Ozon Express открыл первую фабрику-кухню в Москве для доставки готовых блюд под своим брендом Статьи редакции
Собственная торговая марка помогает сервисам получить лояльность клиентов и увеличить частоту покупок, считает эксперт.
Мощность собственного производства — 500 тысяч порций в месяц, рассказали vc.ru в сервисе быстрой доставки продуктов и других товаров. Инвестиции в запуск кухни и ожидания по выручке от направления в компании не раскрывают.
На старте в меню будет более 10 SKU — например, куриная котлета с картофельным пюре, блинчики с мясом или курицей и грибами, пасты, салаты. В ближайшее время Ozon Express расширит ассортимент готовых блюд до 30 позиций. Меню разработал шеф-повар Алексей Барковский.
Компания сотрудничает с российскими поставщиками, например, «Мираторгом» и «Праймбифом». В Санкт-Петербурге, где сервис работает с июня, Ozon Express планирует открыть фабрику-кухню до конца 2021 года.
Запуск собственного производства — ещё один шаг в развитии собственной торговой марки, которая превышает 60 товарных наименований, отметили в компании. Ozon Express начал продавать товары СТМ в июне 2021 года.
Найти поставщиков, которые могли бы заполнить весь ассортимент необходимых блюд для сервиса быстрой доставки продуктов, нелегко, поэтому компаниям приходится использовать собственные ресурсы, считает глава Infoline Иван Федяков.
Во-вторых, покупатели всё чаще оценивают сервисы по наличию собственных торговых марок, продолжает он. Например, у «Самоката» в 2020 году доля продаж товаров СТМ достигала 80% в отдельных категориях, у «Яндекс.Лавки» товары собственной марки сейчас составляют 80% продаж в своих категориях.
«Появившись в России относительно недавно, сервисы быстрой доставки быстро поняли, что СТМ — это та стратегия, которая необходима. Где-то это возможность для повышения маржинальности, где-то стратегия, направленная на лояльность, где-то на регулярность покупок. Обычные сети до этого дорастали лет десять», — заключил Федяков.
На старте в меню будет более 10 SKU
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СТМ
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