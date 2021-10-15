В последние три года ритейлер показывал одну из самых высоких динамик роста выручки на рынке в России.

608 просмотров

Российский ритейлер впервые раскрыл свои результаты по международным стандартам финансовой отчётности за 2018-2020 годы. «Вкусвилл» подтвердил планы провести IPO на Мосбирже и Nasdaq.

Основной владелец сети — основатель Андрей Кривенко. Он через АО «Эволюционная цель» владеет ООО «Проект Избёнка». Этому юрлицу принадлежит 86,05% АО (станет ПАО) «Вкусвилла».

Ещё 1,79% Кривенко владеет напрямую.

Структуре Baring Vostok принадлежит 12,16% акций ритейлера.



«Проект Избёнка» планирует передать сотрудникам до 20% уставного капитала «Вкусвилла». Акции поделят между восемью сотрудниками — какими именно, не уточняется.

Сеть растёт быстрее других ритейлеров

Выручка компании в 2020 году составила 114,29 млрд рублей по сравнению с 82,7 млрд рублей годом ранее (рост на 38,2% год к году).

Чистая прибыль составила 951,73 млн рублей против 2,73 млрд рублей в 2019-м (падение составило 65,2%).

Коммерческие и административные расходы выросли на 43,9% в 2020-м — до 30,5 млрд рублей. Больше всего денег ушло на зарплаты, премии и соцвыплаты — 13,69 млрд рублей, ещё 2,28 млрд рублей — на привлечение персонала. На рекламу «Вкусвилл» потратил 306 млн рублей в 2020 году.

Среднее количество сотрудников «Вкусвилла» на конец 2020 года составило 11,7 тысяч человек, на конец 2019-го — 9,1 тысячи.



Больше всего выручки «Вкусвилл» получает в Москве и области — больше 70%.

В мае 2020 года ритейлер впервые вышел за пределы России и открыл магазин в Амстердаме. За 2020-й год европейская выручка составила 18,8 млн рублей. В 2021 году сеть открыла второй магазин в Нидерландах, говорится в документах.



Продуктовая и непродуктовая выручка по регионам Скриншот из документов «Вкусвилла»

Компания называет среди конкурентов-ритейлеров крупные торговые сети вроде X5 Group, «Магнит», «Лента», «Азбука вкуса». На рынке онлайн-доставки продуктов основные конкуренты — «Самокат», «Яндекс.Лавка», «СберМаркет», Ozon Express.

Одна из частей долгосрочной стратегии развития — расширение сети с помощью открытия новых точек и развития онлайн-продаж, говорится в разделе рисков. Внешние факторы, которые могут помешать это сделать:

Слишком высокая конкуренция в онлайн-продажах.

Демпинг со стороны онлайн-конкурентов.

Слишком мало подходящих точек для открытия магазинов.



Повышение цен поставщиками.



Рост расходов на доставку с помощью курьеров и такси — из-за Covid-19 спрос на их услуги высокий, а предложение падает.



Среди своих конкурентных преимуществ во «Вкусвилле» называют узнаваемый бренд, эффективную систему логистики, широкое присутствие в Москве и Петербурге, высокое качество товаров и модель закупки. Компания сотрудничает с более чем 1200 поставщиками и стремится, чтобы на каждую позицию в ассортименте было несколько поставщиков. Это позволяет обеспечить бесперебойную поставки и снизить риски.

В 2020 году «Вкусвилл» вместе с сетью жёстких дискаунтеров «Светофор» стали самыми быстрорастущими продуктовыми сетями в России, по оценке аналитиков Infoline.