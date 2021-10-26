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Торговля
Евгения Евсеева

«ВКонтакте» добавила рекомендации к товарам Статьи редакции

Их можно настроить — предлагать к покупке аксессуары или похожие товары.

  • В магазине теперь доступны сопутствующие товары — рекомендации появляются автоматически, если у продавца больше трёх товаров в каталоге, рассказали vc.ru в компании.
  • Отключить рекомендации нельзя, но в блоке будут отображаться только товары продавца. В компании считают, что инструмент позволит повысить продажи и средний чек.
  • В блоке сопутствующих товаров отображается до десяти позиций, рекомендации видны на любом устройстве.
  • В карточке товара можно отредактировать рекомендации и порядок их отображения. Например, к карточке с платьем можно добавить рекомендации украшений, а к телефонам — чехлы и аксессуары.
Карточка товара с рекомендациями «ВКонтакте»

#новость #вконтакте

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