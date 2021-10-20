Можно посмотреть, поместится ли она в комнате.

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«Яндекс.Маркет» создал более 32 тысяч 3D-моделей разной крупногабаритной техники, рассказали vc.ru в компании.

Это поможет пользователям перед покупкой проверить, подходит ли им техника по размерам, считают в «Маркете». В приложении можно оценить размеры холодильников, телевизоров, стиральных машин и многого другого.

Чтобы посмотреть 3D-модель, нужно нажать на специальную иконку рядом с изображением товара. После того, как приложение «встроит» виртуальный предмет в интерьер, можно перемещать телефон, чтобы посмотреть на технику с разных сторон.

«Яндекс.Маркет» запустил функцию просмотра 3D-моделей товаров в режиме дополненной реальности в июле. Тогда он работал только для некоторых видов техники и мебели. Маркетплейс создаёт модели сам, но продавцы также могут прислать готовые модели, созданные с помощью Object Capture от Apple, либо фотографии.

Просмотр товаров в дополненной реальности доступен в приложении «Маркета» для iOS, мобильной версии Safari, а также для Android на устройствах, где установлены сервисы для использования дополненной реальности.