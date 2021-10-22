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Торговля
Маша Цепелева

«Опора России» предложила штрафовать маркетплейсы за дискриминацию товаров и продавцов Статьи редакции

В организации считают, что площадки диктуют правила ценообразования и необоснованно дают приоритет некоторым продавцам.

57 57 комментариев
1188 просмотров

Объединение предпринимателей «Опора России» подготовило концепцию для Минэкономразвития, Минпромторга и ЦБ о контроле маркетплейсов, сообщают «Ведомости».

Продавцы жаловались в Минпромторг, что маркетплейсы могут задерживать оплату за товары, ограничивать доступ к отчётам о продажах, повышать комиссию без предупреждения, менять условия оферты в одностороннем порядке, диктовать условия скидок, сообщает издание.

«Опора России» предлагает:

  • Обязать платформы публиковать принципы формирования рейтинга продавцов и очередности выдачи товаров в поиске.
  • Запретить агрегаторам требовать от бизнеса гарантий самых низких цен и лучших условий именно при продаже через свой маркетплейс.
  • Утвердить конкретный перечень информации, которую маркетплейс обязан раскрывать.
  • Установить правила к срокам и другим условиям рассмотрения жалоб и заявлений пользователей к маркетплейсам.

Объединение предлагает ФАС контролировать работу маркетплейсов. За нарушение правил — сначала предупреждение, потом штраф. Для лидеров рынка предлагают наказание до «оборотного» штрафа, для других — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Принципы взаимодействия продавцов и маркетплейсов разрабатываются в ФАС, рассказал заместитель министра Минпромторга Виктор Евтухов. В Минэкономразвития рассмотрят концепцию «Опоры России», а в ФАС считают, что действующие механизмы позволяют пресекать нарушения.

В «Яндексе» ответили «Ведомостям», что разработка нового регулирования избыточна. В Wildberries участвуют в обсуждении общих принципов работы. В Ozon считают, что только саморегулирование позволит рынку развиваться быстро.

#новость #опорароссии #маркетплейсы

57 57 комментариев
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8
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57 комментариев
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Игорь Миронов

Это типа мой товар никто не покупает, пойду пожалуюсь на Маркетплейс в контролирующие органы? Что за бред извините. Это рынок. Если твой товар никто не покупает, значит товар отстой и он никому не нужен по этой цене

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7
Александр Ненадо

Для того чтобы купить товар, нужно его увидеть.
Вот скрин с выдачи ноутбуков ozon, стоит фильтр популярное.
Не объясните что в популярном делает ноутбук без продаж? Как он туда попал?

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3
Игорь Миронов

Новым товарам могут дают преимущество на самом старте, чтобы оценить его конкурентоспособность

Ответить
0
Александр Ненадо

Хорошо. У меня новый товар, который не попал в эту выдачу. А другого продавца попал. Почему?

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1
Игорь Миронов

Потому что все не могут одновременно попасть в топ 10, но я предполагаю, что у 1000 разных пользователей может быть разная поисковая выдача

Ответить
0
Александр Ненадо

Конечно не могут, но при одинаковых параметрах(что маловероятно) этот топ 10 будем меняться при каждом обновлении страницы.

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0
Vladimir Goncharov

Почему ? Рандомайзер обычно к отпечатку клиента прибит, щаз бы выдачу менять каждый раз, что бы покупатель занервничал. Берете чистый ноут, и заходите через vpn - скорее всего будет другой

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0
Даниил Пискурёв

Тебе не фартануло)

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0
Александр Ненадо

Это пример, а не реальный кейс. Но 100% уверен что такое и в реальности встречается.

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0
Денис Демидов

Зачем тогда называть сортировку "популярные"?

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0
Evgeny Soulmatix

Видимо как раз проявили учтивость к жалобщику.

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0
Vyacheslav Teplyakov

Озон, если не ошибюсь, как раз таки не скрывает свой алгоритм ранжирования. Можно поискать в справке.

Ответить
0
Дмитрий Ханкин

А что делать если 100 одинаковых товаров по одинаковой цене, но твой на 10й странице в выдаче?

Ответить
0
Игорь Миронов

1. Найти более уникальный товар
2. Снизить цену

Первое, что пришло на ум.
И вообще не вижу смысла идти в Маркетплейсы, если нет товара, с каким-либо преимуществом относительно конкурентов: это может быть цена, характеристики, более выгодная комплектация и т.д.

Просто многие заходят продавать одинаковые товары, но в итоге не могут заработать, из-за того что постоянно демпингуют цены с конкурентами

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1
Georgy Uvarov

Рандом сортировка

Ответить
0
One Harm

Показывать этот товар в выдаче первым от производителя или оптовика, который также продаёт его и в розницу.
В век электронной коммерции, было бы интересно, насколько подешевеют товары, если производители их будут продавать сами через торговые площадки, снижая стоимость в зависимости от количества заказа.

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0
Vyacheslav Teplyakov

Так не будет. Карточки объединятся как на маркете и внизу будут предложения продавцов.

Ответить
0
Илья Ермушко

Утверждение обычного потребителя.

Ответить
0
Игорь Миронов

👏👏👏

Ответить
0
Никиш Гусев

А причем тут кейс "мой товар никто не покупает"? Вы только заголовок прочитали, и тот по диагонали?

Ответить
0
Аналитический турник

Или тебя закрыли в клетке в дальнем конце рынка

Ответить
0
Игорь Миронов

Ха-ха, почему ты ещё не в Камеди юморист? Или тебя закрыли в клетке в дальнем конце рынка?

Ответить
0
Аналитический турник

А по делу есть что сказать?
Ну или хотя бы шуточку смешную?

Ответить
0
Malik Bukellal

только саморегулирование позволит рынку развиваться быстро.

Ответить
6
Илья Ермушко

Доставило. Давайте уголовную и административную ответственность ещё отменим, только саморегулирование на уровне каменного века позволит обществу развиваться быстро.

Ответить
3
Georgy Uvarov

Саморегулирование не всегда хорошо

Ответить
0
Georgy Uvarov

Плюс по твоей же логике как раз, площадки не должны никак влиять на товар, он должен выводиться саморегулированием, а не хотелками площадки. Если по какой-то непонятной причине какой-то товар выдаётся выше твоего, это уже не саморегулирование. Вариант ну так не покупайте на этой площадке не работает, потому что покупателям обычно пофигу, а продавцам некуда идти ред.

Ответить
0
Трофим Шоренко

Как же Россия без Опоры!?..

Ответить
5
Аналитик Толян

"Обязать платформы публиковать принципы формирования рейтинга продавцов и очередности выдачи товаров в поиске" - у опоры ЛЭП мозгов больше.

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4
Александр Ненадо

А что не так? После получения этих данных все будут в равных условиях.

Ответить
1
Yashar Nazarov

а в чем ваше равенство будет то ?

Ответить
0
Александр Ненадо

В доступе к информации.

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1
Yashar Nazarov

Пример есть Адидас и вы как не известный производитель одежды оба вы продаете. Почему Адидас будет 1 ?

Ответить
0
Александр Ненадо

Это не пример. Вот корректный пример, два продавца продают аналогичный товар, почему товары одного из продавцов показываются на первых местах?
Вот выдача ozon ноутбуки - популярное. Вы не объясните как ноутбук без отзывов попал в эту выдачу? И как мне как продавцу, попасть в эту выдачу с товарами без отзывов/покупок?

Ответить
1
Yashar Nazarov

ну ей богу, там же написано продавец Озон вы что

Ответить
0
Александр Ненадо

Там продавец не ozon) Внимательно посмотрите. Собственно про это я и толкую.

Ответить
0
Yashar Nazarov

1 товар верху ?

Ответить
0
Александр Ненадо

Средний товар, без отзывов за 111к.

Ответить
0
Yashar Nazarov

либо товар новый и сам маркет его продвинул

Ответить
0
Александр Ненадо

Вот, пошли предположения. Инициатива предлагает как раз убрать предположения и ввести прозрачный механизм формирования выдачи и рейтинга.

Ответить
0
Silverjohn

Ну так почитай почему, у Озона расписано как формируется поисковая выдача, безо всякого регулирования.

Ответить
1
Yashar Nazarov

это не рейтинг это ваше не желание конкурировать - разбираться в функционале. Вы просто как ребенок увидели что все кричат и также начали

Ответить
0
Yashar Nazarov

посмотрите платное продвижение в личном кабинете продавца там всяко что то есть

Ответить
0
Yashar Nazarov

Хорошо задам вопрос иначе.

Ответить
0
Yashar Nazarov

и да забыл сказать вы оба не получаете не какой информации о методах выдачи

Ответить
0
Georgy Uvarov

Мы выдаем выше наш товар. Все ты знаешь правила )

Ответить
0
Аналитик Толян

После получения этих данных начнется истерия почему я не первый, причем так будет орать каждый продавец

Ответить
0
Александр Ненадо

Достаточно внести в механизм рандомайзер при одинаковых параметрах и все) Т.е после обновления страницы места товаров с одинаковыми параметрами должны будут меняться.

Ответить
0
Vladimir Goncharov

Покупашки сбегут с такого, они очень не любят РАЗНЫЕ выдачи на каждое обновление. Любого,кто такон разрешит надо гнать за профнепригодность

Ответить
0
Семен Переделкин

Если видишь в названии компании/организации/продукта слово "Россия" - БЕГN!

Ответить
4
Alex Shokhin

"Маркетплейсы диктуют нам условия, это нарушение всех прав!"
Что продавцы и покупатели сделают? Перестанут пользоваться маркетплейсами?

Нет! Они сами хотят диктовать им условия, какие придумают!

Ответить
3
Виктор Абрамов

Ждём ещё чтобы офицеры России и Мужское Государство что-нибудь пукнули

Ответить
2
Виктор Дубов

Мужскому государству некогда это ерундой заниматься, они с суши воюют))

Ответить
1
Никиш Гусев

А я думаю что это норм инициатива

Ответить
1
Mike Prokopenko

Ну будут стм делать, раз такие условия поставят

Ответить
0
Никита

еще бы штрафовали за фейковые скидки.
я как ради прикола писал в ФАС - толку 0, только отписались формально и все

Ответить
0
Redmi Note3Pro

ВБ молодцы, понимают неизбежность.
В ОЗОНе и Яндексе какие-то глупые люди сидят, не понимают неизбежность.
У нас всё везде зарегулировано, кроме самокатчиков и маркетплейсов, и типа бешеный принтер и дальше будет не обращать на них внимания, ага.
Святая наивность.
Налогов для них ещё не придумано, сколько?
Скажи, госдума, пропой...

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0
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