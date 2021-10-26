Лимитированную обувь от Nike, Adidas и New Balance купить во время релиза почти невозможно из-за ботов, владельцы которых перепродают её в десять раз дороже. Как меняется цена на «джорданы» и почему иногда магазинам невыгодно бороться с алгоритмами — в пересказе NYT.