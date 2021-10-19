Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Nazigul Jusupova

Сервис доставки продуктов за 10 минут Gorillas привлёк $1 млрд от Delivery Hero, DST Юрия Мильнера и других Статьи редакции

В марте сервис привлёк $290 млн и получил оценку в $1 млрд.

  • В раунде также участвовали Tencent , Coatue и Dragoneer, пишет CNBC. Немецкий сервис доставки Delivery Hero возглавил раунд, он вложил $235 млн и получил 8% компании.
  • После инвестиций Gorillas оценивается в $3,1 млрд. В мае Bloomberg писал, что сервис планирует получить оценку в $6 млрд. Также компания вела переговоры с американским сервисом по доставке еды DoorDash, но стороны не договорились. В Gorillas не ответили на вопросы CNBC.
  • В Delivery Hero сообщили, что хотят продвигать экспресс-доставку во всем мире, и назвали Gorillas одним из лидеров в Европе и США.

  • Сервис экспресс-доставки продуктов Gorillas основан в мае 2020 года в Берлине. Доставка стоит €1,80. В компании работают 11 тысяч сотрудников в 55 городах, включая Амстердам, Лондон, Париж, Мадрид, Нью-Йорк.

  • У Gorrillas более 180 складов на 9 международных рынках, из которых за последние 6 месяцев доставили более 4,5 млн заказов. Среди конкурентов платформы есть турецкая Getir, британская Zapp и немецкая Flink.

#новости #deliveryhero

1724 просмотров
35 35 комментариев
4
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","deliveryhero"], "comments": 35, "likes": 4, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 307464, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 19 Oct 2021 17:15:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Илья Шишкунов

Топ 5 бессмысленных инвестиций.
Противно смотреть, как капиталы уходят на скам

Ответить
7
Илья Шишкунов

Абсолютно необдуманные инвестиции на растущий рынок без конкурентной модели с перегретой оценкой так ещё и не соответствующие оценке бизнеса.
На миллиард вполне можно десять таких сервисов открыть в любой стране мира

Ответить
2
Илья Шишкунов

В компании работают 11 тысяч сотрудников

Типичная лживая информация для инвесторов.
Принимает заказ - сотрудник.
А по факту - всё работает в черную или серую без договоров и прочего

Ответить
3
Johnny Vorony

Каково это общаться с самим собой?) ред.

Ответить
5
Илья Шишкунов

Иногда приятно поговорить с хорошим человеком

Ответить
5
Илья Шишкунов

The company was founded in May 2020 by Kağan Sümer, Jörg Kattner and Ronny Shibley in Berlin. In December 2020 the company raised $44 million in Series A funding, followed by $290 million in Series B funding in March 2021 and almost $1 Billion in Series C funding in October 2021

Ответить
0
Илья Шишкунов

С кем вообще связаны эти турки, что у них такой огромный кредит доверия?
https://www.influencive.com/gorillas-falling-under-the-inexperience-of-ceo-kagan-sumer/

Gorillas: Falling Under the Inexperience of CEO…
The food delivery start-up Gorillas, is the fastest rising unicorn to come out of Germany in…
www.influencive.com
Ответить
0
Антон Штадлер

Ну такое не знать) это же турок из РокетИнтернета ред.

Копировала идеи и изводила сотрудников, но…
Многие инвесторы и предприниматели считают, что братья Замверы наживаются на чужих идеях и не…
vc.ru
Ответить
1
Илья Шишкунов

Да я видел на его Линкедине, но не в курсе кейса

Ответить
0
Lev Leviev
Ответить
0
Илья Шишкунов

Прокомментируйте ситуацию с арестом основателя Group IB, не хотите поучаствовать в акции протеста против попытки рейдерского захвата его бизнеса?

Ответить
0
Denis Bystruev

на миллиард вполне можно десять таких сервисов открыть

Кстати, интересно посчитать, а не дешевле ли продуктопроводы построить на основе пневмопочты? Особенно если взять в долю город или кто там у нас владеет распределительными коллекторами?

Ответить
0
Илья Шишкунов

Ты не совсем понимаешь модель такого сервиса, они просто сокращают издержки на персонал и торговые площади + оказывают услуги крупным торговым сетям по перепродаже их товаров и услуг, а иногда просто паразитируют на чудом бизнесе, это не про технологии, это про мошенничество

Ответить
0
Georgi Lis

Бля, недавно вот прям такую-же пневмохуйню «придумал» в голове... думал инноватор, а оказывается даже картинка есть в интернетах :)

Ответить
0
Undisputed

Да как за 10 минут-то?
Скоро у нас под каждой дверью будут таджики с холодильником сидеть.

Ответить
6
Антон Штадлер

Вообще, 10 долго. У них в большинстве локаций 7 минут, в НЙ и ещё где-то, точно не помню.
На этом пирамида и строится

Ответить
0
Johnny Vorony

Oh oh oh oh oh
I ain't happy
I'm feeling glad
I got sunshine in a bag
I'm useless but
Not for long
The future is coming on …

Ответить
1
Yury Kotov

Яндекс роверами всех задавит 🤖

Ответить
1
bloger

В СНГ столько мемов было бы из-за названия

Ответить
1
Alexey Orlov

Бешеные цифры какие-то, ждём в России их

Ответить
0
Миронова Яна

У нас в России тут своя конкуренция, могут и не устоять

Ответить
0
Илья Шишкунов

О какой конкуренции идёт речь в контексте скама, который выжигает рынок с помощью демпинга?
Это называется не конкуренция, это безумие инвесторов и раздувание стоимости, такое просто надзорными органами экономической безопасности должно быть остановлено
Это же обыкновенная пирамида ред.

Ответить
1
Denis Kulbatov

С экономикой процесса напутано. Скам (?). 4,5 млн. заказов по 1,8 евро. Разделить на 11000 сотрудников. Получается выручка 736 евро на каждого сотрудника за 6 (!) месяцев. Даже на коммуналку не хватит(

Ответить
0
Валерий Бабин

Вероятно, они получают еще и % от продаж товаров. 1,8€ платит покупатель за доставку, но что-то ведь и на продаже товаров зарабатывает сервис, а значит есть с чего платить сотрудникам.

Ответить
0
Илья Шишкунов

В рабочем виде эта модель существует на стадии распределительных центров, типа, вот у меня есть друг, у него в Европе уже лет десять пара лавок торговых есть, он покупает за копейки у местных производителей товары фермерского хозяйства и продаёт их в лавке с минимальной комиссией за вычетом расходов, выходит что-то около трети цены условного Лидла, и так везде
Т.е вместо того, чтобы делать товар дешевле и доступнее в борьбе с крупными корпорациями, которые банально не являются эффективными в местной логистике и перераспределяют убытки в международном секторе на вас - вы поддерживаете говно на таком же уровне, которое банально делает вам псевдо-услугу по доставке товара со складов этих же корпораций (у них экономика сойдётся, даже если услуга будет полностью бесплатной, разве что сложнее будет это делать), а в итоге это бьёт не по крупными местным игрокам, а по поставщикам и подрядчикам, мелким предпринимателям и.т.д - выжигает экономический сектор под монополии.

Ответить
1
Илья Шишкунов

Готов прочитать доклад на тему, буду новой Гретой Тумберг, если надо.

Ответить
0
Илья Шишкунов

Там нет сотрудников никаких, это легко проверяется на открытых источников, просто перекупают на разовые заказы курьеров и паразитируют на логистике других сетей, которые об этом не знают, лично знаком с такими "доставками", тут в Кракове тоже появился клон недавно
Передутые показатели, ужасное качество услуг и никакой ответственности, в т.ч юридической, просто МММ 2021 года на уровне крипты, горячая картошка, которая обрушит рынок общепита

Ответить
0
Илья Шишкунов

Как говорит один мой знакомый.
Fuck all dat shitty food start-ups - support locals.

Ответить
0
Nikolay Kenig

ЭТО НЕ ВО З МО Ж Н О!!!

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Чо прям за 10 минут привозят? Вот это реально крутая штука

Ответить
0
Яся Зайцев

ну ты и верующий

Ответить
0

Комментарий удален

Igor Golikov

Открываем pre-seed и ждём 100$ млрд на доставку за 5 минут. Кто быстрее?

Ответить
0
Илья Шишкунов

Если доставлять тот продукт, который не нужен человеку, то, когда он будет нужен, он у него уже будет, теория отрицательного времени, патентуйте (доставки это очевидное зло для экономики)

Ответить
0
Denis Bystruev

Заголовок недостаточно кликбейтный. Вот как надо:

«Гориллы привлекли 1 млрд долл. за 10 минут»

Ответить
0
Mik Petrov

Меня удивляет, как каждый день покупаются какие то малоизвестные компании за миллиарды, по моему это снежный ком, люди настолько увлеклись, что не замечают количество нолей. И катится этот ком в самую жопу

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
Альфа-Банк
1₽ на хорошее дело: как работает Добрая подписка от Альфа-Банка
1 1 комментарий
2
Офлайн
Маша Цепелева
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября Статьи редакции

В некоторых регионах — с 23 октября.

238 238 комментариев
40
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IPQuorum
Защита интеллектуальной собственности – это защита инвестиций

На «Неделях российского бизнеса» прошел Форум по креативным индустриям и интеллектуальной собственности, где представители власти, бизнеса и институтов развития обсудили проблемы защиты интеллектуальной собственности в России, введения третейских судов и регулирования оборота продуктов, созданных искусственным интеллектом.

0 Обсудить
0
Офлайн
Евгения Евсеева
В Москве обязали компании перевести на удалёнку 30% сотрудников с 25 октября по 25 февраля Статьи редакции

И всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

108 108 комментариев
13
NPLaw
Спонсорство конкурса по международному коммерческому арбитражу под эгидой ВАВТ

Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнёры» выступила спонсором VIII Студенческого конкурса по международному коммерческому арбитражу ВАВТ 2021 «Международная купля-продажа», который прошёл под эгидой Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ (ВАВТ МЭР РФ) с 14 по 15 октября 2021 года.

0 Обсудить
0
Приёмная
Alexa Meyson
«Тинькофф» блокирует счета клиентов по запросу увеличения лимита на снятие наличных

- Арсений, как закончилась данная история? После предоставления всех документов и пояснений по операциям тебе увеличили лимит на снятие наличных?

- Нет, мне ограничили доступ к моему счету и заморозили мои деньги в данном банке без возможности разблокировки.

25 25 комментариев
9
Транспорт
Nazigul Jusupova
«СберАвто» запустил продажу электромобилей Tesla в Москве с доставкой в день заказа Статьи редакции

Электромобили будут стоить от 3,5 млн рублей.

93 93 комментария
23
Сбер
До AI Journey осталось меньше месяца. Рассказываем, что будет на конференции

Совсем скоро стартует AI Journey — международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных. Её проводит Сбер, и в этом году она пройдёт в онлайн-формате. Зарегистрироваться можно уже сейчас, а мы пока расскажем, почему мероприятие будет интересно всем: от учёных до школьников.

0 Обсудить
0
Еда
Vyacheslav Shushurikhin
«Я не продаю лапшу быстрого приготовления — я даю людям время» Статьи редакции

В послевоенной Японии Момофоку Андо придумал наборы из высушённой вермишели и пакетиков специй. Спустя десятилетия его компания Nissin выручает $4,2 млрд в год.

4 4 комментария
16
УБРиР
«Что вы нам предлагаете. Это всё шарлатанство. Ничего не сработает». Как УБРиР меняет подход к технологиям изнутри
0 Обсудить
3
Больше статей
null