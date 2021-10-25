Роботы-курьеры «Яндекса» начнут доставлять посылки «Почты России» в Москве Статьи редакции
Пока заказать доставку можно через приложение «Почты России» на Android в некоторых районах города.
- 36 роверов «Яндекса» будут доставлять заказы из 27 отделений «Почты России». Пока стоимость составит 1 рубль, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
- Сначала доставка роботами-курьерами будет работать из четырёх отделений в Хамовниках, в течение месяца подключат ещё 23 отделения — около станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», в Раменках и других районах. Радиус доставки — 2 км от отделения.
- Пользователи смогут следить за статусом доставки и местом расположения робота на карте в приложении. Когда робот приедет, на телефон придёт уведомление и проверочный код в SMS. Его надо будет ввести в приложении, чтобы достать посылку.
- С апреля 2020 года роботов-курьеров «Яндекса» используют в «Сколково» для доставки документов и посылок, с октября — для доставки продуктов из «Лавки», а с декабря — еды из ресторанов. С июля 2021 года доставка работает в Ленобласти. В августе 2021 года роботы начали доставлять заказы сервиса доставки еды Grubhub в университетских кампусах в США.
Да разумеется нет смысла. Чисто маркетинг.
Я вот в Раменках живу. У нас в двух километрах от почты есть Колизей и Шуваловский. Оба - закрытая территория. Робот в домофончик позвонит? Есть еще газпромовский дом, в котором три въезда, но работает один.
А главное - у нас работники почты в отделениях и так затюханы при, прямо скажем, маленькой зарплате. Нафига их еще ЭТИМ нагружать?
Блджад. ОК, пришлет он мне сообщение. И мне вместо того, чтобы к подъезду спуститься (в домашней одежде, условно говоря) нужно нормально одеться и шлепать к внешнему забору?
Логика у вас - на пять баллов. Но доставка - это доставка.
А то можно иначе сделать. Вообще не морочиться. "Наш робот ждет Вас у почты". Чем не круче?
Взлёты, падения и оплата за конверсии.
Недавнее исследование компании IDC Russia Cloud Services Market Forecast, 2021–2025 показало, что в 2020 году российский рынок публичных облачных услуг вырос на 29,9% относительно 2019 года, а его объем достиг 1,21 млрд долларов США.
Кажется, что тимлиду просто некуда расти: дальше надо либо идти в менеджмент, либо наоборот, становиться узконаправленным разработчиком. По просьбе «Лаборатории Касперского» Евгений Мацюк, который прошел в компании неординарный путь, рассказал о своих карьерных развилках во время и после тимлидства, а также поделился опытом горизонтального роста.
Наш преподаватель, специалист по Data Science, решил поделиться своей историей преподавания. Он рассказал, как пришел в эту сферу, с какими трудностями столкнулся на пути к преподаванию и что ему помогает. А еще поделился советами, как поддерживать внимание студентов и сделать занятия полезными и увлекательными.
За 9 лет разработчик маркетинговой платформы из Турции открыл филиалы в Польше, Вьетнаме, Индонезии, Дубае, России, Австралии и ещё 19 странах, а в будущем планирует оценку в $2-3 млрд и выход на IPO.
Пока заказать доставку можно через приложение «Почты России» на Android в некоторых районах города.
Сервис предоставляется бесплатно.
Cloud CDN — это сеть быстрой доставки статического контента в формате услуги облачного провайдера. Объяснить, как работает технология, проще всего на примере — сравнить Cloud CDN с популярным продуктом, который выглядит плюс-минус одинаково вне зависимости от того, заказали вы его в Москве, Питере или Нью-Йорке. Знакомьтесь: классический бургер.…
Базу из 50 млн строк продают в даркнете.