После покупки «Дикси» выручка «Магнита» выросла на 27,7%, до 489 млрд рублей, чистый долг — до 682,9 млрд рублей Статьи редакции
Аналитики Golsman Sachs назвали «Магнит» самым быстрорастущим за квартал ритейлером в России среди публичных компаний.
- Выручка группы «Магнит» по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 14,4%, до 1,3 трлн рублей, в третьем квартале — на 27,7%, до 489,3 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 41,1% год к году, до 13,6 млрд рублей.
- Ритейлер впервые раскрыл отдельно финансовые показатели «Дикси». Выручка сети за квартал составила 53,3 млрд рублей, доля магазинов в розничных продажах компании — 11,2%. После сделки с «Дикси» чистый долг группы увеличился с 498,9 млрд рублей во втором квартале, до 682,9 млрд рублей — в третьем.
- В отчётности «Магнит» впервые раскрыл показатели по онлайн-продажам. Ритейлер запустил их в третьем квартале 2020 года. Оборот за квартал составил 2 млрд рублей, средний чек — 969 рублей, среднее количество заказов в день — 32,6 тысячи.
Аналитики Golsman Sachs считают, что «Магнит» по результатам третьего квартала стал «самым быстрорастущим ритейлером среди публичных компаний в России», сообщают «Ведомости». Сопоставимые продажи «Магнита» увеличились на 8,6%, у Х5 Group — на 4,8%, у Fix Price – на 4,4%.
- «Магнит» договорился о покупке «Дикси» в мае 2021 года. Сумма сделки составила 97 млрд рублей.
Выручка сети за квартал составила 53,3 млрд рублей, доля магазинов в розничных продажах компании — 11,2%. После сделки с «Дикси» чистый долг группы увеличился с 498,9 млрд рублей во втором квартале, до 682,9 млрд рублей — в третьем.
ну и "активчик" - долг в 10 раз больше оборота, где маржинальность не более 10 %
Магнит считай у госбанка втб.Прелести чиновьего капитализма,чиновники хоть и помнят о русской традиции любить свово барина но контролировать доступ холопов к еде необходимо жестко,любовь она ведь слабнет бывает.
Хоть и наняли для виду иностранца руководить а итог то один-убытки долги,впрочем прибыль и не главная цель всех этих телодвижений
Аналитики Golsman Sachs назвали «Магнит» самым быстрорастущим за квартал ритейлером в России среди публичных компаний.
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