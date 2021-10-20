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Торговля
Таня Боброва

Ozon Express открыл первую фабрику-кухню в Москве для доставки готовых блюд под своим брендом Статьи редакции

Собственная торговая марка помогает сервисам получить лояльность клиентов и увеличить частоту покупок, считает эксперт.

13 13 комментариев
868 просмотров

Мощность собственного производства — 500 тысяч порций в месяц, рассказали vc.ru в сервисе быстрой доставки продуктов и других товаров. Инвестиции в запуск кухни и ожидания по выручке от направления в компании не раскрывают.

На старте в меню будет более 10 SKU — например, куриная котлета с картофельным пюре, блинчики с мясом или курицей и грибами, пасты, салаты. В ближайшее время Ozon Express расширит ассортимент готовых блюд до 30 позиций. Меню разработал шеф-повар Алексей Барковский.

Компания сотрудничает с российскими поставщиками, например, «Мираторгом» и «Праймбифом». В Санкт-Петербурге, где сервис работает с июня, Ozon Express планирует открыть фабрику-кухню до конца 2021 года.

Запуск собственного производства — ещё один шаг в развитии собственной торговой марки, которая превышает 60 товарных наименований, отметили в компании. Ozon Express начал продавать товары СТМ в июне 2021 года.

Найти поставщиков, которые могли бы заполнить весь ассортимент необходимых блюд для сервиса быстрой доставки продуктов, нелегко, поэтому компаниям приходится использовать собственные ресурсы, считает глава Infoline Иван Федяков.

Во-вторых, покупатели всё чаще оценивают сервисы по наличию собственных торговых марок, продолжает он. Например, у «Самоката» в 2020 году доля продаж товаров СТМ достигала 80% в отдельных категориях, у «Яндекс.Лавки» товары собственной марки сейчас составляют 80% продаж в своих категориях.

«Появившись в России относительно недавно, сервисы быстрой доставки быстро поняли, что СТМ — это та стратегия, которая необходима. Где-то это возможность для повышения маржинальности, где-то стратегия, направленная на лояльность, где-то на регулярность покупок. Обычные сети до этого дорастали лет десять», — заключил Федяков.

#новость #ozon

13 13 комментариев
2
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Graf De Lotarev

Рекомендую почитать состав СТМ продуктов разных марок перед тем как становиться лояльным к ним!

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4
Gedevan

Del ред.

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0
Gedevan

На старте в меню будет более 10 SKU

Samonavodyashayasa krylataya ustanovka?
СТМ

Строительных термостойких материалов?

Что за квест, блядь? В программировании, например, категорически запрещено использовать сокращения, которые не являются общеупотребляемыми, потому что сам хуй поймёшь потом что написал. А тут статья на широкие массы. Автор, это твоя первая статья для курсовой работы чтоль? ред.

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0
Andrew Stepanov

Я думаю, тут процентов 90 знает, что значат эти аббревиатуры

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0
Gedevan

Опрос провели?

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0
Ильяс Гарифуллин

Если учесть что статьи на виси набирают по 10 тыс просмотров, то получается тысяча человек на статью не знает, фиг с ними?

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0
Gedevan

Судя по лайкам пока 50%

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0
Леонид Бережной

Все хорошо, но блин Мираторг все портит.

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1
Тогдашний парфюмер

Ну а кто ещё может стабильными поставками обеспечить? У меня есть клиенты в пищевухе так и рады бы закупать у других, часто подводят хоть и качество лучше бывает и цена.

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0
Сергей Капланов

Интересно... А возвращать надкушенную еду им можно будет? "не оригинал"!

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0
Andrew Stepanov

. ред.

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0
Максим Когтев

Ждем подробного разбора меню с сопутствующими диагнозами в "Приемной"

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0
Tibetsky Hlam

Можно было сказать OMP или STR и так понятно.

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0
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