«Яндекс.Маркет» добавил в приложение просмотр 3D-моделей крупной бытовой техники в режиме дополненной реальности Статьи редакции
Можно посмотреть, поместится ли она в комнате.
«Яндекс.Маркет» создал более 32 тысяч 3D-моделей разной крупногабаритной техники, рассказали vc.ru в компании.
Это поможет пользователям перед покупкой проверить, подходит ли им техника по размерам, считают в «Маркете». В приложении можно оценить размеры холодильников, телевизоров, стиральных машин и многого другого.
Чтобы посмотреть 3D-модель, нужно нажать на специальную иконку рядом с изображением товара. После того, как приложение «встроит» виртуальный предмет в интерьер, можно перемещать телефон, чтобы посмотреть на технику с разных сторон.
«Яндекс.Маркет» запустил функцию просмотра 3D-моделей товаров в режиме дополненной реальности в июле. Тогда он работал только для некоторых видов техники и мебели. Маркетплейс создаёт модели сам, но продавцы также могут прислать готовые модели, созданные с помощью Object Capture от Apple, либо фотографии.
Просмотр товаров в дополненной реальности доступен в приложении «Маркета» для iOS, мобильной версии Safari, а также для Android на устройствах, где установлены сервисы для использования дополненной реальности.
- Приложение для подбора мебели в дополненной реальности, есть, например, у IKEA.
Конкурс SaaS Factory нацелен на поиск готовых инновационных программных решений для бизнеса и внедрение продуктов и сервисов в корпорации. Эксперты оценили 206 заявок, из них отбор прошли 30 стартапов. Теперь основателей технологических проектов ждет программа развития, где они смогут приступить к совместной работе над инновационными решениями с…
Доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и на массовые мероприятия могут ограничить.
Чтобы убедиться, так ли это, я решил открыть сайт одиозной компании «Яндекс» на компьютере в браузере Safari, включив режим отладки и используя «юзер-агент» iPhone. И проверить, действительно ли это системное сообщение или «Яндекс» имитирует системное сообщение iOS, используя фишинговый методы?
Корзина с каталогом товаров из видео будет отображаться в левом углу экрана.
Можно посмотреть, поместится ли она в комнате.
Делимся опытом создания платежной инфраструктуры для целой отрасли
Сейчас ищу технического кофаундера (подробнее тут: «Как найти кофаундера?»), получаю достаточно много писем и обращений самого разного содержания. Хотел поделиться впечатлениями, это не руководство и не критика.