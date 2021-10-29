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Торговля
Маша Цепелева

После покупки «Дикси» выручка «Магнита» выросла на 27,7%, до 489 млрд рублей, чистый долг — до 682,9 млрд рублей Статьи редакции

Аналитики Golsman Sachs назвали «Магнит» самым быстрорастущим за квартал ритейлером в России среди публичных компаний.

  • Выручка группы «Магнит» по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 14,4%, до 1,3 трлн рублей, в третьем квартале — на 27,7%, до 489,3 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 41,1% год к году, до 13,6 млрд рублей.
  • Ритейлер впервые раскрыл отдельно финансовые показатели «Дикси». Выручка сети за квартал составила 53,3 млрд рублей, доля магазинов в розничных продажах компании — 11,2%. После сделки с «Дикси» чистый долг группы увеличился с 498,9 млрд рублей во втором квартале, до 682,9 млрд рублей — в третьем.
  • В отчётности «Магнит» впервые раскрыл показатели по онлайн-продажам. Ритейлер запустил их в третьем квартале 2020 года. Оборот за квартал составил 2 млрд рублей, средний чек — 969 рублей, среднее количество заказов в день — 32,6 тысячи.

  • Аналитики Golsman Sachs считают, что «Магнит» по результатам третьего квартала стал «самым быстрорастущим ритейлером среди публичных компаний в России», сообщают «Ведомости». Сопоставимые продажи «Магнита» увеличились на 8,6%, у Х5 Group — на 4,8%, у Fix Price – на 4,4%.

  • «Магнит» договорился о покупке «Дикси» в мае 2021 года. Сумма сделки составила 97 млрд рублей.
Онлайн-продажи «Магнита»
Выручка за третий квартал
Средний чек в магазинах

#новость #магнит #отчётность

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Alex Shokhin

Может кто объяснить: выручка выросла, чистая прибыль выросла, но при этом и долг вырос. Почему так и перед кем этот долг?

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1
Максим Степанов

Выручка сети за квартал составила 53,3 млрд рублей, доля магазинов в розничных продажах компании — 11,2%. После сделки с «Дикси» чистый долг группы увеличился с 498,9 млрд рублей во втором квартале, до 682,9 млрд рублей — в третьем.

ну и "активчик" - долг в 10 раз больше оборота, где маржинальность не более 10 %

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0
роман долгополов

Магнит считай у госбанка втб.Прелести чиновьего капитализма,чиновники хоть и помнят о русской традиции любить свово барина но контролировать доступ холопов к еде необходимо жестко,любовь она ведь слабнет бывает.
Хоть и наняли для виду иностранца руководить а итог то один-убытки долги,впрочем прибыль и не главная цель всех этих телодвижений

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1
Бизнес советы

Ооо, теперь ожидаем на прилавках самые свежие фрукты и продукты без просрочек)

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0
Андрей Николаевич
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0
Fred Han

Может вы имели ввиду Golsman Sucks? 🤣

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–2
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После покупки «Дикси» выручка «Магнита» выросла на 27,7%, до 489 млрд рублей, чистый долг — до 682,9 млрд рублей Статьи редакции

Аналитики Golsman Sachs назвали «Магнит» самым быстрорастущим за квартал ритейлером в России среди публичных компаний.

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