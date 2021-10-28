Fix Price поднимет цены по всей России — вместо ценников 50 и 77 рублей будут 59 и 79 рублей Статьи редакции
Ритейлер изменил цены из-за инфляции для увеличения валовои рентабельности и роста продаж.
Сеть супермаркетов с низкими ценами Fix Price объявила в отчётности за третий квартал о подорожании всей продукции до 18%.
Ритейлер введёт по всей России новые ценники — 59 и 79 рублей вместо 50 и 77 рублей. Цены в 55 рублей оставят. В компании объяснили, что товар будет попадать в ценовой сегмент 59 рублей двумя путями: если перемещается из сегмента 55 рублей, либо если обладает обновлёнными свойствами (например, новой упаковкой или другим объёмом).
Изменения в ценовой политике связаны с общим подорожанием товаров в стране и инфляцией. «Мы держали минимальные цены до последнего за счёт работы с поставщиками», — сказал представитель сети. Вводить новую минимальную цену начнут постепенно с 1 ноября.
Всего у Fix Price есть восемь типов фиксированных цен — от 50 до 299 рублей.
Осенью в нашей стране традиционно начинается учебный год. Тысячи школьников и студентов отныне делятся на два лагеря: одни ищут пути быстрее и с наименьшими потерями покончить с учёбой, другие — с радостью спешат на лекции и уроки. Есть ещё и родители, и преподаватели с собственными проблемами и потребностями. Мы отобрали 5 образовательных…
Подборка лучших проектов по рейтингу подготовлена каналом @vchunt, где каждую неделю появляется топ-3 стартапа из «Трибуны». Подписывайтесь, чтобы поддержать русскоязычных фаундеров и не пропустить отличные продукты!
Каждый год в России выбрасывают около 17 млн тонн продуктов на 1,6 трлн рублей.
От засечек на палках до специальных программ
Дорогу, миграционные документы и проживание оплачивали работодатели, а кавер-группа выступала каждый день.
Таргетированная мобильная реклама до сих пор считается нестандартным каналом для найма. Но кейсы клиентов Stream Target показывают, что рассылки успешно привлекают соискателей как рабочих специальностей, так и сотрудников с высокой квалификацией.
В октябре в московском метро заработала новая система безналичного расчета – FacePay. Как работают нейронные сети в процессе распознавания лиц рассказывает Руслан Гримов, руководитель ML-департамента Friflex.
В работе по анализу данных иногда требуется обработать большое количество файлов, настолько большое, что обработка может занять неделю, другую. В этой статье вы познакомитесь с многопоточностью в Python и как я решал проблему обработки большого количества файлов.
Привет, я — Анна Письменная. Я влюблена в мозг и образование. Именно поэтому я связала свою жизнь с нейромаркетингом, написала диссертацию и являюсь автором курса нейромаркетинга в Высшей школе бизнеса, ВШЭ. И для меня как для преподавателя очень важно понимать ожидания студентов от моего курса, что довольно непростое занятие. Поэтому я…
«ГПБ-ИТ1» станет одним из крупнейших центров по разработке цифровых и финансовых сервисов
Что делать, если агентство контекстной рекламы показывает в отчетах красивые цифры, но с реальностью они не сходятся? Вооружиться данными аналитики и провести собственное расследование! PPC-специалист хостинга Fozzy Яна Склярова собрала улики, распутала несостыковки и рассказала читателям Vc.ru этот увлекательный детектив.