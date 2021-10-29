Что не так с дизайном смыва в туалетах

Меня зовут Роман Горбачев, я дизайнер и предприниматель. В прошлый раз я писал про фейк о «Золотом сечении». В этот раз не менее важная тема: почему так много разных кнопок смыва воды в туалетах, и почему среди них нет единственного хорошего варианта.