Сооснователь маркетплейса Линар Хуснуллин рассказывает, что он считает особенным в своём проекте.

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Стоимость KazanExpress и сумму сделки стороны не раскрывают. Весной 2021 года «AliExpress Россия» купил 30% проекта — тогда Линар Хуснуллин говорил, что речь идёт о «миллиардах рублей» инвестиций.

В беседе с vc.ru он уточнил, что сумма нынешней сделки «достаточная, чтобы открываться по всей России и конкурировать с большими игроками». По итогам 2021 года компания планирует покрыть 100 городов с 500 пунктами выдачи, в 2022-м — 250 городов, включая Москву, и с примерно 1500 ПВЗ.

Выручка «Маркетплейс-технологии», юрлица KazanExpress, выросла с 35,2 млн рублей в 2019 году до 229,7 млн рублей в 2020-м, убытки — с 51,8 млн рублей до 128,5 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».

Наш рост и амбициозные цели требуют инвестиций и инфраструктурной поддержки. AliExpress — идеальный партнёр, который даёт хороший синергетический эффект, лучше всех понимает нас и то, что мы делаем. Линар Хуснуллин сооснователь и гендиректор KazanExpress

По данным «Контур.Фокуса», 39,92% «Казаньэкспресс» сохранил за собой Сергей Еремеев, 8,98% — Линар Хуснуллин и 1% — второй сооснователь Кевин Ханда. Еремеев — брат основателя «Банка 131» Дмитрия Еремеева и владелец группы компаний, ИТ-инкубатора Fix.

Дмитрий рассказывал в интервью «Бизнес Online», что Fix стала партнёром проекта летом 2018 года. Компания тогда развивала рекламную сеть ePN и кэшбек-сервис Backit и была одним из крупнейших по трафику партнёров AliExpress. В итоге Fix расширила количество партнёров, а KazanExpress — получила «финансовую опору и экспертизу, накопленную в интернет-трафике и рекламе».

Согендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев говорил, что KazanExpress научился доставлять дешёвые товары гарантированно на следующий день. У компании «очень эффективная операционная модель и правильная работа с продавцами из малого бизнеса», отмечал он.

«Наша цель — догнать Ozon по количеству заказов к 2023 году и попытаться стать первыми в 2024-м»

AliExpress стал стратегическим партнёром, рассказал vc.ru Линар Хуснуллин. KazanExpress планирует выдавать товары маркетплейса в своих пунктах выдачи, развивать совместную логистику, предлагать товары своих продавцов на AliExpress.

К концу 2022 года план KazanExpress — обрабатывать 350-400 тысяч заказов в сутки и выйти на второе место по этому показателю. Для сравнения, у Ozon за весь 2020 год было 73,9 млн заказов или чуть больше 200 тысяч в день. В 2024-м региональный маркетплейс хочет побороться за первое место по количеству заказов.

Для выполнения этой цели нужно открывать новые регионы и большой склад — сейчас ритейлер строит логистический центр под Казанью площадью более 1 млн м².

По собственным данным, в 2020 году оборот маркетплейса составлял 1,3 млрд рублей, в 2021-м он рассчитывает на 10 млрд рублей. В декабре было 240 млн рублей оборота, в 2021-м компания планирует получить 2,4 млрд рублей за последний месяц года.

Единый склад, стандартные пункты выдачи и минимум операций

Созданный в 2017 году KazanExpress гарантирует бесплатную доставку товаров за день. По словам Линара Хуснуллина, этого удаётся добиться в том числе благодаря подходу к организации склада.

У конкурирующих Ozon и Wildberries несколько складов по стране, и когда пользователь делает заказ, он приходит частями, объясняет предприниматель: «Например, вы заказали семь товаров: три придёт на следующий день, два — через день, один — через три дня, один вообще не придёт. Это неудобно».

«Но европейская часть России небольшая, она как спинер: Москва и Петербург, юг и Поволжье и Урал. И центр находится примерно в районе Казани. Из этой точки можно доставлять заказы за 20 часов до 90% покупателей», — говорит Хуснуллин. По его словам, около 98,5% покупателей KazanExpress забирают свои заказы в пунктах выдачи на следующий день.

Когда складов несколько, продавцы тоже должны распределять товары по ним и закладывать это в стоимость товара, продолжает сооснователь. К тому же хранение, сортировка — это дополнительные операции, которые сказываются на конечной цене.

«У нас общая стоимость исполнения заказа около 80 рублей. Стоимость у конкурентов — 350 рублей», — пояснил Хуснуллин.

Поскольку все заказы доставляются с одного склада, пункты выдачи не забиваются товарами — пользователям не нужно ждать, пока их заказ полностью соберут в точке, продолжает он. Благодаря собственному ПО и стандартизированной системе хранения заказы удаётся выдавать в среднем за 15-20 секунд. Это позволяет выдавать в пиковые дни до 900 заказов на одной точке.

Когда убираются все лишние операции и склады, всё работает по «одной кнопке». Остаётся самое простое — после заказа берём товар, отправляем его, на пункте выдачи его забирают. Это сильно сокращает затраты. Например, в «1С», когда мы начинали, нужно было провести 42 операции. Сейчас у нас всего семь операций. Линар Хуснуллин сооснователь и гендиректор KazanExpress

Обучение продавцов и отбор малого бизнеса

Обычно на маркетплейсах один и тот же товар продают 50 человек, это хорошо для конкуренции, говорит Хуснуллин. Но когда становится 100-200 одинаковых товаров — это слишком много.

Мы решили: пусть на один товар будет не 50-60 продавцов, а 10-15, но они будут «спецназом», который наиболее эффективно выстраивает логистику, нанимает сотрудников и так далее. Продавцы становятся более эффективными во время обучения: мы объясняем им, как нужно организовать поставки, как работать с таможней, как взять льготный кредит и так далее. Линар Хуснуллин сооснователь и гендиректор KazanExpress

Из 5000 продавцов KazanExpress 3500 — «выращенные» внутри маркетплейса, которые раньше не занимались продажами, отмечает Хуснуллин. Чтобы их привлечь, компания призывала активных людей, в основном в регионах, создавать интернет-магазин, собирала группы и обучала. Сейчас 96% продавцов ритейлера из регионов.

При этом KazanExpress, как маркетплейс, пускает на площадку всех продавцов, но старается их обучать так, чтобы в итоге на ней остались только «профессионалы».

Мы никому не отказываем, мы же маркетплейс, рынок. И на нашем базаре может арендовать место любой, но желательно, чтобы он выставлял помидоры красивой пирамидкой, чтобы овощи были свежие, цена на них была конкурентоспособной. Наша задача, чтобы продавец не был «колхозником». Если продавец откажется от обучения, его шансы на успех могут снизиться в итоге. Линар Хуснуллин сооснователь и гендиректор KazanExpress

Сейчас KazanExpress контролирует количество продавцов на входе: не ведёт активной рекламы для поставщиков, а менеджеры отбирают бренды, которые нужны. На площадку заходит 600-700 новых продавцов в месяц, и этого маркетплейсу достаточно, говорит предприниматель.

Для поставщиков единая комиссия — от 3 до 20% с продаж в зависимости от категории товара и одинаковые условия. В том числе для собственных товаров KazanExpress, которые ритейлер начал в 2021 году. Это прямые поставки от брендов, сейчас доля таких товаров около 5%.

Единая комиссия и бесплатные остальные услуги для партнёров приводят к тому, что товары дешевле 50 рублей почти убыточны для маркетплейса, говорит Хуснуллин. Но компания постоянно пытается снизить эту планку — раньше убыток приносили товары дешевле 100 рублей.