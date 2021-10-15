Выручка от сервиса доставки готовой еды «Много лосося» выросла на 29,2% за квартал и составила 301 млн рублей. X5 Group купила сервис в конце марта 2021 года. Количество «тёмных кухонь» выросло с 30 в июне до 42 в сентябре. Общая выручка от цифровых сервисов («Перекрёсток Впрок», экспресс-доставка, 5Post и «Много лосося») выросла до 10,6 млрд рублей.