка компании в 2020 году составила 114,29 млрд рублей по сравнению с 82,7 млрд рублей годом ранее (рост на 38,2% год к году).
  • Чистая прибыль составила 951,73 млн рублей против 2,73 млрд рублей в 2019-м (падение составило 65,2%).
  • Коммерческие и административные расходы выросли на 43,9% в 2020-м — до 30,5 млрд рублей. Больше всего денег ушло на зарплаты, премии и соцвыплаты — 13,69 млрд рублей, ещё 2,28 млрд рублей — на привлечение персонала. На рекламу «Вкусвилл» потратил 306 млн рублей в 2020 году.
  • Среднее количество сотрудников «Вкусвилла» на конец 2020 года составило 11,7 тысяч человек, на конец 2019-го — 9,1 тысячи.
  • Больше всего выручки «Вкусвилл» получает в Москве и области — больше 70%.
  • В мае 2020 года ритейлер впервые вышел за пределы России и открыл магазин в Амстердаме. За 2020-й год европейская выручка составила 18,8 млн рублей. В 2021 году сеть открыла второй магазин в Нидерландах, говорится в документах.
Продуктовая и непродуктовая выручка по регионам Скриншот из документов «Вкусвилла»

Компания называет среди конкурентов-ритейлеров крупные торговые сети вроде X5 Group, «Магнит», «Лента», «Азбука вкуса». На рынке онлайн-доставки продуктов основные конкуренты — «Самокат», «Яндекс.Лавка», «СберМаркет», Ozon Express.

Одна из частей долгосрочной стратегии развития — расширение сети с помощью открытия новых точек и развития онлайн-продаж, говорится в разделе рисков. Внешние факторы, которые могут помешать это сделать:

  • Слишком высокая конкуренция в онлайн-продажах.
  • Демпинг со стороны онлайн-конкурентов.
  • Слишком мало подходящих точек для открытия магазинов.
  • Повышение цен поставщиками.
  • Рост расходов на доставку с помощью курьеров и такси — из-за Covid-19 спрос на их услуги высокий, а предложение падает.

Среди своих конкурентных преимуществ во «Вкусвилле» называют узнаваемый бренд, эффективную систему логистики, широкое присутствие в Москве и Петербурге, высокое качество товаров и модель закупки. Компания сотрудничает с более чем 1200 поставщиками и стремится, чтобы на каждую позицию в ассортименте было несколько поставщиков. Это позволяет обеспечить бесперебойную поставки и снизить риски.

В 2020 году «Вкусвилл» вместе с сетью жёстких дискаунтеров «Светофор» стали самыми быстрорастущими продуктовыми сетями в России, по оценке аналитиков Infoline.

В марте 2021 года ритейлер продал свою долю в ООО «Лемуррр ВВ» — это созданное в 2019 году юрлицо для торговли зоотоварами в партнёрстве с сетью «Ле'Муррр». Половину компании купил её гендиректор Михаил Ермолович, следует из данных «Контур.Фокуса».

#вкусвилл #новость

6 6 комментариев
4
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u0443\u0441\u0432\u0438\u043b\u043b"], "comments": 6, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 305883, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 15 Oct 2021 14:07:48 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Данил Дорофеев

К&б не догонят)

Ответить
0
Антон Штадлер

Компания называет среди конкурентов-ритейлеров крупные торговые сети вроде X5 Group, «Магнит»

Аналитика ВВ смешная, учитывая, что 70% выручки приходится на 1 регион.
В соседней статье средний чек у Пятерочки 350 р Или у ВВ речь про Перекресток? Но тогда что тут делает Магнит

Ответить
0
BearStrikesBack

Продуктовая и непродуктовая выручка по регионам Скриншот из документов «Вкусвилла»

Вы же в курсе шакальего качества скриншота, @Таня Боброва ?

Ответить
0
Таня Боброва

Не могу ничего с ним сделать, к сожалению, — в доках «Вкусвилла» это копия с бумажного документа

Ответить
0
Александр Сорокин

Звучит как: да, знаю что на этом скриншоте ничего не видно, но так статья выглядит презентабельное.

Ответить
0
Andrew

Один из немногих ретейлеров, качество продектов и обслуживания в которых еще не упало. Многие, в погоне за увеличением прибыли, сильно падают в качестве.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
SEO
Павел Seoremica
Как увеличить конверсию товарной карточки интернет-магазина? 8 вариантов от SEO-специалиста

Привет, на связи Seoremica. Cобрал вместе идеи для улучшения конверсии товарной карточки и корзины интернет-магазина, еще разработал прототипы для каждой. Попросил дизайнера отрисовать макеты и анимировать интересные варианты.

Цена обновляется после запроса пользователя SEOREMICA
16 16 комментариев
16
БКС Мир инвестиций
Шпаргалка для инвестора: облигации со структурным доходом

Рассмотрим особенности облигаций со структурным доходом, их риски и преимущества.

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Selectel
Как избежать факапов при миграции инфраструктуры. Учимся на чужих ошибках

«При переезде оборудования было принято парадоксально глупое решение — перенести сервер между зданиями без выключения. Не добежали… »

0 Обсудить
Machine learning
red_mad_robot
Робохроники ИИ: нейросеть поможет проанализировать горные породы и создать дешевые лекарства

В прошедшем месяце нейросети разбирали геном, роботы охраняли склад (привет-привет, «Черное зеркало»), а компьютерное зрение предвзято относилось к рабочим. Главное за сентябрь в свежем выпуске дайджеста от команды RDL by red_mad_robot.

0 Обсудить
13
GoTech Innovation
Финские стартапы притягивают инвестиции. Среди них есть компании из России
0 Обсудить
1
Право
Маша Цепелева
Депутаты разработали законопроект об отключении рекомендательных систем в соцсетях и сервисах — «Ъ» Статьи редакции

Под новые правила могут попасть новостные агрегаторы, стриминги и видеосервисы.

117 117 комментариев
46
ITI Capital
Роскошные инвестиции: как заработать на предметах роскоши

И сегодня речь пойдет о “длинных” и надежных инвестициях, но редких инвестиционных инструментах. Поговорим о редких активах и инвестициях в рынок роскоши.

0 Обсудить
0
GoTech Innovation
Объявлены победители Finlanding
0 Обсудить
2
М.Видео-Эльдорадо
Будущее наступит во вторник на OneRetailConf
0 Обсудить
Сервисы
TJ
Google начал внедрять бесконечную ленту результатов поиска — на смартфонах не будет «второй страницы» Статьи редакции

Пока функция работает только в США.

51 51 комментарий
40
Торговля
Маша Цепелева
Российские ритейлеры столкнулись с нехваткой сотрудников — администраторов магазинов и кассиров Статьи редакции

Кризис может быть связан с переходом неквалифицированных работников в онлайн-торговлю и курьерскую доставку.

215 215 комментариев
32
Больше статей
null