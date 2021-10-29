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Торговля
Маша Цепелева

Ozon запустил для продавцов агрегатор курьерских служб для экспресс-доставки заказов Статьи редакции

Пока сервис доступен продавцам из Москвы и Московской области, Петербурга и Новосибирска, до конца года начнёт работать в 10 городах-миллионниках.

  • Агрегатор курьерских служб доступен продавцам для доставки заказа за 1-3 часа после оформления, если они торгуют со своего склада (realFBS), сообщили vc.ru в Ozon.
  • Партнёром маркетплейса стала Gett Delivery, позже подключится Master Delivery и курьеры Ozon Rocket.
  • Агрегатор доступен для продавцов бесплатно. Воспользоваться им можно в личном кабинете. Условия работы с партнёрами в Ozon не раскрывают.
  • Для экспресс-доставки груза не быть тяжелее 20 кг. Курьера для каждого заказа подбирает алгоритм — в зависимости от скорости, стоимости и уровня сервиса доставки.
  • Продавец должен собирать заказ не дольше часа, срок он указывает в личном кабинете. После сборки у продавца есть 15 минут, чтобы передать посылку курьеру из агрегатора.
  • Товары с экспресс-доставкой находятся в поиске выше и могут появиться на витрине Ozon Express (для продуктового ассортимента и FMCG). Чтобы попасть туда, надо заполнить анкету и пройти контроль качества.
Выбор служб для доставки Ozon

#новость #ozon

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Комментарий удален

Бизнес советы

Озон постепенно превращается на Яндекс

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Daniil Levi

Еще не изучал тему, но тут важен момент, кто несет ответственность за соблюдение срока доставки в 3 часа. Если сам Озон, то ок. Если продавец, то не ок.

Раньше экспресс был доступен только в случае, если ты сам гарантировал доставку за 3 часа. У того же Яндекса, например, продавец лишь обязан подготовить заказ в течение 30 минут. Что там дальше будет с доставкой и успеет ли курьер, это не забота магазина.

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Артем Павлючук

Лучше бы озон разобрался с пунктами выдачи. На их пунктах выдачи паразитирует Валдберис и Яндекс. Ох уж эти проблемные площадки со своими вечными разборками и возвратами.

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