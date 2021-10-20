Amazon и Starbucks планировали открыть совместные магазины без касс с кофейнями — Insider Статьи редакции
Первая точка должна была открыться в 2020 году.
- Планировалось, что в магазинах с кофейнями Verde можно будет купить напитки Starbucks, выпечку и другую еду от Amazon, сообщает Insider со ссылкой на внутренние документы компаний.
В кофейнях хотели организовать место для отдыха и оплату покупок через два разных приложения, для напитков — Starbucks, для еды — Amazon. Позже компании хотели создать единое приложение.
- Starbucks планировала благодаря сотрудничеству расширить меню и избавиться от очередей. А Amazon — сделать магазины без касс Amazon Go прибыльными, рассказали изданию источники.
- По данным Insider, компании обсуждали проект как минимум до июля 2020 года. Первый магазин они планировали открыть в четвёртом квартале 2020 года, а в 2021 году — ещё шесть точек. Представители Amazon и Starbucks отказались от комментариев.
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