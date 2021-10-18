Unilever продаст российское производство и бренды Calve и «Балтимор» владельцу «Кириешек» Статьи редакции
Компания решила сосредоточиться на более крупных направлениях — производстве мороженого и сухих приправ.
- Компания KDV, которая занимается производством кондитерских изделий и снеков (бренды «Яшкино» и «Кириешки»), получит бизнес по производству Calve в России и СНГ, и «Балтимора» — по всему миру, вместе с фабрикой в Туле, пишет «Коммерсантъ».
- Сумма сделки не раскрывается. KDV планирует модернизировать фабрику в Туле и расширить производство.
- Unilever — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров повседневного спроса, владеет брендами Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Brooke Bond, Lipton, Dove, «Бархатные ручки» и другими.
- Компания приобрела бизнес по производству соусов у основателя холдинга «Балтимор» Алексея Антипова в 2009 году. Тогда мощность площадки оценивалась в 200 тысяч тонн в год. По данным исследовательской компании Euromonitor International, в 2020 году в России было продано 889,2 тысячи тонн столовых соусов, включая 203,3 тысячи тонн кетчупа. В тройке лидеров — «Махеевъ», «Слобода» и Heinz.
- В Unilever постоянно оценивают потенциальные риски и возможности на разных рынках, поэтому компания решила продать бренды и сосредоточиться на других направлениях.
- У KDV около 10 фабрик, компания выпускает более 800 видов кондитерских изделий, снеков, чая и кофе.
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