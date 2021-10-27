Власти Москвы потребовали от винных магазинов закрыться на время локдауна — в ответ бизнес предложил торговать крупой Статьи редакции
Под ограничения могут попасть 200 магазинов, но не крупные сети алкомаркетов.
- Десятки магазинов в Москве получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы с 28 октября по 7 ноября. Информацию подтвердили «Ведомостям» владельцы сетей Wine Room, «Е-вино», Winemafia.
- В указе Сергея Собянина о нерабочих днях есть требование — должны закрыться магазины, где продуктов или товаров первой необходимости менее 30%, уточнил представитель департамента торговли и услуг Москвы.
- Предприниматели утверждают, что по закону о торговле алкоголь относится к продовольствию, и в предыдущий локдаун таких требований не было.
- Чтобы не попасть под ограничения, винные магазины готовы расширить ассортимент. «Е-вино» готово добавить в ассортимент крупы и другие продукты. Winemafia планирует добавить в ассортимент яйца, средства гигиены, макароны и другие товары — около 300-400 наименований.
Крупные сети алкомаркетов, например, «Красное и белое», «Ароматный мир» и другие продают достаточно продуктов и проходят по требованиям, рассказал изданию сотрудник одной из алкогольных компаний. В Москве более 1300 винотек и специализированных магазинов, рассказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Под ограничения попадут около 200, оценил источник издания.
- Сергей Собянин объявил локдаун в Москве с 28 октября по 7 ноября — будет приостановлена работа всех предприятий и организаций кроме аптек и продуктовых магазинов.
Сейчас самогонные аппараты крутые в рознице. Очень крутые, не чета тем, что в советское время сами лепили.
Самогонный аппарат обеспечит отличным алкоголем и тебя, и друзей ;) Наливочки там всякие можно делать, перегонять несколько раз и делать крепкий алкоголь. А уж всяких ароматизаторов, дрожжей в продаже столько... уууу...
Полный запрет алкомаркетов просто подстегнёт продажи аппаратов, их купят те, кто и не планировал (типа меня) - и всё :) если вернётся жизнь на круги своя и не будет запретов, продажи алко сильно упадут.
Музыкант пока что не накопил миллиард, как полагали многие издания, но стремится к этому. С 1990-х он инвестирует в коммерческую недвижимость, производство одежды, техкомпании вроде Facebook и Dropbox, проекты для помощи африканским странам и сотрудничает с Apple, Amazon и Nike.
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В начале расскажу чуть чуть о себе, мне 23 я работаю удаленно, на соврешено обычной работе, занимаюсь клиенсткой поддержкой в логистической компанни. Так вышло что жилья у меня своего нет, и арендатор попросил освободить жильё.