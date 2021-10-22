В организации считают, что площадки диктуют правила ценообразования и необоснованно дают приоритет некоторым продавцам.

{"id":308869,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/308869-opora-rossii-predlozhila-shtrafovat-marketpleysy-za-diskriminaciyu-tovarov-i-prodavcov","title":"\u00ab\u041e\u043f\u043e\u0440\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438\u00bb \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0430 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u044b \u0437\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/trade\/308869-opora-rossii-predlozhila-shtrafovat-marketpleysy-za-diskriminaciyu-tovarov-i-prodavcov","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/308869-opora-rossii-predlozhila-shtrafovat-marketpleysy-za-diskriminaciyu-tovarov-i-prodavcov&title=\u00ab\u041e\u043f\u043e\u0440\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438\u00bb \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0430 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u044b \u0437\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/308869-opora-rossii-predlozhila-shtrafovat-marketpleysy-za-diskriminaciyu-tovarov-i-prodavcov&text=\u00ab\u041e\u043f\u043e\u0440\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438\u00bb \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0430 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u044b \u0437\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/trade\/308869-opora-rossii-predlozhila-shtrafovat-marketpleysy-za-diskriminaciyu-tovarov-i-prodavcov&text=\u00ab\u041e\u043f\u043e\u0440\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438\u00bb \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0430 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u044b \u0437\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/trade\/308869-opora-rossii-predlozhila-shtrafovat-marketpleysy-za-diskriminaciyu-tovarov-i-prodavcov","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u041e\u043f\u043e\u0440\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438\u00bb \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0430 \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u044b \u0437\u0430 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044e \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432&body=https:\/\/vc.ru\/trade\/308869-opora-rossii-predlozhila-shtrafovat-marketpleysy-za-diskriminaciyu-tovarov-i-prodavcov","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 1188 просмотров

Объединение предпринимателей «Опора России» подготовило концепцию для Минэкономразвития, Минпромторга и ЦБ о контроле маркетплейсов, сообщают «Ведомости».

Продавцы жаловались в Минпромторг, что маркетплейсы могут задерживать оплату за товары, ограничивать доступ к отчётам о продажах, повышать комиссию без предупреждения, менять условия оферты в одностороннем порядке, диктовать условия скидок, сообщает издание.

«Опора России» предлагает:

Обязать платформы публиковать принципы формирования рейтинга продавцов и очередности выдачи товаров в поиске.



Запретить агрегаторам требовать от бизнеса гарантий самых низких цен и лучших условий именно при продаже через свой маркетплейс.



Утвердить конкретный перечень информации, которую маркетплейс обязан раскрывать.



Установить правила к срокам и другим условиям рассмотрения жалоб и заявлений пользователей к маркетплейсам.

Объединение предлагает ФАС контролировать работу маркетплейсов. За нарушение правил — сначала предупреждение, потом штраф. Для лидеров рынка предлагают наказание до «оборотного» штрафа, для других — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Принципы взаимодействия продавцов и маркетплейсов разрабатываются в ФАС, рассказал заместитель министра Минпромторга Виктор Евтухов. В Минэкономразвития рассмотрят концепцию «Опоры России», а в ФАС считают, что действующие механизмы позволяют пресекать нарушения.