Coca-Cola запланировала купить производителя спортивных напитков BodyArmor за $8 млрд — Bloomberg Статьи редакции
Компания инвестировала в BodyArmor в 2018 году в обмен на миноритарную долю.
- Сделка может быть закрыта в ближайшие недели, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания подавала заявку на покупку оставшихся акций BodyArmor 24 февраля, покупку должны одобрить регуляторы.
- В Coca-Cola отказались от комментариев, в BodyArmor не ответили на запрос издания. Coca-Cola хочет заработать благодаря росту посетителей ресторанов и стадионов, сделка ускорит продажи компании в сегменте питьевой воды, спортивных напитков и кофе, отмечает Bloomberg.
- Coca-Cola выпускает собственный спортивный напиток Powerade, который конкурирует с Gatorade от PepsiCo. По данным Euromonitor, даже после покупки BodyArmor компания будет занимать всего лишь 23% рынка, в то время как Gatorade — 68%.
- В августе 2018 года Coca-Cola приобрела миноритарную долю в BodyArmor.
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