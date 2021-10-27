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Торговля
Маша Цепелева

Власти Москвы потребовали от винных магазинов закрыться на время локдауна — в ответ бизнес предложил торговать крупой Статьи редакции

Под ограничения могут попасть 200 магазинов, но не крупные сети алкомаркетов.

  • Десятки магазинов в Москве получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы с 28 октября по 7 ноября. Информацию подтвердили «Ведомостям» владельцы сетей Wine Room, «Е-вино», Winemafia.
  • В указе Сергея Собянина о нерабочих днях есть требование — должны закрыться магазины, где продуктов или товаров первой необходимости менее 30%, уточнил представитель департамента торговли и услуг Москвы.
  • Предприниматели утверждают, что по закону о торговле алкоголь относится к продовольствию, и в предыдущий локдаун таких требований не было.
  • Чтобы не попасть под ограничения, винные магазины готовы расширить ассортимент. «Е-вино» готово добавить в ассортимент крупы и другие продукты. Winemafia планирует добавить в ассортимент яйца, средства гигиены, макароны и другие товары — около 300-400 наименований.

  • Крупные сети алкомаркетов, например, «Красное и белое», «Ароматный мир» и другие продают достаточно продуктов и проходят по требованиям, рассказал изданию сотрудник одной из алкогольных компаний. В Москве более 1300 винотек и специализированных магазинов, рассказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Под ограничения попадут около 200, оценил источник издания.

  • Сергей Собянин объявил локдаун в Москве с 28 октября по 7 ноября — будет приостановлена работа всех предприятий и организаций кроме аптек и продуктовых магазинов.

#новость #локдаун #москва

6304 просмотров
76 76 комментариев
1
22
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76 комментариев
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Семен Переделкин

"Чтобы не попасть под ограничения, винные магазины готовы расширить ассортимент"

На каждую хитрую жопу найдётся хуй с резьбой.

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51
Никита Зимин

Магазины еще с первого локдауна добавили в ассортимент влажные салфетки и антисептики, что позволило им спокойно работать не нарушая закон

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15
Егор Т.

а это не закон, а самодурство дорвавшихся до власти придурков

Ответить
43
- -

Беда в том, что тенденция имеет общемировой масштаб.

Ответить
2
Sasha Step

И чего? В общемировом масштабе тенденция что мальчик это лучше чем девочка. Издавать закон чтоб ориентацию менять?
Это маразм а не беда, и самое обидно что ни какого-толку от этого не будет.

Ответить
3
Madina Djalilova

Если власти хотят запретить продавать алкоголь - ну так примите указ. Иначе это выглядит как откровенный лоббизм пятёрочек и красногоибелого. Ну и больше людей будет в меньшем количестве магазинов, что по логике чиновников должно уменьшить распространение вируса?

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44
colorless

по логике чиновников

Там есть логика? Ощущение что есть парочка самодуров, а остальные просто в зависимости от ситуации на себя одеяло тянут.

Ответить
4
Валерий Голованов

Это самогонщики пролоббировали:)

Ответить
1
Дмитрий Милюков

Предлагаю запретить продажу мороженого. Почему? Да хз, но НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!

Ответить
27
Dmitry Kuteiko

Как почему? Чтобы горло не заболело!

Ответить
7
Дмитрий Милюков

Насильно повязывать шарфы. Патрули с шарфами

Ответить
2
Dmitry Kuteiko

И затягивать посильнее!

Ответить
2
Sasha Step

Предлагаю запретить зарплату московским чиновникам, это точно поможет

Ответить
4
Alexey Bo

Так то на неделю точно надо - выходные же.

Ответить
0
Damir Shakirov

Нерабочие с сохранением зарплатной платы

Ответить
0
Dmitri Atname

Потому что и так холодно!

Ответить
0
Graf De Lotarev

Прочь руки от святого!! Вино это хлеб!

Ответить
15
Johnny Vorony

Требуем зрелищ!

Ответить
0
Михаил Лященко

Власти Москвы закупают алкоголь заранее, и вам рекомендуют.

Ответить
11
Хаято Гокудера

ну это у них: у кого винный шкаф, а у кого и целый погреб
а простым людям где это всё хранить

Ответить
0
Михаил Лященко

Простым людям лучше уменьшать потребление алкоголя, что бы были силы стать непростыми :3

Ответить
0
Хаято Гокудера

например

Ответить
2
Михаил Лященко

Это как изобразительные искусства и ПАВ, строго индивидуально и требует точной калибровки

Ответить
0
vmp

Переклеить этикетку на "раствор антисептика 40%"?

Ответить
9
Dmitry Kiselev

Мне, пожалуйста, две бутылочки односолодового

Ответить
0
Sasha Step

На 11 дней?

Ответить
0
Dmitry Kiselev

Думаете надо брать три?

Ответить
0
Vasily Nalivayko

Да, три ящика

Ответить
0
Andrey Smalkov

Да уж, даже алкоголя не продадут нормального ) только в комплекте с макаронами и гречкой 😂 ред.

Ответить
7
Уоррен Баффет

Это же бутики, у них будет паста и паэлья.

Ответить
6
Александр Нестеров

Ну и правильно, закусывать же чем-то надо!))

Ответить
0
Leo Uvarov

продажа в нагрузку, как в старые добрые времена. А там и до талонов дойдем.

Ответить
0
Андрей Деревянко

А магазины стройматериалов не заказывали статью на виси? А магазины автозапчастей?
Тоже ведь закрываются

Ответить
4
Евгений Андреевич

Добавили в ассортимент респираторы и не закрываются

Ответить
5
Андрей Деревянко

По этой логике винмаги тоже могут маски и респираторы в ассортимент добавить и обойти ограничения

Ответить
0
Миха Талипов

По итогу выигрывают только крупные ритейлеры, которые будут становиться ещё больше. Спасибо таким ограничениям.

Ответить
3
Евгений Кузовкин

КРУПные ритейлеры, в этой фразе появился новый смысл

Ответить
4
Dmitry Kuteiko

Должен остаться только один!

Ответить
2
Против Спама

Только к ним без QR не зайти. Позавчера ходил в Ленту. Стоянка почти пустая, а раньше долго искал где припарковаться. Каждого второго не пускают из-за отсутствия документов о прививке или перенесенном заболевании.

Ответить
0
Valentin G

Оленеводу скажите спасибо. Вчера был в Ленте, всем пофиг на маски. СПб.

Ответить
1
Алексей Губер

Поддержка малого бизнеса

Ответить
3
Gabby BenDer

Во всей красе прям 👌🏾

Ответить
1
Максим Першин

Сергей Собянин объявил локдаун в Москве с 28 октября по 7 ноября — будет приостановлена работа всех предприятий и организаций кроме аптек и продуктовых магазинов.

Будет правильнее сказать: "объявил необязательные выходные, на которые все положат болт"

Ответить
3
Mr Yellow

всегда мечтал, в пятницу после работы посидеть за стаканчиком крупы

Ответить
3
Роман Гончаров

Просто им нужно добавить в ассортимент сыр и колбасу

Ответить
1
Dmitry Kiselev

В Ароматном и так всегда чипсеки и шоколадки есть

Ответить
1
Роман Гончаров

Там наверное еще и шоколад в плитках есть... Тогда, в теории, это любимый магазин одного известного любителя плиток..)

Ответить
3
KINCH

Sergay Myselfucking

Ответить
1
Aleksandr Azh

Прям напрашивается проект по спасению непродуктовых магазинов.
Берем печеньки, салфетки, памперсы......., фасуем по 1 шт в 100500 разных упаковок (делаем ассортимент 100500 позиций) и ставим стенд с выкладкой в любой магазин.
Готово. И волки сыты и овцы целы.

Ответить
1
Уоррен Баффет

Ха-ха, вы просто не сталкивались с разработкой упаковки никогда. )

Ответить
–1
Против Спама

А разве этикетки с термопринтера не подойдут? 😁

Ответить
0
33_rublya

Вот уж воистину "завтра могут прийти и за вами"...

Ответить
1
Сергей Исаков

Реально похоже на наказание. Чтобы к следующей волне вакцинировались все.

Ответить
1
Павел

Оно и есть, а то вздумали болеть и не прививаться.

Ответить
0
Юрий Карпов
Ответить
1
Александр _

Сейчас самогонные аппараты крутые в рознице. Очень крутые, не чета тем, что в советское время сами лепили.
Самогонный аппарат обеспечит отличным алкоголем и тебя, и друзей ;) Наливочки там всякие можно делать, перегонять несколько раз и делать крепкий алкоголь. А уж всяких ароматизаторов, дрожжей в продаже столько... уууу...

Полный запрет алкомаркетов просто подстегнёт продажи аппаратов, их купят те, кто и не планировал (типа меня) - и всё :) если вернётся жизнь на круги своя и не будет запретов, продажи алко сильно упадут.

Ответить
0
Против Спама

Самогонные аппараты офигенны до первого гастрита. Потом понимаешь, что пить много не стоит и нафига тогда тебе самогонный аппарат. 😁

Ответить
2
Командный американец

Бывает второй гастрит?

Ответить
0
Командный американец

Ты не поверишь...

Ответить
1
Командный американец

Ля, а им же еще и в интернет не уйти. Обложили со всех сторон...

Ответить
0
Юрий Воронов

Zbs

Ответить
0
Vlad Berestovoy

Драгдилеры тоже закроются на неделю?

Ответить
0
Arthur Niazyan

тогда где-то в райноне метро Театральная ломка начнётся, не надо так...

Ответить
0
Graf De Lotarev

Но доставку же ни кто не отменял))

Ответить
–1
Arthur Niazyan

Ну да, это же продукт первой необходимости )

Ответить
0
Против Спама

В чем проблема добавить в ассортимент товары первой необходимости? Вполне даже интересно будет смотреться ювелирный магазин, торгующий Гречко в пакетах из сусального золота или масок, инкрустированных камешками.

Ответить
0
Юрий

Такие реально уже есть - ювелирные торгующие масками или спичками.

Ответить
0
- -

Сколько же у них идей....

Ответить
0
Valentin G

Торгуют ковидлой своей, недоступной для народа. Надо водкой или омывайкой торговать. На самом деле очень грустный расклад.

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Омывайку надо, да...

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Эх... и пить не дают...

Ответить
0
Johnny Vorony

Самая жопа будет у цветочного бизнеса!

Ответить
0
Павел

А бухло то чем помешало? Ну ладно все бары-рестораны, там люди сидят, но винотеки то чем провинились?

Ответить
0
Командный американец

товаров первой необходимости менее 30%

Бухло - товар первой необходимости, это раз.
Тем более во время лохдауна, это два

Ответить
0
Михаил Швец

Большие сети продолжат работать — капитализм во всей красе. Мелкие пусть дохнут (возможно даже специально), а крупным правила не писаны.

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0
Alex Petrov

Как убить малый бизнес? Пошаговая инструкция , теперь и от мэрии Москвы.

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0
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