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Торговля
Маша Цепелева

Роботы-курьеры «Яндекса» начнут доставлять посылки «Почты России» в Москве Статьи редакции

Пока заказать доставку можно через приложение «Почты России» на Android в некоторых районах города.

  • 36 роверов «Яндекса» будут доставлять заказы из 27 отделений «Почты России». Пока стоимость составит 1 рубль, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
  • Сначала доставка роботами-курьерами будет работать из четырёх отделений в Хамовниках, в течение месяца подключат ещё 23 отделения — около станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», в Раменках и других районах. Радиус доставки — 2 км от отделения.
  • Пользователи смогут следить за статусом доставки и местом расположения робота на карте в приложении. Когда робот приедет, на телефон придёт уведомление и проверочный код в SMS. Его надо будет ввести в приложении, чтобы достать посылку.
  • С апреля 2020 года роботов-курьеров «Яндекса» используют в «Сколково» для доставки документов и посылок, с октября — для доставки продуктов из «Лавки», а с декабря — еды из ресторанов. С июля 2021 года доставка работает в Ленобласти. В августе 2021 года роботы начали доставлять заказы сервиса доставки еды Grubhub в университетских кампусах в США.
Робот-курьер «Яндекса»

#новость #яндекс #яндексровер #почтароссии

1205 просмотров
23 23 комментария
5
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23 комментария
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Семен Переделкин

А какой в этом смысл? Сомневаюсь, что экономический. Так, чисто пыль в глаза конкурентам кинуть "Мы супертехнологичны, а вы лошары"?

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5
Дмитрий Спектор

Ну разве не эмейзинг?

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5
Isuzu Dzanarnoghno

Да разумеется нет смысла. Чисто маркетинг.
Я вот в Раменках живу. У нас в двух километрах от почты есть Колизей и Шуваловский. Оба - закрытая территория. Робот в домофончик позвонит? Есть еще газпромовский дом, в котором три въезда, но работает один.

А главное - у нас работники почты в отделениях и так затюханы при, прямо скажем, маленькой зарплате. Нафига их еще ЭТИМ нагружать?

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0
Сергей Токарев

// Робот в домофончик позвонит?

Робот теоретически пришлет сообщение в то же приложение, с которого вы сделали заказ.

Или вы с домофончика заказываете?

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1
Isuzu Dzanarnoghno

Блджад. ОК, пришлет он мне сообщение. И мне вместо того, чтобы к подъезду спуститься (в домашней одежде, условно говоря) нужно нормально одеться и шлепать к внешнему забору?

Логика у вас - на пять баллов. Но доставка - это доставка.

А то можно иначе сделать. Вообще не морочиться. "Наш робот ждет Вас у почты". Чем не круче?

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1
Стальной лолипоп

А вы думаете рабочие, надежные, экономически выгодные технологии появляются на ровном месте? Так-то это эксперименты и рано или поздно они приведут к рабочему решению, которое можно будет масштабировать на широкие территории.

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0
Erkebulan Rakhimzhanov

Есть ли вообще хоть один пример, где работают все эти роботы, беспилотные курьеры, такси в реальных улицах городов мира? Крупные хайтек компании только и делают что анонсируют в СМИ. Точнее говоря, маркетинговые отделы этих компаний

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0
StepanCapusta

Это работа на сегодняшний пиар, и задел на будущее, чтобы не прозевать направление возможного развития.

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3
Семен Переделкин

Надо задать вопрос жителям Мурино. У них они, как по ссылке из поста написано, с июля ездят.

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0
Александр Белов

https://quote.rbc.ru/news/short_article/60e48a5a9a794737d597704a

Роботы «Яндекса» будут доставлять еду в…
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0
Ivan Kulmyaev

Мне вот интересно у Яндекса роботы какого производства? Или лицензирования у кого, интересно.

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0
Alexey QuQu

А чего вы переживаете, думаете они будут передавать информацию о том что вы купили резиновый дилдак на АлиЭкспресс зарубежным спецслужбам?

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–1
Ivan Kulmyaev

Мне интересна схема техника и по которое там стоит, если sdk . А ваши интересы с али мне не интересны.

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2
Ilya Brin

Яндекс.Почта на колёсах

Ответить
1
Isuzu Dzanarnoghno

А этому роботу не будут по кумполу давать и посылку отнимать? Фомка - наше все!

Ответить
1
S8dAS

Конечно нет. Граждане РФ сознательные и не позволят себе грабежи и разбой. Яндекс в безопасности.

Ответить
0
Isuzu Dzanarnoghno

ОК. Допустим :)

А вот пьяные хулиганы будут баловаться, просто опрокидывая его на спинку %)

Ответить
0
Nikolay Pomeschenko

при нашей стоимости трудовых ресурсов, это инвестиции в рекламу.

Ответить
0
Евгений Патрушев

кажется будет коллапс логистический

Ответить
0
Ivan Kulmyaev

Нет просто почта будет сваливать всё на яндекс, робот застрял и тд. Ну и роботы иногда пустыми приезжать будут.

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0
Антон Большаков

То есть теперь почта россии официально может оправдать долгую доставку, ссылаясь на то что ваше письмо/бандероль/посылка была отправленна роботом из Москвы в ваш город ))

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0
vmp

Про дроны уже забыли?

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0
Alexey QuQu

Почему то смешно от этой новости

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–1
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Роботы-курьеры «Яндекса» начнут доставлять посылки «Почты России» в Москве Статьи редакции

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