Некорректное общение со стороны специалистов по продажам компании Vervex

Предыстория: в конце сентября от юрлица с данной компанией был заключён договор на заправку газом автомобилей. Работать ещё не начинали, планировали начать по мере потребности. В договоре с нашей был указан рабочий номер, которого у кого только нет, на него звонят бесперебойно и предлагают от цыплят бройлеров и цемента до стоматологии и…