Онлайн-ритейлеры в России сообщили о дефиците курьеров и сборщиков заказов Статьи редакции
Ситуация усугубится в праздники, из-за этого стоимость и время доставки вырастут, считают аналитики.
Онлайн-ритейлерам не хватает сборщиков и автокурьеров, сообщили «Ведомостям» три сотрудника компаний и три рекрутинговых агентства. Нехватка персонала связана с сезонным повышением спроса на доставку, активным ростом сегмента и оттоком мигрантов.
В сентябре 2021 года число вакансий курьеров, сборщиков заказов выросло почти в семь раз, рассказали в HeadHunter. Опрошенные «Ведомостями» представители «Сбермаркета», «Яндекс.Еды», Delivery Club и других сервисов подтвердили нехватку курьеров.
На фоне дефицита услуги курьеров подорожали в 1,5–2,5 раза с начала года, рассказали в SuperJob. Зарплата водителя-курьера при полной занятости может составлять до 200 тысяч рублей в месяц, сборщиков, пеших или велокурьеров — до 100 тысяч рублей.
В праздники количество заказов вырастет на 10-15%, предполагают в «Яндексе» и будут стимулировать персонал бонусами, бесплатной страховкой и обедами. В «Сбермаркете» ожидают рост в 3,5 раза и набирают сотрудников во всех регионах. В Delivery Club будут расширять программу найма «Приведи друга» на два десятка регионов.
В «Самокате», Delivery Club, «Сбермаркете» и «Яндексе» пользуются ИТ-решениями, чтобы прогнозировать увеличение спроса в разные дни недели, из-за пробок, погоды и других условий. Во «Вкусвилле» открывают новые дарксторы для ускорения доставки.
За первое полугодие 2021 года количество онлайн-заказов продуктов увеличилось на 268% до 118 млн, а сумма продаж — на 174% до 149 млрд рублей, по данным Data Insight.
Объём рынка готовой еды в первом полугодии 2021 года составил 200 млрд рублей. 16% занимает Delivery Club, 9% — «Яндекс.Еда», 6% — «Додо пицца», по данным Infoline.
Я всегда говорил, доставка бутерброда ущербна в корне для общества, бутерброд нужно кушать в ближайшем кафе, дойдя туда ножками.
Этот "пузырь" сдуется сам по себе, когда придется сначала поднять зарплаты курьерам, чтобы их привлечь, потом поднять стоимость доставки бутерброда, после чего он подорожает кратно и спрос упадет, рынок все выправит, как обычно.
Но судя по этому нытью, законы рынка хотят обхитрить гастарбайтерами, чтобы за доставку бутерброда платила не компания и потребитель, а все общество, примерно как с доставкой алиэкспресс.
Лично я больше недели так и не выдержал. В регионах, ты не работаешь в одном районе, хоть и забронировал себе место на неделю, а мотаешься как ужаленный, потому как курьеров всегда мало а заказывают не весть откуда. Домножается это на кучу специфических ошибок при работе с приложением. Чтобы дойти в здание напротив за заказом, прямо через дорогу тебе дадут 1 или 2 минуты, при этом сервис не будете принимать в расчет что ближайший переход в 500 метрах с 3х минутным светофором, а заведение в том здании на 4ом этаже. Ты мчишься как с.ука, залетаешь потный, где то бросаешь велик, а блюдо готовится с задержкой в 10 минут и приходится сидеть и киснуть в поту, а затем снова на холод
Если ты на велике зимой, то сервис рассчитывает время с учётом того что ты можешь ездить по дороге, но надо быть отшибленным чтобы катать по дорогам с большим трафиком на велике зимой. Ни гололёд ни ветер в расчет не берутся, при всем при этом, опаздывание на минуту уже влечет за собой внушительный штраф и лишение бонусных за заказ, ты получаешь копейку. Злишься, зная что ты прав, начинаешь долбить в сапорт, и вместо спокойного продолжения работы, ты параллельно занимаешься этим гемором.
И так, ты отъездил только 2 заказа и в лучшем случае прошло 45минут.
Теперь помножь это на целый рабочий день.
Вот так вот меня хватило на недельку ред.
Если бы зарплаты были как заявлет этот SurerJob - по 100 и по 200 тысяч, то никакого дефицита бы не было. Да даже если бы они, зарплаты, были в 2 раза меньше, дефицита бы не было
На само деле ржака: видел рекламу Еды, где работу курьером продвигали под лозунгом "Фриланс! Работай сколько и когда захочешь"
а не проще заказать через доставку магазина самого
Не проще, ведь зависит от магазина. Метро, например, перешли полностью на СберМаркет, Магнит полностью на Яндекс.Еде, Глобус даже уже не пытается развивать свою доставку, Пятёрочки в агрегаторах нет, но у неё доставляют через Яндекс.Доставку.
То есть, большинство сетей так или иначе повязаны на Яндекс или VK (и Сбер) с их Деливери Клаб или СберМаркетом.
Ну и нехватка курьеров и сборщиков есть не только у них, но и у всех.
То есть, прямая доставка тоже столкнётся с этим и может справиться хуже, так как нет отработанных процессов и хорошей поддержки. ред.
Думаю, дело банально в местонахождениях магазинов и процессах.
Всякие Яндекс.Лавки" и Самокаты держат свои дарксторы, где могут в т.ч. выделить место для скутеров и велосипедов курьеров, выделить им отдельное место.
Пятёрочка же - это живой магазин, сборка там происходит вместе с покупками людей, занимать парковку скутерами/велосипедами/авто курьеров, которые ждут - это неправильно. Плюс постоянная тусня этих курьеров в магазине и простои, если заказов нет.
А так - платишь фиксированную сумму Яндексу и знаешь, что твой заказ отвезёт курьер и за него отвечает Яндекс, а не ты. И не надо париться о трудоустройстве и прочем.
Да, такое тоже бывает, к сожалению. Потому что часто дарксторы находятся в жилых домах в силу особенностей сервиса и иначе не получается.
Приходится воевать с ними за территорию, чистоту и тишину. Иногда получается победить.
Слышал истории, что дарксторы даже переезжали, так как жители были сильно против таких движений у себя под окнами.
Отвечу на оба комментария:
1. Простои для курьера. В Яндексе он отвёз у Пятёрочки заказ, потом отвёз клиента, потом другую доставку для ВкусВилла сделал и вот у него больше заработок.
Пятёрочка - не Самокат. Они не смогут дать большое кол-во заказов для курьера. И вот у тебя копеечный заработок потому что ты сидел и ничего не делал.
2. Я говорю именно про ответ за ошибки перед компанией. Потерял курьер заказ - для клиента виновата "Пятёрочка" и она кается перед ним. Дальше "Пятёрочка" говорит Яндексу, что за такие вещи можно и отхватить, ребята. Вот предупреждение, давайте без херни, спасибо.
Только вчера выполнил два заказа в спальном районе Москвы (Строгино), на которые суммарно затратил более часа. Заработок? 250 р. Не забываем читать о проблемах отрасли ред.
Сервисы, которые были прибыльны исключительно за счёт низкоэффективного рабского труда, жалуются, что рабом больше никто не хочет быть. Кто бы мог подумать, что в 21 веке нельзя строить компанию, у которой ключевая стоимость для потребителя создаётся самым низкотехнологичным способом.
Ванную, что скоро они от отчаяния начнут пересаживать всех курьеров на корпоративный транспорт типа мопедов и прочих электросамокатов, чтобы хоть как-то повысить производительность труда курьеров. И наконец сделают нормальную систему распределения заказов, чтобы курьер возил по 2-3 заказа за раз, а не по 1, как сейчас.
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