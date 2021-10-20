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Торговля
Евгения Евсеева

«Яндекс.Маркет» добавил в приложение просмотр 3D-моделей крупной бытовой техники в режиме дополненной реальности Статьи редакции

Можно посмотреть, поместится ли она в комнате.

8 8 комментариев
909 просмотров

«Яндекс.Маркет» создал более 32 тысяч 3D-моделей разной крупногабаритной техники, рассказали vc.ru в компании.

Это поможет пользователям перед покупкой проверить, подходит ли им техника по размерам, считают в «Маркете». В приложении можно оценить размеры холодильников, телевизоров, стиральных машин и многого другого.

Чтобы посмотреть 3D-модель, нужно нажать на специальную иконку рядом с изображением товара. После того, как приложение «встроит» виртуальный предмет в интерьер, можно перемещать телефон, чтобы посмотреть на технику с разных сторон.

«Яндекс.Маркет» запустил функцию просмотра 3D-моделей товаров в режиме дополненной реальности в июле. Тогда он работал только для некоторых видов техники и мебели. Маркетплейс создаёт модели сам, но продавцы также могут прислать готовые модели, созданные с помощью Object Capture от Apple, либо фотографии.

Просмотр товаров в дополненной реальности доступен в приложении «Маркета» для iOS, мобильной версии Safari, а также для Android на устройствах, где установлены сервисы для использования дополненной реальности.

  • Приложение для подбора мебели в дополненной реальности, есть, например, у IKEA.

#новость #маркет #яндекс #яндексмаркет

8 8 комментариев
8
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Nikolay Kenig

Надёжнее рулетки ничего нет

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8
Александр Сорокин

Чат рулетки?

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3
Johnny Vorony

Нет. Русской рулетки.

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4
ЯжПрограммист

Надёжная русская рулетка это когда играют макаровым.

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0
Maxim Sergeevich

Кажется, стоит рассматривать этот сервис как дополнение к рулетке, чтобы визуализировать в пространстве и прикинуть, впишется ли (помимо габаритов). К тому же можно так "примерить", а потом заказать в другом месте :)

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1
Следственный кубок

Ага виртуальный темт драйв и погружение в метавселенную Фейсбук с виртуальными женьщинами и выпивкой :)

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2
Илья Шишкунов

Ты вообще реальных женщин видел, фу, да и выпивка харам

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0
Илья Шишкунов

В очередной раз убеждаюсь, как же приятно иметь более менее точное пространственное мышление, а продукт крутой для тех, у кого этого мышления нет

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0
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