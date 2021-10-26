«ВКонтакте» добавила рекомендации к товарам Статьи редакции
Их можно настроить — предлагать к покупке аксессуары или похожие товары.
- В магазине теперь доступны сопутствующие товары — рекомендации появляются автоматически, если у продавца больше трёх товаров в каталоге, рассказали vc.ru в компании.
- Отключить рекомендации нельзя, но в блоке будут отображаться только товары продавца. В компании считают, что инструмент позволит повысить продажи и средний чек.
- В блоке сопутствующих товаров отображается до десяти позиций, рекомендации видны на любом устройстве.
- В карточке товара можно отредактировать рекомендации и порядок их отображения. Например, к карточке с платьем можно добавить рекомендации украшений, а к телефонам — чехлы и аксессуары.
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