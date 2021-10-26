Битва за кроссовки: магазины борются против ботов-перекупщиков, чтобы дать шанс обывателям, и в итоге проигрывают сами Статьи редакции
Лимитированную обувь от Nike, Adidas и New Balance купить во время релиза почти невозможно из-за ботов, владельцы которых перепродают её в десять раз дороже. Как меняется цена на «джорданы» и почему иногда магазинам невыгодно бороться с алгоритмами — в пересказе NYT.
В 2019 году американский магазин уличной одежды Bodega выпустил в интернете ограниченную партию кроссовок New Balance 997S и распродал её менее чем за 10 минут. Правда, 60% коллекции купили не живые люди, а сникер-боты, которые благодаря автоматизации оформляют заказ быстрее человека.
Такое ПО помогает быстро опустошить виртуальные полки, пока живой пользователь тратит время, чтобы выбрать размер и заполнить данные о доставке и оплате. Последний, соперничая с ботом, скорее всего, останется ни с чем. Владелец ПО же получит потенциальную прибыль в сотни долларов.
Чтобы бороться с ботами, Bodega запретила покупателям приобретать более трёх пар, но особо хитрые нашли выход. После продажи магазин заметил, что 200 комплектов придётся отправить в разные квартиры, но в одном и том же доме, пишет NYT.
Для большинства фанатов кроссовок, так называемых сникерхедов, подобная автоматизация — проклятье рынка онлайн-торговли. Но для производителей и продавцов всё сложнее:
- Заполучить кроссовки становится сложно, что поднимает ценность товара.
- Перепродать такую обувь можно гораздо дороже — это набивает цену бренду.
Кроссовки — символ статуса, способ самовыражения и коллекционный предмет
На протяжении большей части 20-го века кроссовки были исключительно обувью для занятий спортом, но всё изменилось в 1985 году — после выхода коллекции Air Jordan компании Nike и баскетболиста Майкла Джордана. Оригинальные красно-чёрные «джорданы» так сильно отличались от других кроссовок того времени, что НБА даже оштрафовала спортсмена за «нарушение единообразия униформы».
С появлением «джорданов» кроссовки стали модным аксессуаром и средством самовыражения, пишет NYT, а в 2000-х, после выхода ограниченной линейки баскетбольных моделей Dunks, ещё и коллекционным предметом.
Компания также сотрудничала со скейтерами, дизайнерами и уличными брендами вроде Supreme, которые превратили «данки» в символ статуса. Каждая линейка отличалась уникальным внешним видом и запоминающимся названием, что только увеличивало эксклюзивность: например, «Тиффани» — со вставками фирменного для ювелирной компании Tiffany бирюзового цвета.
В 2010-х большинство крупных брендов продвигают товары за счёт «громких» партнёрств. Nike, например, объединилась с компанией Вирджила Абло Off-White, а также репером Трэвисом Скоттом, чтобы «по-новому взглянуть» на свою классическую модель Air. А ещё, как и Adidas, работала с Канье Уэстом над кроссовками Yeezy.
Так что в 2021 году эксклюзивными релизами уже никого не удивишь, пишет издание. Любители готовятся к ним так же тщательно, как если бы покупали акции компании на IPO.
Магазин кроссовок StockX обнаружил, что, если смотреть на графики, стоимость кроссовок в случае большинства наиболее крупных релизов образует кривую-«галочку», как в логотипе Nike:
- После первого анонса коллекции стоимость обуви у перепродажников оценивают высоко.
- Чем ближе релиз, тем ниже опускается прогнозируемая цена.
- На старте продаж она достигает минимума.
- А затем постепенно поднимается, «застывает» и образует ту самую галочку.
Cтарший экономист StockX Джесси Эйнхорн сказал, что кривая отражает не только динамику спроса и предложения, но также и возрастающее давление избытка предложения на цену — из-за того, что абсолютно новых, ни разу не примеренных кроссовок остаётся всё меньше. Обычно такое повышение цен, отмечает он, сохраняется долго.
Во время пандемии сайты перепродаж вроде StockX и GOAT зафиксировали «бешеный всплеск» заказов. По данным StockX, цена новой пары винтажных Jordan 1 OG 1985 года выросла с $3 тысяч в 2017 году до $7,5 тысяч и $19 тысяч в мае 2020-го и феврале 2021-ого соответственно. Среди других примечательных примеров NYT выделяет следующие:
- Nike Dunk High Pro SB Supreme Blue Stars, которые в 2003 году можно было купить за $75, ушли за $10 тысяч.
- Цена за 200-долларовые Nike Dunk SB Low Staple NYC Pigeon поднялась до $33,4 тысяч.
- А New Balance 999 Concepts ‘The Kennedy’ , которые изначально стоили $150, купили за $1,75 тысяч.
Компании хотят защититься от ботов, чтобы не потерять клиентов, но их обыгрывает 19-летний студент
Ещё 2006 году, когда Bodega открыла свой физический магазин в Бостоне, продажи работали иначе. У компании не было интернет-маркетплейса, поэтому за новыми парами покупатели приходили стоять в очереди лично — многие из них ночевали прямо у входа.
Осознав, как это небезопасно, в начале 2010-х владельцы стали продавать первые партии обуви в интернете. Тогда никто не использовал сникер-ботов, поэтому кроссовки в Bodega клиенты покупали в порядке живой онлайн-очереди. К 2015 году в день крупных релизов на сайт приходило по 20 тысяч человек, при том что в наличии у компании было всего несколько сотен пар обуви.
Bodega годами пыталась противодействовать ботам, но недостаточно старалась, как сама поняла в 2019 году — после релиза New Balance 997S. Компания знала, что действовать нужно агрессивнее, иначе она потеряет доверие и уважение честных клиентов.
Боты не запрещены законом и используются везде, где товар пользуется высоким спросом, но представлен при этом в ограниченном количестве. Во время пандемии, например, пользователи скупали с помощью роботов игровые приставки, графические процессоры и детскую мебель, пишет издание.
Бороться с ботами магазину Bodega помогает разработчик ПО для маркетплейсов Shopify. Активнее всего против них в компании выступал её бывший технический директор Жан-Мишель Лемье, который благодаря этому стал героем в мире сникерхедов.
Чтобы бороться с ботами, Shopify использует различные головоломки и простые для человека, но сложные для машины вопросы. Он также отклоняет заказы, если видит, что их оформил робот с помощью автоматизированных быстрых команд.
По словам компании, её задача — замедлить работу роботов, чтобы те не могли заказать товар быстрее человека. Старший менеджер по продукту Shopify Деннис Хо уверяет, что команда постоянно пересматривает тактики, чтобы каждый раз сбивать ботов с толку.
Покоя Shopify не даёт 19-летний Лукас Тайтус — основатель одного из самых известных сникер-ботов Cybersole. ПО работает на большинстве сайтов, в том числе в магазинах Shopify, Foot Locker и Supreme, а использовать его могут лишь 5 тысяч клиентов: столько лицензий компания выдаёт. Её изначальная цена — $420, но перекупщики просят за неё в 10 раз больше.
Он учился программировать, экспериментировал с механиками и написал базовый скрипт, чтобы автоматизировать подачу заявок и оформить сразу 50 тысяч. Сникерхеды, узнав об этом, просили Тайтуса продавать алгоритмы. В 2018 году он и запустил Cybersole — это один из немногих ботов, которые работают на Shopify.
В том же году бот доказал свою эффективность, когда Nike выпустила вместе с дизайнером Шоном Уотерспуном коллекцию кроссовок Air Max 1/97 для трёх магазинов Kith. С помощью бота пользователи моментально оформили заказ и буквально «вынесли» весь запас из 700 пар. «Наш продукт заметили не только обыватели, но и сама Shopify», — вспоминает Тайтус.
Магазин хотел угодить пользователям, а огорчил всех — в том числе себя
После релиза Air Max 1/97 Shopify начала бороться с ботами на стадии оформления заказов. Правда, как говорит сам Тайтус, он и другие разработчики нашли лазейку уже через несколько недель. За всё время работы бот смог успешно пройти два миллиона автоматических проверок и завершить транзакции на сумму около $300 млн.
Впрочем, один бот не гарантирует покупателю успех, поскольку у каждого есть свои сильные и слабые стороны, пишет издание. Чтобы перестраховаться, многие клиенты запускают во время крупных релизов сразу несколько программ. Некоторые даже арендуют десятки компьютерных серверов в тех же помещениях, что и сами магазины — чтобы сократить задержку в передаче данных до миллисекунд.
Тайтус понимает недовольство обычных пользователей по отношению к ботам, но останавливаться не собирается. По его словам, Cybersole помогает не только покупателям, но также брендам и магазинам. «Последние делают вид, что противодействуют автоматизации, хотя она на деле приносит им огромную прибыль и создаёт спрос», — рассуждает студент. Жан-Мишель Лемье даже думал нанять разработчика в Shopify, если бы тот захотел.
В 2021 году, в преддверии специального релиза кроссовок New Balance 990v3, Bodega и Shopify придумали сразу несколько препятствий для ботов:
- Товар разместили на сайте с неузнаваемым адресом analogwebsitewrittenonpaper.com.
- Добавили вопрос — «Назовите последние четыре буквы алфавита».
- И задачу — обвести самолёты на фотографиях в прямоугольник.
Сперва компаниям показалось, что меры сработали, пишет издание: в день релиза ботов было гораздо меньше, чем обычно. Однако вместе с тем упало число заказов в принципе. Покупатели по каким-то причинам не могли оплатить товар и нередко уходили с сайта, полагая, что коллекция распродана.
Позже Shopify заявила, что обработать платежи помешали технические работы в системе. Возможно, боты успели бы скупить кроссовки до этого. Но в итоге, чтобы распродать линейку, магазину потребовалось 45 минут — это целая вечность для подобных релизов. «Если такие кроссовки не сбыть менее чем за 15 минут, то релиз можно считать провалом», — отмечает создатель Bodega Джей Гордон.
Компания хотела дать шанс обычным клиентам, а в итоге разочаровала сразу всех и, возможно, ударила по собственной будущей прибыли. Большинство предыдущих кроссовок New Balance с Bodega перекупщики продавали с большой надбавкой, а эту — по ценам, близким к розничным.
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Это все пиздаболия брендов, они специально создают искусственный ажиотаж, делают систему, в которой живой человек не может купить вещь — это форсится в сети "найк выпустил очередную коллекцию которую нельзя купить" — следовательно эта вещь становиться дефицитной, растет спрос. Ты продаешь джорданы не за $20 а ща $2000 — профит.
От "ботов" помогает капча, но видимо это слишком сложно для многомиллионных корпораций.
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Лимитированную обувь от Nike, Adidas и New Balance купить во время релиза почти невозможно из-за ботов, владельцы которых перепродают её в десять раз дороже. Как меняется цена на «джорданы» и почему иногда магазинам невыгодно бороться с алгоритмами — в пересказе NYT.
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