X5 Group отчиталась о росте выручки от цифровых сервисов на 156% в третьем квартале — до 10,6 млрд рублей Статьи редакции
Компания закрыла 40 магазинов «Пятёрочка» и передала 21 гипермаркет «Карусель» «Перекрёстку».
- Выручка X5 Group в третьем квартале 2021 года — 541,9 млрд рублей, в втором была 545,6 млрд рублей, сообщила компания в финансовом отчёте. За квартал выросла выручка от магазинов «Пятёрочка» — на 11,6% до 445,1 млрд рублей, от «Перекрёстков» — на 10,2%, до 78,8 млрд рублей.
- Выручка от гипермаркетов «Карусель» упала на 41,2% год к году, до 6,5 млрд рублей из-за сокращения торговых площадей на 40,9% и подготовки магазинов к закрытию. За год 21 гипермаркет «Карусель» был передан «Перекрестку».
- Продажи в онлайн-гипермаркете «Перекрёсток Впрок» принесли на 48,4% больше выручки год к году — 4,2 млрд рублей. Выручка от экспресс-доставки выросла в пять раз, до 5,6 млрд рублей.
Выручка от сервиса доставки готовой еды «Много лосося» выросла на 29,2% за квартал и составила 301 млн рублей. X5 Group купила сервис в конце марта 2021 года. Количество «тёмных кухонь» выросло с 30 в июне до 42 в сентябре. Общая выручка от цифровых сервисов («Перекрёсток Впрок», экспресс-доставка, 5Post и «Много лосося») выросла до 10,6 млрд рублей.
В третьем квартале X5 Group закрыла 40 магазинов «Пятёрочка», четыре супермаркета, шесть гипермаркетов (2 из них были перевели в сеть «Перекресток»). Компания открыла новый распределительный центр в Свердловской области и закрыла один в Орловской области.
- Средний чек в «Пятёрочке» за квартал вырос на 5%, до 387,8 рубля, в «Перекрёстке» — на 2,1%, до 571,3 рубля, в «Карусели» — на 14,6%, до 1018,2 рубля. Количество покупателей в «Карусели» сократилось на 48,5%, до 7,4 млн человек, в «Пятёрочке» выросло на 6,7%, до 1,3 млрд, в «Перекрёстке» — на 11,3%, до 161,4 млн.
Соответствующее соглашение подписано с Hyperloop Transportation Technologies, Inc. (HyperloopTT)
14 октября прошли выступления финалистов программы Finlanding. 12 компаний презентовали свои проекты экспертам Helsinki Centre в Санкт-Петербурге, NewCo Helsinki и Helsinki Business Hub.
Во время испытаний компания обнаружила возможные проблемы с прочностью материалов корабля.
Привет, на связи Seoremica. Cобрал вместе идеи для улучшения конверсии товарной карточки и корзины интернет-магазина, еще разработал прототипы для каждой. Попросил дизайнера отрисовать макеты и анимировать интересные варианты.
Пока функция работает только в США.
Рассмотрим особенности облигаций со структурным доходом, их риски и преимущества.
Под новые правила могут попасть новостные агрегаторы, стриминги и видеосервисы.
В прошедшем месяце нейросети разбирали геном, роботы охраняли склад (привет-привет, «Черное зеркало»), а компьютерное зрение предвзято относилось к рабочим. Главное за сентябрь в свежем выпуске дайджеста от команды RDL by red_mad_robot.
Учителя-студенты по цене профессиональных тьюторов-носителей. Обман, чтобы получить оплату. Игнор просьб и требований клиента.
Кризис может быть связан с переходом неквалифицированных работников в онлайн-торговлю и курьерскую доставку.