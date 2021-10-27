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Торговля
Маша Цепелева

Власти Москвы потребовали от винных магазинов закрыться на время локдауна Статьи редакции

Под ограничения могут попасть 200 магазинов, но не крупные сети алкомаркетов.

  • Десятки магазинов в Москве получили уведомления от управ и префектур районов города о приостановке работы с 28 октября по 7 ноября. Информацию подтвердили «Ведомостям» владельцы сетей Wine Room, «Е-вино», Winemafia.
  • В указе Сергея Собянина о нерабочих днях есть требование — должны закрыться магазины, где продуктов или товаров первой необходимости менее 30%, уточнил представитель департамента торговли и услуг Москвы.
  • Предприниматели утверждают, что по закону о торговле алкоголь относится к продовольствию, и в предыдущий локдаун таких требований не было.
  • Чтобы не попасть под ограничения, винные магазины готовы расширить ассортимент. «Е-вино» готово добавить в ассортимент крупы и другие продукты. Winemafia планирует добавить в ассортимент яйца, средства гигиены, макароны и другие товары — около 300-400 наименований.

  • Крупные сети алкомаркетов, например, «Красное и белое», «Ароматный мир» и другие продают достаточно продуктов и проходят по требованиям, рассказал изданию сотрудник одной из алкогольных компаний. В Москве более 1300 винотек и специализированных магазинов, рассказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Под ограничения попадут около 200, оценил источник издания.

  • Сергей Собянин объявил локдаун в Москве с 28 октября по 7 ноября — будет приостановлена работа всех предприятий и организаций кроме аптек и продуктовых магазинов.

#новость #локдаун #москва

2968 просмотров
25 25 комментариев
9
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Семен Переделкин

"Чтобы не попасть под ограничения, винные магазины готовы расширить ассортимент"

На каждую хитрую жопу найдётся хуй с резьбой.

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24
Никита Зимин

Магазины еще с первого локдауна добавили в ассортимент влажные салфетки и антисептики, что позволило им спокойно работать не нарушая закон

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5
Егор Т.

а это не закон, а самодурство дорвавшихся до власти придурков

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7
Madina Djalilova

Если власти хотят запретить продавать алкоголь - ну так примите указ. Иначе это выглядит как откровенный лоббизм пятёрочек и красногоибелого. Ну и больше людей будет в меньшем количестве магазинов, что по логике чиновников должно уменьшить распространение вируса?

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14
Graf De Lotarev

Прочь руки от святого!! Вино это хлеб!

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9
Andrey Smalkov

Да уж, даже алкоголя не продадут нормального ) только в комплекте с макаронами и гречкой 😂 ред.

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3
Уоррен Баффет

Это же бутики, у них будет паста и паэлья.

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1
Александр Нестеров

Ну и правильно, закусывать же чем-то надо!))

Ответить
0
Дмитрий Милюков

Предлагаю запретить продажу мороженого. Почему? Да хз, но НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!

Ответить
3
Михаил Лященко

Власти Москвы закупают алкоголь заранее, и вам рекомендуют.

Ответить
2
Андрей Деревянко

А магазины стройматериалов не заказывали статью на виси? А магазины автозапчастей?
Тоже ведь закрываются

Ответить
1
Евгений Андреевич

Добавили в ассортимент респираторы и не закрываются

Ответить
1
Алексей Губер

Поддержка малого бизнеса

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1
Gabby BenDer

Во всей красе прям 👌🏾

Ответить
0
Командный американец

Ля, а им же еще и в интернет не уйти. Обложили со всех сторон...

Ответить
0
KINCH

Sergay Myselfucking

Ответить
0
Юрий Воронов

Zbs

Ответить
0
Vlad Berestovoy

Драгдилеры тоже закроются на неделю?

Ответить
0
Arthur Niazyan

тогда где-то в райноне метро Театральная ломка начнётся, не надо так...

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0
Graf De Lotarev

Но доставку же ни кто не отменял))

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–1
Arthur Niazyan

Ну да, это же продукт первой необходимости )

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0
Максим Першин

Сергей Собянин объявил локдаун в Москве с 28 октября по 7 ноября — будет приостановлена работа всех предприятий и организаций кроме аптек и продуктовых магазинов.

Будет правильнее сказать: "объявил необязательные выходные, на которые все положат болт"

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0
Aleksandr Azh

Прям напрашивается проект по спасению непродуктовых магазинов.
Берем печеньки, салфетки, памперсы......., фасуем по 1 шт в 100500 разных упаковок (делаем ассортимент 100500 позиций) и ставим стенд с выкладкой в любой магазин.
Готово. И волки сыты и овцы целы.

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0
Уоррен Баффет

Ха-ха, вы просто не сталкивались с разработкой упаковки никогда. )

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0
33_rublya

Вот уж воистину "завтра могут прийти и за вами"...

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0
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