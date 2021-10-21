«Сбермаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств за 20 минут в Москве и Петербурге Статьи редакции
Первым партнёром стали аптеки сетей «Эркафарм».
- Кроме лекарств можно заказать экспресс-доставку витаминов, медприборов и медизделий из аптек сетей «Самсон Фарма», «Доктор Столетов», «Озерки», «СуперАптека» и других, сообщили vc.ru в компании.
В ассортименте пока 8000 наименований товаров, в будущем будет больше. Минимальный заказ — от 300 рублей. Техническим партнёр для заказов — сервис «Все аптеки» из экосистемы VK.
Пока доставка доступна в Москве и Петербурге, в ближайшее время появится в других городах-миллионниках.
- «Сбер Еаптека» планировала запустить доставку безрецептурных лекарств совместно с «Самокатом» в октябре 2021 года.
- «Яндекс.Маркет» запустил такую доставку в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде в июне 2021 года. Delivery Club доставляет безрецептурные лекарства с октября 2020 года.
С лекарствами такая же ситуация будет?
https://vc.ru/claim/307685-sbermegamarket-sberlogistika-sperva-ne-mogli-dostavit-zakaz-a-potom-ne-dali-osmotret-ego-kurer-vel-sebya-grubo
Рисовал антифашистский журнал, работал арт-директором в Esquire и делал рекламу на азбуке Морзе.
Первым партнёром стали аптеки сетей «Эркафарм».
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