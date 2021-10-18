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Торговля
Маша Цепелева

Онлайн-ритейлеры в России сообщили о дефиците курьеров и сборщиков заказов Статьи редакции

Ситуация усугубится в праздники, из-за этого стоимость и время доставки вырастут, считают аналитики.

120 120 комментариев
5436 просмотров

Онлайн-ритейлерам не хватает сборщиков и автокурьеров, сообщили «Ведомостям» три сотрудника компаний и три рекрутинговых агентства. Нехватка персонала связана с сезонным повышением спроса на доставку, активным ростом сегмента и оттоком мигрантов.

В сентябре 2021 года число вакансий курьеров, сборщиков заказов выросло почти в семь раз, рассказали в HeadHunter. Опрошенные «Ведомостями» представители «Сбермаркета», «Яндекс.Еды», Delivery Club и других сервисов подтвердили нехватку курьеров.

На фоне дефицита услуги курьеров подорожали в 1,5–2,5 раза с начала года, рассказали в SuperJob. Зарплата водителя-курьера при полной занятости может составлять до 200 тысяч рублей в месяц, сборщиков, пеших или велокурьеров — до 100 тысяч рублей.

В праздники количество заказов вырастет на 10-15%, предполагают в «Яндексе» и будут стимулировать персонал бонусами, бесплатной страховкой и обедами. В «Сбермаркете» ожидают рост в 3,5 раза и набирают сотрудников во всех регионах. В Delivery Club будут расширять программу найма «Приведи друга» на два десятка регионов.

В «Самокате», Delivery Club, «Сбермаркете» и «Яндексе» пользуются ИТ-решениями, чтобы прогнозировать увеличение спроса в разные дни недели, из-за пробок, погоды и других условий. Во «Вкусвилле» открывают новые дарксторы для ускорения доставки.

За первое полугодие 2021 года количество онлайн-заказов продуктов увеличилось на 268% до 118 млн, а сумма продаж — на 174% до 149 млрд рублей, по данным Data Insight.

Объём рынка готовой еды в первом полугодии 2021 года составил 200 млрд рублей. 16% занимает Delivery Club, 9% — «Яндекс.Еда», 6% — «Додо пицца», по данным Infoline.

#новость #доставка

120 120 комментариев
15
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120 комментариев
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Pavel Ivanov

Через 5 лет курьер такой весь в золоте приезжает в офис IT-компании на мерседесе с личным водителем и презрительно кидает программистам еду со словами: «Проклятые нищеброды!»

И на Skillbox в топе курсы курьера за 500к. ред.

Ответить
70
Иннокентий Неадекватный

Курьер с личным водителем это уже рекурсия

Ответить
12
Old Nick

Работал курьером. Личного водителя не было. Но работодатель такси регулярно оплачивал. Обычно если ноша от 15кг, либо сверхрупкая фигня какая-нибудь.

Ответить
0
Alex Shevchenko

Курсы курьера на скиллбокс это гениально!! 👍👍😄

Ответить
9
Игорь Рачук
Ответить
1
Alexandr Simonov

Ну учитывая, что сейчас они или гикбрэйнс обучают профессиям игрока в доту и кс, ничего удивительного в этом нет.

Ответить
0
Сергей Никитин

Ну с такими зарплатами для программистов так и будет.

Ответить
5
Nikitinz

Так у данной конторы за прошлый год выручка менее 2 млн руб (а это ~160 тысяч в месяц), а в штате 16 холопов. Не уверен, что и 20-ку смогут)

Ответить
5
Сергей Никитин

При этом типичное объявление на агрегаторе с предложением услуг по разработке выглядит так. Что-то тут не сходится) ред.

Ответить
1
Alex Shevchenko

Меня больше озадачило на фото внешняя подсветка мониторов 🙄

Ответить
9
Nikitinz

Это чтобы заказчик увидел разработку в режиме 24/7 без перерывов на всякие глупости типа сна)

Ответить
1
Alex Shevchenko

Всё успевает! И за мониками стоит ноут клиента, с устанавливающейся виндой, подработка))

Ответить
0
Александр Ненадо

Это подсветка не мониторов, а области перед(под) ними. К слову лампы не правильно стоят. При правильной установке, они не должны светить на монитор.
PS Погуглите нормы освещения на рабочем месте, удивитесь.

Ответить
1
Alex Shevchenko

Это с толку и сбило, что свет направлен на матрицу 🙈

Ответить
0
Nikitinz

Вшеснадцатиром 1.5 сайта в месяц) Э - эффективность)

Ответить
1
Sergei Timofeyev

А нологи?

Ответить
2
Жирный пёс_анон

На vc.ru будут статьи из серии: "рост зарплат курьеров - когда лопнет этот пузырь?".
сотни комментариев от курьеров : "мы всего добились сами", "нас ноги кормят", "постоянно бегаем марафоны для поддержки формы".

Ответить
2
Денис Демидов

Я всегда говорил, доставка бутерброда ущербна в корне для общества, бутерброд нужно кушать в ближайшем кафе, дойдя туда ножками.
Этот "пузырь" сдуется сам по себе, когда придется сначала поднять зарплаты курьерам, чтобы их привлечь, потом поднять стоимость доставки бутерброда, после чего он подорожает кратно и спрос упадет, рынок все выправит, как обычно.
Но судя по этому нытью, законы рынка хотят обхитрить гастарбайтерами, чтобы за доставку бутерброда платила не компания и потребитель, а все общество, примерно как с доставкой алиэкспресс.

Ответить
0
Орден Чистых Штанов

"No-delivery и Low-Delivery убьет доставку"
"Как стать курьером без разряда по спортивной ходьбе после гуманитарного образования"
"Сервисы Facebook упали на 6 часов после неудачной доставки пакетов на DNS"

Ответить
0
Архитектурный спрей

И вообще ни в жисть не поверю, что нельзя найти курьера на машине за 200к рублей в месяц.
Или это это просто пиздеж или вы там в своей Москве уже совсем вкрай охуели

Ответить
18
Radna

Это с дикими переработками.

Ответить
7
Архитектурный спрей

Да хоть с какими

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Написать всё, что угодно можно, а на деле... не всё так уж и примечательно.

Ответить
1
Архитектурный спрей

Ну я вот ориентируюсь на числа в статье, других у меня нет -)

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Если это были бы такие деньги, то туда пошёл народ, но чёт курьеров с европейской внешностью почти не вижу.

Ответить
3
Архитектурный спрей

Ну у нас почти все -)
Да и в такси условных Ахмедов не так много.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Я правильно понимаю, что денег у вас нет?

Ответить
1
Архитектурный спрей

Нищие - с. Не в Москве ж живём))

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Поэтому Ахмэдов нет.

Ответить
1
Дмитрий

Ахмеды лучше в калькулятор могут, чем Иваны, поэтому шлют такие предложения

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Нэт. Амхэда ничего здесь не держит, а у Ивана - дом. Поэтому у Ивана запросы ниже. ред.

Ответить
0
Дмитрий

В однушке с родителями

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Ему же хорошо? Хорошо! Зачем платить больше?

Ответить
0
From Siberia to London

За 200К это курьер-минёр, который квесты для кладоискателей создаёт ;)

Ответить
0
user user

100 тысяч зарплата пешего курьера? Вы серьезно? В какой вселенной?

Ответить
16
Sergei Timofeyev

В смысле какой? 12-14 часов в день и каждый день, а не 40 часов в неделю, в уютном офисе.

Ответить
15
Genio Genio

Главное хитро написать, доход ДО 51000р., но до этого ДО, за*б**ся заказы выполнять, выхлопами дышать, пыль с дорог глотать.

Ответить
6
Семен Смирнов

По крайней мере сумма достижима

Ответить
0
Виктор Якунин

При работе 6/12 и выполнении планов типа 20 доставок за 5к рублей, то плюс минус выходит 80к у пешего курьера.

Ответить
1
Андрей Кустов

Как всегда маленькое уточнение «в мск»

Ответить
2
Виктор Якунин

А ты думал водитель где-то ещё может получать до 200к рублей? И судя по сообщениям моих знакомых, ютуба и тд водитель курьер подключённый к большинству сервисов доставок реально получает 120-150к за вычетом бензина.

Ответить
5
Sergei Timofeyev

Страховки, бензина, обслуживания авто, амортизации... итого тысяч 80 останется. Если пересчитать в нормальные условия труда - те же 30-40 тысяч. Чудес не бывает. ред.

Ответить
16
Ice Mario

Ну, страховку ты делаешь раз в год и независимо от того работаешь на машине или она просто стоит во дворе, согласись.. Бензин курьерам оплачивают - топливные карты для этого. Ну а чтобы обслуживать машину на 40-70к в месяц это надо водить как в GTA

Ответить
0
Mikhail Grozovski

Где встать в очередь на оплачиваемый бензин? А также бесплатное ТО где делают?

Ответить
0
Ice Mario

В нормальных конторах курьеры работают по топливным картам. ред.

Ответить
0
Mikhail Grozovski

Понятно. По всему видно, что вы эксперт.

Ответить
0
Андрей Кустов

В жопу работу по 16 часов на энергетиках

Ответить
0
Александр Ненадо

Т.е курьерам не оплачивают бензин? А в чем тогда смысл идти работать в курьеры на своем авто?

Ответить
0
Виктор Якунин

Тем что ты чистыми получаешь минимум 120к уже на руки и это вполне средний заработок там. Для работы где нужно уметь водить и больше ничего это вполне приличная зарплата.

Ответить
0
Роман Ваничкин

Статья "попахивает" впариванием продукта населению.

Ответить
1
Rafa Ramazanov

Скорее всего с переработками

Ответить
0
Степан Фадеев

Скорее если работать 31 день без остановки.

Ответить
2
Sergei Timofeyev

до остановки сердца.

Ответить
2
красивое

Нужно больше мигрантов, значит. У нас в Мск полный трэш, идёшь по улице - каждый второй(в прямом смысле, без преувеличений) хищильме бищильме.

Ответить
11
Sergei Timofeyev

Родители живут в пятиэтажке в неплохом районе. 70% квартир сдаётся. Каждый первый хищильме бищильме.

Ответить
1
красивое

Нужно адаптироваться, Сергейбек Тимофеульревич

Ответить
7
Sergei Timofeyev

Можно ненадо?

Ответить
2
Жирный пёс_анон

Бек

Ответить
0
greg chudnoff

Всегда есть выход - эмигрируйте в США. Там все чистокровные американцы, никаких мигрантов, расовая чистота и благолепие.

Ответить
0
красивое

Среди нас шпион, готовимся принимать заказ.

Ответить
0
StepanCapusta

Проблема с кадрами сейчас во всех отраслях, не только у онлайн-ритейлеров. Такова ситуация на сегодня. ред.

Ответить
8
Sergei Timofeyev

Скоро 300 тысяч иностранных граждан вновь вернутся к нам.

Ответить
4
StepanCapusta

Я понимаю сарказм, но не поможет. Нужно на порядки больше..

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Знаете, не нужно. :) Вообще.

Ответить
11
StepanCapusta

Уважаю ваше мнение..

Ответить
0
Sergei Timofeyev

ЗП поднимать надо.

Ответить
3
Alex Shevchenko

По типу как в Англии проблема с топливом не из-за дефицита топлива, а из-за дефицита водителей бензовозов.

Ответить
4
Sergey Ontime

Почему так?

Ответить
0
useless uS

Вроде как раньше эту работу делали в основном иностранцы, а из-за ограничений ковидных есть проблема с их въездом в страну (карантины и тд).

Ответить
1
Red Boy

Бастуют наверное, если да, то мое увжение

Ответить
0
Genio Genio

В России в большинстве своём труд, оценивается в копейки, некое рабство, эксплуатация людей

Ответить
8
Fred Han

Крепостное право отменили только на бумаге, так сказать

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Рынок такой.

Ответить
0
Fred Han

Утешай себя.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Зачем?

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Мне кажется, что в фразе "полная занятость" закралась ошибка, так как "полная занятость" там немножко другая, а именно каждый день по 12-14 часов. И если пересчитать до нормальных условий, то будет где-то 30-40 тысяч. Рынок не обманешь, а вот рынок вас - легко. ред.

Ответить
7
роман долгополов

Можно подумать там 12 часов кайлом махать,просто ходишь ,или сидишь в транспорте в телефоне тупишь.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Рекомендую недельку так поработать. Хотя бы. Адовый труд.

Ответить
13
Костя Маркин

Лично я больше недели так и не выдержал. В регионах, ты не работаешь в одном районе, хоть и забронировал себе место на неделю, а мотаешься как ужаленный, потому как курьеров всегда мало а заказывают не весть откуда. Домножается это на кучу специфических ошибок при работе с приложением. Чтобы дойти в здание напротив за заказом, прямо через дорогу тебе дадут 1 или 2 минуты, при этом сервис не будете принимать в расчет что ближайший переход в 500 метрах с 3х минутным светофором, а заведение в том здании на 4ом этаже. Ты мчишься как с.ука, залетаешь потный, где то бросаешь велик, а блюдо готовится с задержкой в 10 минут и приходится сидеть и киснуть в поту, а затем снова на холод
Если ты на велике зимой, то сервис рассчитывает время с учётом того что ты можешь ездить по дороге, но надо быть отшибленным чтобы катать по дорогам с большим трафиком на велике зимой. Ни гололёд ни ветер в расчет не берутся, при всем при этом, опаздывание на минуту уже влечет за собой внушительный штраф и лишение бонусных за заказ, ты получаешь копейку. Злишься, зная что ты прав, начинаешь долбить в сапорт, и вместо спокойного продолжения работы, ты параллельно занимаешься этим гемором.
И так, ты отъездил только 2 заказа и в лучшем случае прошло 45минут.
Теперь помножь это на целый рабочий день.
Вот так вот меня хватило на недельку ред.

Ответить
10
ilia

Если бы зарплаты были как заявлет этот SurerJob - по 100 и по 200 тысяч, то никакого дефицита бы не было. Да даже если бы они, зарплаты, были в 2 раза меньше, дефицита бы не было

На само деле ржака: видел рекламу Еды, где работу курьером продвигали под лозунгом "Фриланс! Работай сколько и когда захочешь"

Ответить
7
ave ego

у ваших продуктов повышенный спрос! платите две цены. а не проще заказать через доставку магазина самого или прогуляться?) агрегаторы зажрались, к тому же через них не все товары доступны. ред.

Ответить
3
Алексей Амелин

Есть такой спрос - есть такое и предложение...

Ответить
5
Андрей

а не проще заказать через доставку магазина самого

Не проще, ведь зависит от магазина. Метро, например, перешли полностью на СберМаркет, Магнит полностью на Яндекс.Еде, Глобус даже уже не пытается развивать свою доставку, Пятёрочки в агрегаторах нет, но у неё доставляют через Яндекс.Доставку.

То есть, большинство сетей так или иначе повязаны на Яндекс или VK (и Сбер) с их Деливери Клаб или СберМаркетом.

Ну и нехватка курьеров и сборщиков есть не только у них, но и у всех.
То есть, прямая доставка тоже столкнётся с этим и может справиться хуже, так как нет отработанных процессов и хорошей поддержки. ред.

Ответить
3
3216q114

У пятёрки вроде своя доставка.

Ответить
0
Андрей

У них свои сборщики, но развозят заказы ребята из Яндекс.Доставки. Не путать с Яндекс.Едой и их курьерами.

Свой штат курьеров держать просто невыгодно. А 1-2 курьера своих - это доставка дольше обещанных 45 минут.

Вкусвилл в некоторых городах тоже, кстати, возит через Яндекс.Доставку. ред.

Ответить
2
Markus Lay

Странно, про штат, особенно в любви компаний к "оптимизации" и самозанятым...

Ответить
0
Андрей

Думаю, дело банально в местонахождениях магазинов и процессах.
Всякие Яндекс.Лавки" и Самокаты держат свои дарксторы, где могут в т.ч. выделить место для скутеров и велосипедов курьеров, выделить им отдельное место.
Пятёрочка же - это живой магазин, сборка там происходит вместе с покупками людей, занимать парковку скутерами/велосипедами/авто курьеров, которые ждут - это неправильно. Плюс постоянная тусня этих курьеров в магазине и простои, если заказов нет.

А так - платишь фиксированную сумму Яндексу и знаешь, что твой заказ отвезёт курьер и за него отвечает Яндекс, а не ты. И не надо париться о трудоустройстве и прочем.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Всякие Яндекс.Лавки" и Самокаты держат свои дарксторы, где могут в т.ч. выделить место для скутеров и велосипедов курьеров, выделить им отдельное место.

А остальным гражданам это всё обходить. У нас на Вернадского они нелегально оттяпали часть общественного пространства под парковку велосипедов.

Ответить
0
Андрей

Да, такое тоже бывает, к сожалению. Потому что часто дарксторы находятся в жилых домах в силу особенностей сервиса и иначе не получается.

Приходится воевать с ними за территорию, чистоту и тишину. Иногда получается победить.
Слышал истории, что дарксторы даже переезжали, так как жители были сильно против таких движений у себя под окнами.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Проспект Вернадского, 38А (по-моему). Бывший салон красоты Батерфляй :)

Ответить
0
Андрей

Я воюю только за свои пространства :) Тут придётся самим.

Я бы начал с писем и сообщений в ЛС тому сервису, который занял помещение. Вдруг поможет.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Я там не живу, просто мимо хожу. Но вроде тихо себя ведут, за исключением велосипедов, ничего более не выдаёт.

Ответить
0
Markus Lay

Откуда простои, если это не трудовые отношения, а гпх?

Ответить
0
Markus Lay

Ахаха, отвечает, но, как любят отвечать информ.сервисы - в рамках правил😂
Но у компаний тоже есть юристы и арбитраж всегда работает:)

Ответить
0
Андрей

Отвечу на оба комментария:
1. Простои для курьера. В Яндексе он отвёз у Пятёрочки заказ, потом отвёз клиента, потом другую доставку для ВкусВилла сделал и вот у него больше заработок.
Пятёрочка - не Самокат. Они не смогут дать большое кол-во заказов для курьера. И вот у тебя копеечный заработок потому что ты сидел и ничего не делал.
2. Я говорю именно про ответ за ошибки перед компанией. Потерял курьер заказ - для клиента виновата "Пятёрочка" и она кается перед ним. Дальше "Пятёрочка" говорит Яндексу, что за такие вещи можно и отхватить, ребята. Вот предупреждение, давайте без херни, спасибо.

Ответить
0
Семён Бочкарёв

Не знаю, мне оттуда приносят доставщики с фирменными сумками ОКОЛО.

Ответить
0
Андрей

Это доставка от X5 Group, но не от самой Пятёрочки. То есть, не надо держать курьеров и этим всем занимается отдельная компания и работает не только с Пятёрочкой. И работает, как я понимаю, пока что только в Москве.

Ответить
0
Семён Бочкарёв

А Пятерочка и входит в X5 Group, так что просто сделали общую доставку на три торговые сети + рестораны, да.
Думаю, масштабирование за пределы Москвы - вопрос времени.

Ответить
1
Alex Shevchenko

Учитывая по сути низкую оплату труда саму по себе, явно на штатную доставку им не будет выгодно разоряться..

Ответить
0
Markus Lay

Странно, про штат, особенно в любви компаний к "оптимизации" и самозанятым...

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Смех-смехом, но скоро так будет, так как компенсировать издержки из чьего-то кошелька надо, а это всегда клиент, который прав.

Ответить
2
Zhambal Batuev

Похоже отток населения на много больше, чем показывает росстат.

Ответить
5
Иннокентий Фефилов

Из ковидариев отток плотный.

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Но меньше их не становится.

Ответить
1
Жирный пёс_анон

отток населения в рай

Ответить
0
Александр Еремин

Предлагаю расформировать россгвардию. Дать экономике вздохнуть

Ответить
5
Архитектурный спрей

Ой, опять повышенный спрос...

Ответить
3
Mikhail Grozovski

Только вчера выполнил два заказа в спальном районе Москвы (Строгино), на которые суммарно затратил более часа. Заработок? 250 р. Не забываем читать о проблемах отрасли ред.

Чаевые курьерам: давать или не давать — Личный…
Вы заказываете Яндекс.Лавку, продукты из Пятерочки, чехол для телефона из магазина или цветы в…
vc.ru
Ответить
3
Путачок

Зарплата водителя-курьера при полном занятости может составлять до 200 тысяч рублей в месяц

Ну нафиг, пойду в курьеры лучше, надоело говнокодить

Ответить
2
Sergei Timofeyev

Если нужна трудовая терапия, то могу организовать. Деньги платить будете вы, а не я, но со своей стороны обещаю, что захотите говнокодить вновь.

Ответить
0
M S

Отличная трансформация от человека-творца к человеку-обслуживающему персоналу. А вообще - проблема надуманная. Что мешает самому забрать товар/еду? ред.

Ответить
1
Дмитрий Милюков

Гикбрейнс и Скиллбокс должны заплатить, чтобы удалить эту информацию

Зарплата водителя-курьера при полном занятости может составлять до 200 тысяч рублей в месяц, сборщиков, пеших или велокурьеров — до 100 тысяч рублей.

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Это верхний предел сферического курьера или водителя в вакууме.

Ответить
2
Дмитрий Васин

Сейчас взлёт поиска и найм неквалифицированного труда и очевидна потребность B2B сектора на цифровые сервисы. ред.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

200-то уже зарабатываете? :)

Ответить
2
Сергей Исаков

Давно есть желание иногда работать полностью пешим курьером по центру или на фиксе чуть шире центра. Раз в пару недель. Кажется отличным средством прочистить мозги, сменить вид деятельности и временно убить прокрастинацию

Ответить
0
ислам музагафаров

Ага, зп 200000, это если работать 30 дней по 24 часа в сутки. И то вряд ли .

Ответить
0
Александр Полевой

Сервисы, которые были прибыльны исключительно за счёт низкоэффективного рабского труда, жалуются, что рабом больше никто не хочет быть. Кто бы мог подумать, что в 21 веке нельзя строить компанию, у которой ключевая стоимость для потребителя создаётся самым низкотехнологичным способом.

Ванную, что скоро они от отчаяния начнут пересаживать всех курьеров на корпоративный транспорт типа мопедов и прочих электросамокатов, чтобы хоть как-то повысить производительность труда курьеров. И наконец сделают нормальную систему распределения заказов, чтобы курьер возил по 2-3 заказа за раз, а не по 1, как сейчас.

Ответить
0
Alexandr Simonov

Куда бежать, где курьеров по 200к набирают? Больше ничем не буду заниматься

Ответить
0
Mikhail Grozovski

200 т. это если бензин еще оплачивают, если свой бензин, то выше.

Ответить
0
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Alexander Ivanov
Раскрутка с нулевым бюджетом. История маленького приложения

Вероятно, это не вполне форматная статья для vc.ru. Это история не про «успешный успех» в том смысле, что я пока не разбогател на приложении. И не про неудачу типа «как я вложил кучу бабла и получил пшик».

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Alexander Burtsev
Как я сделал за неделю бесплатный сервис приема чаевых SpasiboZa

Как-то раз, сидя на стрижке у своего барбера, задался вопросом: как было бы здорово отправить ему чаевые, отсканировав QR-код на зеркале, как в ресторанах. Так появился сервис spasiboza.ru

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Дефицит цифровых кадров в России и их подготовка

Весь мир переходит в цифровую среду. Пока в ежегодном глобальном рейтинге конкурентоспособности Россия занимает 43-е место, но задерживаться на нем не намерена. Для этого правительство запустило программу «Цифровая экономика РФ», которая будет поддерживать цифровую экономику в стране и подготовку необходимых кадров.

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YB Case
Где лучше зарегистрировать IT-компанию

За последние несколько лет произошел технологический сдвиг, благодаря которому ИТ компании вышли на первый план, и сегодня ведение ИТ-бизнеса считается одним из наиболее перспективных вариантов.

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Техника
Nikolai Belousov
Озонатор опасен для лёгких, а кондиционер не освежает: как разобраться в «гирлянде» гаджетов для воздуха, не теряя денег

И на каких бесполезных устройствах можно сэкономить.

Бризер с увлажнителем и очистителем может решить сразу три проблемы с воздухом. Источник
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Spotify
«Spotify: История продукта». Как мы разработали алгоритмы музыкальных рекомендаций

Из онлайн-библиотеки — в сервис персонализированных рекомендаций.

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Маркетинг
Rufina Varvinskaya
Кейс таргет в Tiktok для приложений: как мы сделали +37 910 скачиваний приложения стоимостью 7,95₽

Привет, меня зовут Руфина, я занимаюсь таргетом 5 лет и с ВКонтакте и Инстаграма целиком ушла в ТikТok, потратив в нем за год больше 20 млн бюджета.

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Торговля
Маша Цепелева
Онлайн-ритейлеры в России сообщили о дефиците курьеров и сборщиков заказов Статьи редакции

Ситуация усугубится в праздники, из-за этого стоимость и время доставки вырастут, считают аналитики.

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Газпромбанк
Кошелек скажет спасибо: зачем банки заводят подкасты, а люди их слушают

Подкастинг – очень молодой (сам термин вошел в оборот в 2004 году с подачи британского журналиста), но стремительно развивающийся рынок. Его перспективы быстро оценили и в банках. Там тестируют решения на основе искусственного интеллекта, которые сделают коммуникацию двусторонней: потребители контента смогут не только слушать выпуски, но и…

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GoTech Innovation
Объявлены победители Finlanding
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Сервисы
Таня Боброва
Aviasales запустил свой первый платный сервис — с кэшбеком у партнёров, секретными маршрутами и приоритетной поддержкой Статьи редакции

На старте «Ещё» стоит 990 рублей в год.

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