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Торговля
Маша Цепелева

«Сбермаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств за 20 минут в Москве и Петербурге Статьи редакции

Первым партнёром стали аптеки сетей «Эркафарм».

  • Кроме лекарств можно заказать экспресс-доставку витаминов, медприборов и медизделий из аптек сетей «Самсон Фарма», «Доктор Столетов», «Озерки», «СуперАптека» и других, сообщили vc.ru в компании.

  • В ассортименте пока 8000 наименований товаров, в будущем будет больше. Минимальный заказ — от 300 рублей. Техническим партнёр для заказов — сервис «Все аптеки» из экосистемы VK.

  • Пока доставка доступна в Москве и Петербурге, в ближайшее время появится в других городах-миллионниках.

  • «Сбер Еаптека» планировала запустить доставку безрецептурных лекарств совместно с «Самокатом» в октябре 2021 года.
  • «Яндекс.Маркет» запустил такую доставку в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде в июне 2021 года. Delivery Club доставляет безрецептурные лекарства с октября 2020 года.

#новость #сбермаркет

613 просмотров
3 3 комментария
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Серёжка Зожкин

лучше бы они кабинет селлеров починили наконец…

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1
Мурад Муртазалиев

С лекарствами такая же ситуация будет?
https://vc.ru/claim/307685-sbermegamarket-sberlogistika-sperva-ne-mogli-dostavit-zakaz-a-potom-ne-dali-osmotret-ego-kurer-vel-sebya-grubo

«Сбермегамаркет», «Сберлогистика» сперва не…
История моя начинается 8 октября. Оформленный и оплаченный заказ на 29 тысяч рублей, успешно был…
vc.ru
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0
Artemy

Очень своевременно

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Торговля
Маша Цепелева
«Сбермаркет» запустил доставку безрецептурных лекарств за 20 минут в Москве и Петербурге Статьи редакции

Первым партнёром стали аптеки сетей «Эркафарм».

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