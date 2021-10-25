«AliExpress Россия» получил контроль над KazanExpress, который хвалил за эффективность и работу с малым бизнесом Статьи редакции
Сооснователь маркетплейса Линар Хуснуллин рассказывает, что он считает особенным в своём проекте.
Стоимость KazanExpress и сумму сделки стороны не раскрывают. Весной 2021 года «AliExpress Россия» купил 30% проекта — тогда Линар Хуснуллин говорил, что речь идёт о «миллиардах рублей» инвестиций.
В беседе с vc.ru он уточнил, что сумма нынешней сделки «достаточная, чтобы открываться по всей России и конкурировать с большими игроками». По итогам 2021 года компания планирует покрыть 100 городов с 500 пунктами выдачи, в 2022-м — 250 городов, включая Москву, и с примерно 1500 ПВЗ.
Выручка «Маркетплейс-технологии», юрлица KazanExpress, выросла с 35,2 млн рублей в 2019 году до 229,7 млн рублей в 2020-м, убытки — с 51,8 млн рублей до 128,5 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».
По данным «Контур.Фокуса», 39,92% «Казаньэкспресс» сохранил за собой Сергей Еремеев, 8,98% — Линар Хуснуллин и 1% — второй сооснователь Кевин Ханда. Еремеев — брат основателя «Банка 131» Дмитрия Еремеева и владелец группы компаний, ИТ-инкубатора Fix.
Дмитрий рассказывал в интервью «Бизнес Online», что Fix стала партнёром проекта летом 2018 года. Компания тогда развивала рекламную сеть ePN и кэшбек-сервис Backit и была одним из крупнейших по трафику партнёров AliExpress. В итоге Fix расширила количество партнёров, а KazanExpress — получила «финансовую опору и экспертизу, накопленную в интернет-трафике и рекламе».
Согендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев говорил, что KazanExpress научился доставлять дешёвые товары гарантированно на следующий день. У компании «очень эффективная операционная модель и правильная работа с продавцами из малого бизнеса», отмечал он.
«Наша цель — догнать Ozon по количеству заказов к 2023 году и попытаться стать первыми в 2024-м»
AliExpress стал стратегическим партнёром, рассказал vc.ru Линар Хуснуллин. KazanExpress планирует выдавать товары маркетплейса в своих пунктах выдачи, развивать совместную логистику, предлагать товары своих продавцов на AliExpress.
К концу 2022 года план KazanExpress — обрабатывать 350-400 тысяч заказов в сутки и выйти на второе место по этому показателю. Для сравнения, у Ozon за весь 2020 год было 73,9 млн заказов или чуть больше 200 тысяч в день. В 2024-м региональный маркетплейс хочет побороться за первое место по количеству заказов.
Для выполнения этой цели нужно открывать новые регионы и большой склад — сейчас ритейлер строит логистический центр под Казанью площадью более 1 млн м².
По собственным данным, в 2020 году оборот маркетплейса составлял 1,3 млрд рублей, в 2021-м он рассчитывает на 10 млрд рублей. В декабре было 240 млн рублей оборота, в 2021-м компания планирует получить 2,4 млрд рублей за последний месяц года.
Единый склад, стандартные пункты выдачи и минимум операций
Созданный в 2017 году KazanExpress гарантирует бесплатную доставку товаров за день. По словам Линара Хуснуллина, этого удаётся добиться в том числе благодаря подходу к организации склада.
У конкурирующих Ozon и Wildberries несколько складов по стране, и когда пользователь делает заказ, он приходит частями, объясняет предприниматель: «Например, вы заказали семь товаров: три придёт на следующий день, два — через день, один — через три дня, один вообще не придёт. Это неудобно».
«Но европейская часть России небольшая, она как спинер: Москва и Петербург, юг и Поволжье и Урал. И центр находится примерно в районе Казани. Из этой точки можно доставлять заказы за 20 часов до 90% покупателей», — говорит Хуснуллин. По его словам, около 98,5% покупателей KazanExpress забирают свои заказы в пунктах выдачи на следующий день.
Когда складов несколько, продавцы тоже должны распределять товары по ним и закладывать это в стоимость товара, продолжает сооснователь. К тому же хранение, сортировка — это дополнительные операции, которые сказываются на конечной цене.
«У нас общая стоимость исполнения заказа около 80 рублей. Стоимость у конкурентов — 350 рублей», — пояснил Хуснуллин.
Поскольку все заказы доставляются с одного склада, пункты выдачи не забиваются товарами — пользователям не нужно ждать, пока их заказ полностью соберут в точке, продолжает он. Благодаря собственному ПО и стандартизированной системе хранения заказы удаётся выдавать в среднем за 15-20 секунд. Это позволяет выдавать в пиковые дни до 900 заказов на одной точке.
Обучение продавцов и отбор малого бизнеса
Обычно на маркетплейсах один и тот же товар продают 50 человек, это хорошо для конкуренции, говорит Хуснуллин. Но когда становится 100-200 одинаковых товаров — это слишком много.
Из 5000 продавцов KazanExpress 3500 — «выращенные» внутри маркетплейса, которые раньше не занимались продажами, отмечает Хуснуллин. Чтобы их привлечь, компания призывала активных людей, в основном в регионах, создавать интернет-магазин, собирала группы и обучала. Сейчас 96% продавцов ритейлера из регионов.
При этом KazanExpress, как маркетплейс, пускает на площадку всех продавцов, но старается их обучать так, чтобы в итоге на ней остались только «профессионалы».
Сейчас KazanExpress контролирует количество продавцов на входе: не ведёт активной рекламы для поставщиков, а менеджеры отбирают бренды, которые нужны. На площадку заходит 600-700 новых продавцов в месяц, и этого маркетплейсу достаточно, говорит предприниматель.
Для поставщиков единая комиссия — от 3 до 20% с продаж в зависимости от категории товара и одинаковые условия. В том числе для собственных товаров KazanExpress, которые ритейлер начал в 2021 году. Это прямые поставки от брендов, сейчас доля таких товаров около 5%.
Единая комиссия и бесплатные остальные услуги для партнёров приводят к тому, что товары дешевле 50 рублей почти убыточны для маркетплейса, говорит Хуснуллин. Но компания постоянно пытается снизить эту планку — раньше убыток приносили товары дешевле 100 рублей.
В погоне за большими цифрами, следует помнить о зарплатах сотрудников и заработке партнеров, которые максимум получают прибыль 50 тысяч рублей в месяц за то, что открывают и следят за ПВЗ. Считаю, что это мало. Даже несмотря на то, что Казаньэкспресс все финансирует. Я хочу видеть новости, которые рассказывают о росте зарплат, улучшения жизни людей, причастных к тяжелой работе на складах и ПВЗ, а не банальные цифры выручки компании. А в целом к компании отношусь отлично и являлся постоянным клиентом, пока не переехал в СПБ, где ещё нет ПВЗ 😩 ред.
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Сооснователь маркетплейса Линар Хуснуллин рассказывает, что он считает особенным в своём проекте.