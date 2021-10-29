Ozon запустил для продавцов агрегатор курьерских служб для экспресс-доставки заказов Статьи редакции
Пока сервис доступен продавцам из Москвы и Московской области, Петербурга и Новосибирска, до конца года начнёт работать в 10 городах-миллионниках.
- Агрегатор курьерских служб доступен продавцам для доставки заказа за 1-3 часа после оформления, если они торгуют со своего склада (realFBS), сообщили vc.ru в Ozon.
- Партнёром маркетплейса стала Gett Delivery, позже подключится Master Delivery и курьеры Ozon Rocket.
- Агрегатор доступен для продавцов бесплатно. Воспользоваться им можно в личном кабинете. Условия работы с партнёрами в Ozon не раскрывают.
- Для экспресс-доставки груза не быть тяжелее 20 кг. Курьера для каждого заказа подбирает алгоритм — в зависимости от скорости, стоимости и уровня сервиса доставки.
- Продавец должен собирать заказ не дольше часа, срок он указывает в личном кабинете. После сборки у продавца есть 15 минут, чтобы передать посылку курьеру из агрегатора.
- Товары с экспресс-доставкой находятся в поиске выше и могут появиться на витрине Ozon Express (для продуктового ассортимента и FMCG). Чтобы попасть туда, надо заполнить анкету и пройти контроль качества.
Комментарий удален
Еще не изучал тему, но тут важен момент, кто несет ответственность за соблюдение срока доставки в 3 часа. Если сам Озон, то ок. Если продавец, то не ок.
Раньше экспресс был доступен только в случае, если ты сам гарантировал доставку за 3 часа. У того же Яндекса, например, продавец лишь обязан подготовить заказ в течение 30 минут. Что там дальше будет с доставкой и успеет ли курьер, это не забота магазина.
Столкнулась с кражей заказа на крупной платформе OZON.
Аналитики Golsman Sachs назвали «Магнит» самым быстрорастущим за квартал ритейлером в России среди публичных компаний.
Владелец интернет-магазина Corsa shop Сергей Вермиевский рассказал, как продвигает свой бизнес с помощью блогеров-олимпийцев, почему не использует дропшиппинг и как виртуальный маркетолог Макс помог за четыре дня продать товар на 62 000 ₽.
Каждый год в России выбрасывают около 17 млн тонн продуктов на 1,6 трлн рублей.
Предыстория: в конце сентября от юрлица с данной компанией был заключён договор на заправку газом автомобилей. Работать ещё не начинали, планировали начать по мере потребности. В договоре с нашей был указан рабочий номер, которого у кого только нет, на него звонят бесперебойно и предлагают от цыплят бройлеров и цемента до стоматологии и…
Кто сказал, что сниматься для рекламы могут только профессиональные модели? В компании Tele2 лицами для внутренних и внешних рекламных кампаний становятся даже собственные сотрудники! Мы собрали истории коллег, которые подали заявки на конкурс и приняли участие в профессиональной фотосессии, а теперь их портреты украшают фотобанк Tele2.
Выручка компании за квартал составила $83,4 млрд, это ниже прогнозов аналитиков.
Дамы не дождались помощи от брокеров и основали инвестиционный клуб: каждый четверг обсуждали аналитику и отбирали бумаги для покупки — с перерывом на стихи и чипсы. Почему то, что они ничего не знали о бирже, сперва превратило их в звёзд, а потом мошенниц, — в пересказе The Hustle.
В ходе проведения юридических проверок (due diligence) мы всё чаще сталкиваемся с ситуациями, когда клиенты не хранят документы об оплате уставного капитала/доли (акции) и не считают отсутствие подтверждения критичным фактом — «Налоговая всё зарегистрировала, зачем хранить ненужные бумажки?!».
В октябре он через суд потребовал у топ-менеджеров вернуть переданные им 85% компании.