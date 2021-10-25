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Торговля
Маша Цепелева

Wildberries перенёс распродажу 11.11 на 28 октября — первый день локдауна в Москве Статьи редакции

Ритейлер потратит 10 млрд на субсидирование скидок и рекламу распродаж на сайте и в приложении.

  • Представители бизнеса сами обратились к руководству площадки с просьбой перенести распродажу, утверждает ритейлер. Перенос распродажи поддержит малый и средний бизнес, продавцы смогут быстро перевести продажи в онлайн-формат, рассказали vc.ru в Wildberries.
  • Компания увеличит собственные вложения в субсидирование скидок и рекламу «чёрной пятницы» и 11.11 с 8 млрд до 10 млрд рублей. Также Wildberries упростил регистрацию для продавцов на сайте.
  • По собственным данным, в прошлогодние распродажи покупатели оформили на сайте рекордное число заказов — около 2,5 млн за сутки. В 2021 году среднее количество заказов на Wildberries — около 2,3 млн в сутки.
  • Около 89% из 5 тысяч продавцов в России планируют участие в распродажах, сообщает ритейлер со ссылкой на собственное исследование. 34% опрошенных рассчитывают увеличить продажи во время акций на 30-50%.
  • В октябре AliExpress объявил, что потратит 3,5 млрд рублей на поддержку продавцов во время распродажи 11.11 и отменит плату за доставку заказов для продавцов. Ozon инвестирует в распродажи 2 млрд рублей.

#новость #wildberries

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