Почему разработать мобильное приложение или сайт стоит так дорого и как снизить эту стоимость в 10 раз

Рано или поздно предприниматели, только планирующие открыть свой проект или уже ведущие бизнес, сталкиваются с необходимостью разработки сайта или приложения. И тут два варианта: либо они всё-таки находят большие деньги и вкладывают их в разработку, либо на стадии сметы всё и заканчивается.