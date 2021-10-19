Сервис доставки продуктов за 10 минут Gorillas привлёк $1 млрд от Delivery Hero, DST Юрия Мильнера и других Статьи редакции
В марте сервис привлёк $290 млн и получил оценку в $1 млрд.
- В раунде также участвовали Tencent , Coatue и Dragoneer, пишет CNBC. Немецкий сервис доставки Delivery Hero возглавил раунд, он вложил $235 млн и получил 8% компании.
- После инвестиций Gorillas оценивается в $3,1 млрд. В мае Bloomberg писал, что сервис планирует получить оценку в $6 млрд. Также компания вела переговоры с американским сервисом по доставке еды DoorDash, но стороны не договорились. В Gorillas не ответили на вопросы CNBC.
- В Delivery Hero сообщили, что хотят продвигать экспресс-доставку во всем мире, и назвали Gorillas одним из лидеров в Европе и США.
Сервис экспресс-доставки продуктов Gorillas основан в мае 2020 года в Берлине. Доставка стоит €1,80. В компании работают 11 тысяч сотрудников в 55 городах, включая Амстердам, Лондон, Париж, Мадрид, Нью-Йорк.
- У Gorrillas более 180 складов на 9 международных рынках, из которых за последние 6 месяцев доставили более 4,5 млн заказов. Среди конкурентов платформы есть турецкая Getir, британская Zapp и немецкая Flink.
С кем вообще связаны эти турки, что у них такой огромный кредит доверия?
https://www.influencive.com/gorillas-falling-under-the-inexperience-of-ceo-kagan-sumer/
Ну такое не знать) это же турок из РокетИнтернета ред.
В рабочем виде эта модель существует на стадии распределительных центров, типа, вот у меня есть друг, у него в Европе уже лет десять пара лавок торговых есть, он покупает за копейки у местных производителей товары фермерского хозяйства и продаёт их в лавке с минимальной комиссией за вычетом расходов, выходит что-то около трети цены условного Лидла, и так везде
Т.е вместо того, чтобы делать товар дешевле и доступнее в борьбе с крупными корпорациями, которые банально не являются эффективными в местной логистике и перераспределяют убытки в международном секторе на вас - вы поддерживаете говно на таком же уровне, которое банально делает вам псевдо-услугу по доставке товара со складов этих же корпораций (у них экономика сойдётся, даже если услуга будет полностью бесплатной, разве что сложнее будет это делать), а в итоге это бьёт не по крупными местным игрокам, а по поставщикам и подрядчикам, мелким предпринимателям и.т.д - выжигает экономический сектор под монополии.
Там нет сотрудников никаких, это легко проверяется на открытых источников, просто перекупают на разовые заказы курьеров и паразитируют на логистике других сетей, которые об этом не знают, лично знаком с такими "доставками", тут в Кракове тоже появился клон недавно
Передутые показатели, ужасное качество услуг и никакой ответственности, в т.ч юридической, просто МММ 2021 года на уровне крипты, горячая картошка, которая обрушит рынок общепита
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