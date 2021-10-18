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Торговля
Маша Цепелева

Онлайн-ритейлеры сообщили о дефиците курьеров и сборщиков заказов Статьи редакции

Ситуация усугубится в праздники, из-за этого стоимость и время доставки вырастут, считают аналитики.

2 2 комментария
624 просмотров

Онлайн-ритейлерам не хватает сборщиков и автокурьеров, сообщили «Ведомостям» три сотрудника компаний и три рекрутинговых агентства. Дефицит персонала связан с сезонным повышением спроса на доставку, активным ростом сегмента и оттоком мигрантов.

В сентябре 2021 года число вакансий курьеров, сборщиков заказов выросло почти в 7 раз, рассказали в HeadHunter. Опрошенные «Ведомостями» представители «Сбермаркета», «Яндекс.Еды», Delivery Club и других сервисов подтвердили нехватку курьеров.

На фоне дефицита услуги курьеров подорожали в 1,5–2,5 раза с начала года, рассказали в SuperJob. Зарплата водителя-курьера при полном занятости может составлять до 200 тысяч рублей в месяц, сборщиков, пеших или велокурьеров — до 100 тысяч рублей.

В праздники количество заказов вырастет на 10-15%, предполагают в «Яндексе» и будут стимулировать персонал бонусами, бесплатной страховкой и обедами. В «Сбермаркете» ожидают рост в 3,5 раза и набирают сотрудников во всех регионах. В Delivery Club будут расширять программу найма «Приведи друга» на два десятка регионов.

В «Самокате», Delivery Club, «Сбермаркете» и «Яндексе» пользуются ИТ-решениями, чтобы прогнозировать увеличение спроса в разные дни недели, из-за пробок, погоды и других условий. Во «Вкусвилле» открывают новые дарксторы для ускорения доставки.

За первое полугодие 2021 года количество онлайн-заказов продуктов увеличилось на 268% до 118 млн, а сумма продаж — на 174% до 149 млрд рублей, по данным Data Insight.

Объём рынка готовой еды в первом полугодии 2021 года составил 200 млрд рублей. 16% занимает Delivery Club, 9% — «Яндекс.Еда», 6% — «Додо пицца», по данным Infoline.

#новость #доставка

2 2 комментария
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ave ego

у ваших продуктов повышенный спрос! платите две цены. а не проще заказать через доставку магазина самого или прогуляться?) агрегаторы зажрались, к тому же через них не все товары доступны. ред.

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Алексей Амелин

Есть такой спрос - есть такое и предложение...

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