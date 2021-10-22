«Опора России» предложила штрафовать маркетплейсы за дискриминацию товаров и продавцов Статьи редакции
В организации считают, что площадки диктуют правила ценообразования и необоснованно дают приоритет некоторым продавцам.
Объединение предпринимателей «Опора России» подготовило концепцию для Минэкономразвития, Минпромторга и ЦБ о контроле маркетплейсов, сообщают «Ведомости».
Продавцы жаловались в Минпромторг, что маркетплейсы могут задерживать оплату за товары, ограничивать доступ к отчётам о продажах, повышать комиссию без предупреждения, менять условия оферты в одностороннем порядке, диктовать условия скидок, сообщает издание.
«Опора России» предлагает:
- Обязать платформы публиковать принципы формирования рейтинга продавцов и очередности выдачи товаров в поиске.
- Запретить агрегаторам требовать от бизнеса гарантий самых низких цен и лучших условий именно при продаже через свой маркетплейс.
- Утвердить конкретный перечень информации, которую маркетплейс обязан раскрывать.
- Установить правила к срокам и другим условиям рассмотрения жалоб и заявлений пользователей к маркетплейсам.
Объединение предлагает ФАС контролировать работу маркетплейсов. За нарушение правил — сначала предупреждение, потом штраф. Для лидеров рынка предлагают наказание до «оборотного» штрафа, для других — от 500 тысяч до 1 млн рублей.
Принципы взаимодействия продавцов и маркетплейсов разрабатываются в ФАС, рассказал заместитель министра Минпромторга Виктор Евтухов. В Минэкономразвития рассмотрят концепцию «Опоры России», а в ФАС считают, что действующие механизмы позволяют пресекать нарушения.
В «Яндексе» ответили «Ведомостям», что разработка нового регулирования избыточна. В Wildberries участвуют в обсуждении общих принципов работы. В Ozon считают, что только саморегулирование позволит рынку развиваться быстро.
1. Найти более уникальный товар
2. Снизить цену
Первое, что пришло на ум.
И вообще не вижу смысла идти в Маркетплейсы, если нет товара, с каким-либо преимуществом относительно конкурентов: это может быть цена, характеристики, более выгодная комплектация и т.д.
Просто многие заходят продавать одинаковые товары, но в итоге не могут заработать, из-за того что постоянно демпингуют цены с конкурентами
Показывать этот товар в выдаче первым от производителя или оптовика, который также продаёт его и в розницу.
В век электронной коммерции, было бы интересно, насколько подешевеют товары, если производители их будут продавать сами через торговые площадки, снижая стоимость в зависимости от количества заказа.
Плюс по твоей же логике как раз, площадки не должны никак влиять на товар, он должен выводиться саморегулированием, а не хотелками площадки. Если по какой-то непонятной причине какой-то товар выдаётся выше твоего, это уже не саморегулирование. Вариант ну так не покупайте на этой площадке не работает, потому что покупателям обычно пофигу, а продавцам некуда идти ред.
Это не пример. Вот корректный пример, два продавца продают аналогичный товар, почему товары одного из продавцов показываются на первых местах?
Вот выдача ozon ноутбуки - популярное. Вы не объясните как ноутбук без отзывов попал в эту выдачу? И как мне как продавцу, попасть в эту выдачу с товарами без отзывов/покупок?
ВБ молодцы, понимают неизбежность.
В ОЗОНе и Яндексе какие-то глупые люди сидят, не понимают неизбежность.
У нас всё везде зарегулировано, кроме самокатчиков и маркетплейсов, и типа бешеный принтер и дальше будет не обращать на них внимания, ага.
Святая наивность.
Налогов для них ещё не придумано, сколько?
Скажи, госдума, пропой...
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В организации считают, что площадки диктуют правила ценообразования и необоснованно дают приоритет некоторым продавцам.