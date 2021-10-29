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Торговля
Nazigul Jusupova

Coca-Cola запланировала купить производителя спортивных напитков BodyArmor за $8 млрд — Bloomberg Статьи редакции

Компания инвестировала в BodyArmor в 2018 году в обмен на миноритарную долю.

  • Сделка может быть закрыта в ближайшие недели, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Компания подавала заявку на покупку оставшихся акций BodyArmor 24 февраля, покупку должны одобрить регуляторы.
  • В Coca-Cola отказались от комментариев, в BodyArmor не ответили на запрос издания. Coca-Cola хочет заработать благодаря росту посетителей ресторанов и стадионов, сделка ускорит продажи компании в сегменте питьевой воды, спортивных напитков и кофе, отмечает Bloomberg.
  • Coca-Cola выпускает собственный спортивный напиток Powerade, который конкурирует с Gatorade от PepsiCo. По данным Euromonitor, даже после покупки BodyArmor компания будет занимать всего лишь 23% рынка, в то время как Gatorade — 68%.
  • В августе 2018 года Coca-Cola приобрела миноритарную долю в BodyArmor.

#новости #cocacola

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Alex Shokhin

Может кто пояснить, почему движение в направлении монополии в IT - это очень плохо и все суды воюют с корпорациями. А скупающие всё PG, Кола и тд - это нормально. Или я просто не попадаю на такие инфоповоды?

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3
Руслан Ніколаєнко

не поверите, но с Кока-Колой и другими корпорациями не с ИТ сферы судяться не меньше, если не больше)

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3
Alex Shokhin

Ну я вот и думал, что может просто не попадаю на такие новости. Просто в других IT новостях указывают - ФАС разрешил сделку, на каких условиях. А тут просто вложились и прибрали права. Вот и появились у меня вопросики))

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0
Alexey Orlov

Ох уж эти вкусные синие жидкости
Безумно вкусные

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1
Григорий Шкиперов

Боюсь представить, что они туда добавляют...

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1
evilnw

Всё натуральное.

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1
Игорь Овсейчук

Натур продукт!!! Главное состав на обороте не читать)))

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0
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