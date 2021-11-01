Неправильные заказы уже аннулировали.

Пользователь vc.ru Василий Лисовский сообщил, что в 00:00 мск в двух его магазинах на Ozon произошёл сбой: многие товары стали стоить от 1 до 50 рублей. По данным 78.ru, цены снизились почти на 98% более чем на сотню товаров из разных категорий.

В Ozon подтвердили vc.ru, что в ночь на 1 ноября произошёл сбой. «Система начала предлагать покупателям некоторые акционные товары по ценам, которых у продавцов не было. Мы быстро остановили акцию, чтобы разобраться, в чём дело. Ошибку исправили: акция в корректном виде вернётся на сайт в течение 1 ноября», — рассказали в компании.

Неправильные заказы покупателям отправлять не будут, их уже уведомили. В компании пояснили, что товаров по сниженной стоимости в таком количестве у продавцов нет в наличии: «Мы уже начали возврат денег покупателям, с нашей стороны они отправляются практически мгновенно. Обычно на расчетном счете или карте клиента они оказываются не позднее чем через 2-3 дня, в зависимости от банка».

Сколько продавцов затронул сбой, ритейлер не уточняет.