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Торговля
TJ

Россияне начали массово продавать спортивные товары, купленные во время локдауна в 2020 году Статьи редакции

Спортинвентарь был одной из самых востребованных категорий в пандемию.

21 21 комментарий
2394 просмотров

Количество объявлений о продаже спортивного инвентаря резко увеличилось после снятия коронавирусных ограничений в 2020 году. Об этом «Ведомостям» рассказали представители сервисов «Юла», «Авито» и «Объявления “ВКонтакте“».

Генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что рост количества размещённых объявлений спустя некоторое время после снятия ограничений указывает на распродажу товаров, купленных во время локдауна в 2020 году.

«В периоды, когда доступ в спортзалы ограничен, люди покупают спортинвентарь, а после, потеряв интерес или необходимость в нём, продают — этот тренд становится всё более популярным», — сказал он.

Столь долгая распродажа товаров, которая продолжается до сегодняшнего дня, объясняется нестабильный спросом из-за ужесточения или снятия ограничений в стране. В условиях новых жёстких ограничений, которые введены в России в конце октября, спрос на тренажёры и спортинвентарь будет расти как на маркетплейсах, так и на сервисах объявлений. Если локдаун продлят, тенденция усилится

Михаил Бурмистров
генеральный директор агентства «Infoline-аналитика»

В «AliExpress Россия» рассказали изданию, что в течение нескольких дней после объявления о «нерабочих днях» спрос на спортивные товары от российских продавцов уже заметно вырос по сравнению с предыдущей неделей.

В самой компании это связывают с подготовкой к новому периоду эпидемиологических ограничений. Спрос на тренировочные кроссовки вырос в три раза. Востребованность товаров для занятия гимнастикой и домашним фитнесом увеличилась в 1,5 раза, а кардиотренажеров – в 2,5 раза.

#новости

21 21 комментарий
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21 комментарий
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useless uS

В заголовке начали массово продавать, в цитате Бурмистрова и ниже - покупать. Какая-то кашка, а не статья.

Ничего интересного, проходите мимо.

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22
Сергей Милосердов

Дак одни продают, другие покупают - рыночная экономика🌚

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4
Оля Зима

Логично, если в одном места уьыло, то в другим прибыло 👍😁

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0
Alexey Gutorov

такие комменты надо бы куда-то наверх, сразу под заголовок.

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0
Digital Age Electronik

Статья как-то по волнам плывет: то пишут, что активно продают инвентарь, то - сейчас снова скупают.
Можно было озаглавить:
Движуха на рынке спорт инвентаря продолжается

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8
Вячеслав Гринин

Повышена волатильность спортинвентаря на рынках бэушных товаров

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1
Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

На рынке сушилок для белья.

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2
Вячеслав Гринин

Я около 10 лет назад купил такую сушилку - эллиптический тренажер. Позанимался, конечно, немного. Потом использовал как вешалку. Когда понял, что есть более удобные места для одежды - разобрал тренажер и убрал на балкон. До сих пор там гниет. Надо бы сбагрить на авито задаром...

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0
Андрей Прокофьев

Сейчас не время, раз народ активно распродаёт, лучше поставить на удержание

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0
Антон Валериан

Насколько задаром? Готов рассмотреть к покупке)

Ответить
0
Вячеслав Гринин

Я живу в МО, в районе Одинцово. Если удобно забрать на машине - напишу адрес. Бесплатно - 0 рублей.

Ответить
0
Вася Иванов

Нихера не понял. Покупать бу инвентарь или ждать пока подешевеет?

Ответить
1
Pavel Loginov

Берите в долг, ждите снижения, выкупайтесь, фиксируйте профит

Ответить
5
Sergei Timofeyev

Вижу настоящего инвестора!

Ответить
1
new_comment

Спекулянта.

Ответить
0
Себастиан Перейра

В рф дешевеет только рубль, так что не знаю что вы собираетесь ждать ред.

Ответить
4
Вячеслав Гринин

Покупайте, держите в долгосрок

Ответить
0
Сергей Перевозчиков

Видать поняли, что на диване удобнее

Ответить
0
Madina Djalilova

Осенью и зимой домашний спортинвентарь начинают покупать, весной и летом продавать

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Блины от наборных гантель замечательно подходят в качестве гнёта для квашеной капусты или для засолки огурцов.

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0
Евгений Ларин

Сразу видно либерал, русичи испокон веков гирями давили

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0
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Россияне начали массово продавать спортивные товары, купленные во время локдауна в 2020 году Статьи редакции

Спортинвентарь был одной из самых востребованных категорий в пандемию.

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