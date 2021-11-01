Россияне начали массово продавать спортивные товары, купленные во время локдауна в 2020 году Статьи редакции
Спортинвентарь был одной из самых востребованных категорий в пандемию.
Количество объявлений о продаже спортивного инвентаря резко увеличилось после снятия коронавирусных ограничений в 2020 году. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сервисов «Юла», «Авито» и «Объявления “ВКонтакте“».
Генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что рост количества размещённых объявлений спустя некоторое время после снятия ограничений указывает на распродажу товаров, купленных во время локдауна в 2020 году.
«В периоды, когда доступ в спортзалы ограничен, люди покупают спортинвентарь, а после, потеряв интерес или необходимость в нём, продают — этот тренд становится всё более популярным», — сказал он.
В «AliExpress Россия» рассказали изданию, что в течение нескольких дней после объявления о «нерабочих днях» спрос на спортивные товары от российских продавцов уже заметно вырос по сравнению с предыдущей неделей.
В самой компании это связывают с подготовкой к новому периоду эпидемиологических ограничений. Спрос на тренировочные кроссовки вырос в три раза. Востребованность товаров для занятия гимнастикой и домашним фитнесом увеличилась в 1,5 раза, а кардиотренажеров – в 2,5 раза.
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Спортинвентарь был одной из самых востребованных категорий в пандемию.
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