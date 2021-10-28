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Торговля
TJ

Fix Price поднимет цены по всей России — вместо ценников 50 и 77 рублей будут 59 и 79 рублей Статьи редакции

Ритейлер изменил цены из-за инфляции для увеличения валовои рентабельности и роста продаж.

Сеть супермаркетов с низкими ценами Fix Price объявила в отчётности за третий квартал о подорожании всей продукции до 18%.

Ритейлер введёт по всей России новые ценники — 59 и 79 рублей вместо 50 и 77 рублей. Цены в 55 рублей оставят. В компании объяснили, что товар будет попадать в ценовой сегмент 59 рублей двумя путями: если перемещается из сегмента 55 рублей, либо если обладает обновлёнными свойствами (например, новой упаковкой или другим объёмом).

Изменения в ценовой политике связаны с общим подорожанием товаров в стране и инфляцией. «Мы держали минимальные цены до последнего за счёт работы с поставщиками», — сказал представитель сети. Вводить новую минимальную цену начнут постепенно с 1 ноября.

Всего у Fix Price есть восемь типов фиксированных цен — от 50 до 299 рублей.

#новость #fixprice

1571 просмотров
33 33 комментария
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33 комментария
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M S

Помню как они стартовали: всё по 30 руб.! Это было в 2007 году. Итого: 200% инфляция за 14 лет... Примерно по 14% в год. ред.

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12
Евгений Быков

В математике вы явно не сильны)

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13
ЯжПрограммист

Если 200 на 14 то так и получится! Я проверил. Трижды. На двух разных калькуляторах.

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0
Vladislav Stan

я помню в маршрутке был проезд в 2007 году 10 рублей, а в 2014 уже все 50. Не знаю сколько сейчас

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2
Одуванчик Полевой

Помню хлеб по 2-3 рубля, также стоил и проезд в маршрутке (тогда рафики ходили)) Конец 90-х) Я тогда школьником был))

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2
Тимур Петров

Помню мороженое по 2р, сейчас по 48. Инфляция стотыщмильнов.

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2
Slava Itprofi

В Турции и сейчас 7-12р (на наши) нормальная мороженка, крутой пломбир за 20р. Если в коробке, то и вовсе 1400МЛ = 100р (приложу ка свое фото), так что наверное надо иметь свое производство, а иначе да, 100р за стаканчик не предел.

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1
Тимур Петров

Ну всё тогда, брею ноги, выезжаю.

Ответить
0
Дмитрий

Помню в 00-е ещё маршрутки дешманские были. 7р газельваген стоил. Автобус 6р и был одновременно 5-ти рублёвый.

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1
common sense preacher

вначале было "всё по 25" )) и цены были привязаны к курсу доллара. рос доллар - дорожал ассортимент Фикса

Ответить
1
Andrew Lobachev

Ммм, да нет, кажется, с 30 они стартовали (ну, в Москве). Потом было 33, 35, 36...

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0
common sense preacher

ясно, а я про свой домашний регион. Похоже, региональная разница была, либо в Москву оин пришли позже, уже во времена 30. Мне зачем-то хорошо запомнился момент, когда на вывесках и флаерах цифра 25 сменилась на 26. смеялись, что фикс не такой уж и фикс оказался

Ответить
1
lakoros

А потом они вообще убрали цифры из вывесок)

Ответить
0
Sergey Kovalev

"Для увеличения валовой рентабельности и роста продаж"
А рост продаж то за счёт чего произойдет?

Ответить
0
Вася Пражкин

Денег у народа стало больше - выше зарплаты, поля заколосились, налоги снизились.

Ответить
6
Вторичный пистолет

Бида-бида

Ответить
1
Волоцкой Дмитрий

"Всего у Fix Price есть восемь типов фиксированных цен — от 50 до 299 рублей."

Я, который на днях купил салфетки и 7ап меньше чем за 50₽. 🗿

Ответить
1
Сергей

Вот это поворот...

Ответить
0
Александр Медведь

Это прорыв наконец то.

Ответить
0
Daniel Nuevo

Инфляция. Продуктовая инфляция.

Ответить
0
Vladislav Stan

не раскачивайте лодку. Это стабильность

Ответить
0
Konstantin_Andreevich

Бонд. Джеймс Бонд.

Ответить
0
Артем Смирнов

8%, если в этих двух ценах смотреть.
Вполне в заявленную попадает

Ответить
0
Onetwo Threefour

8 разных уен, да и те растут. Не такой уж у фикс прайс и фикс прайс

Ответить
0
Lesnik Vitim

Ребята, переименуйтесь лучше в "FixUp". Тута и соответствие тренду переименований, и задел на дальнейшее ценообразование.

Ответить
0
Vladislav Stan

ФиксПрайс сделал ФиксИнфляйс

Ответить
0
Вторичный пистолет

Fixxed Price

Ответить
0
Дмитрий

Вот жеж иностранные агенты! Минфин говорит, что инфляция меньше 10, а они аж на 18% цены поднимают!

Ответить
0
Артем Смирнов

На 8*
При условии равных продаж в категориях

Ответить
0
Юрий Другач

Прям как банки, которые набили клиентов и отменяют бомжовские тарифы

Ответить
0
Влад Берг

😱😱😱

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0
Д Хб

Индекс биг-фика.

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0
Fr GTI

Цены растут. Жить стало хуже. Жить стало веселей!))

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–1
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