Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Таня Боброва

В ночь на 1 ноября Ozon по ошибке временно снизил цены на часть товаров — некоторые стоили 1 рубль Статьи редакции

Неправильные заказы уже аннулировали.

Пользователь vc.ru Василий Лисовский сообщил, что в 00:00 мск в двух его магазинах на Ozon произошёл сбой: многие товары стали стоить от 1 до 50 рублей. По данным 78.ru, цены снизились почти на 98% более чем на сотню товаров из разных категорий.

В Ozon подтвердили vc.ru, что в ночь на 1 ноября произошёл сбой. «Система начала предлагать покупателям некоторые акционные товары по ценам, которых у продавцов не было. Мы быстро остановили акцию, чтобы разобраться, в чём дело. Ошибку исправили: акция в корректном виде вернётся на сайт в течение 1 ноября», — рассказали в компании.

Неправильные заказы покупателям отправлять не будут, их уже уведомили. В компании пояснили, что товаров по сниженной стоимости в таком количестве у продавцов нет в наличии: «Мы уже начали возврат денег покупателям, с нашей стороны они отправляются практически мгновенно. Обычно на расчетном счете или карте клиента они оказываются не позднее чем через 2-3 дня, в зависимости от банка».

Сколько продавцов затронул сбой, ритейлер не уточняет.

#новость #ozon

4355 просмотров
101 101 комментарий
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
101 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Gleb Tyutikov

Т.е. ОЗОН оставляет за собой право на ошибку, но не оставляет покупателям. Суды будут?
ОЗОН не хочет сделать красиво и оплатить разницу продавцам, выслав товары покупателям?

Ответить
17
Прогрессивный Никита

Давайте так. На место Озона поставим вас и предположим что вы торгуете, например, телевизорами.

У вас косячит программист и ночью делают 100 заказов на телевизоры по 1 рублю. Вы сделаете «красиво», подарите сто ящиков счастливым покупателям?

Что бы вы не ответили сейчас, на самом деле нет, вы не подарите и никто не подарит. И Озон делает так же, и это нормально.

Ответить
27
Семен Переделкин

Если у меня будет оборот в стотыщмильярдов, то я, во-первых, выпну на мороз этого погромиста, а во-вторых, с помощью отдела маркетинга поверну ситуацию в свою сторону - устрою пир невиданной щедрости и подарю эти 100 телевизоров, что мне сделает клёвую рекламу, несравнимую даже со стоимостью этих 100 ящиков.

Ответить
4
Прогрессивный Никита

Любители «невиданной щедрости» оборотов в стотыщмильярдов не имеют никогда.

Ответить
27
Семен Переделкин

Не дави на больное :(

Ответить
3
Andrey

Amazon передает привет. Тебе прислали второй товар? Оставляешь себе. Ты хочешь вернуть недорогой товар? Поддержка предлагает вернуть деньги, а товар оставить себе.

Ответить
2
Сергей Милосердов

стотыщмильярдов

устрою пир невиданной щедрости

клёвую рекламу

Маркетолог всем маркетологам.

Ответить
2
Семен Переделкин

Я и не маркетолог. Более того, у меня миллиарда нет. А теперь злорадствуй.

Ответить
1
Denis Kiselev

Вам намекают что есть определённая закономерность в заявленных тезисах. Например, в реалистичности маркетинговых акций.

Ответить
0
Семен Переделкин

Я намёки плохо понимаю.

Ответить
0
Denis Kiselev

Ну и ладно!)

Ответить
0
Alexander Polozov

Клёвая реклама, когда от Сбермаркета недосланные подгузники мамочке с ребёнком привозит сам Греф. Как мне подсказали, желательно в костюме клоуна.
Ваша реклама на всю страну не прогремела бы. А Греф в костюме клоуна — вся страна только бы и говорила об этом.
Ладно Греф, прощаю, можно просто ей лично привезти подгузники, не в костюме клоуна. ред.

Ответить
0
Олег Якушев

Все морализаторы пока это их лично не коснётся

Ответить
13
Прогрессивный Никита

Это называется лицемерие ) Весьма распространенное нынче явление.

Ответить
1
Pavel Ivanov

Есть ещё одно объяснение.

Префронтальная кора формируется гораздо позже лимбической системы, поэтому до определенного возраста у эмоциональных порывов нет достаточного противовеса.

Ответить
0
Максим Иванов

А как же вот этот кейс? https://www.iphones.ru/iNotes/amazon-po-oshibke-prodaval-kamery-sony-i-canon-za-94-vmesto-5500-07-20-2019

Amazon по ошибке продавал камеры Sony и Canon за…
Причём скидка действовала на самую дорогую технику.
www.iphones.ru
Ответить
4
ctqwa

"Небольшое количество товаров на Amazon продавали ..."

В былые времена и Озон по своим подобным глюкам все честно отправлял.
Но тут уже масштаб потерь несравнимо больший.

Ответить
0
Andrey

небольшое количество товара для Amazon (особенно дорогих камер) это те же самые сотни тысяч рублей, если не миллионы, из соседнего поста про этот сбой

Ответить
1
ctqwa

Думаю намного больше "миллионов". У меня в избранном куча всего было почти из любых категорий по символической цене. И оно там час наверное висело совершенно спокойно.
Ну и сам Амазон раз в 200 больше Озона...

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Это другое!!! )

Ответить
2
Evgeny Dzhumaev

Давайте так. Есть платформа Steam. И был у них аналогичный сбой, когда игра GTA5, которая должна была стоить 1999, но по ошибке вышла в продажу с ценой 19.99 (https://steamcommunity.com/discussions/forum/26/611696927911925642/)
И это был предзаказ.

Так вот Steam не отозвал игры у тех, кто успел заказать за 20 рублей. Потому, что они следуют своим правилам и отвечают за свои ошибки сами. А OZON нет.

Ответить
0
Сергей S.L.

Озон ВПРАВЕ, Покупатель ОБЯЗАН

Ответить
10
Олег Самойлов

А что покупатель ОБЯЗАН если не секрет?)

Ответить
0
Angel Vivaldi

проглотить все что сделает ОЗОН

Ответить
2
Aleksey Bobkov

и плотить нологи

Ответить
2
Сергей S.L.

Смириться

Ответить
0
Алексей Лебедев

Какие суды? Вам вернут ваш 1 руб и все, пойдёте домой. У Вас останется только право требовать неустойку с 1 рубля и какой-нибудь копеечный моральный вред. В суды они собрались.

Ответить
5
Прогрессивный Никита

Печально, что клиенту, даже купившему товар по скидке в 30%-50%, Озон может аналогично аннулировать заказ, обосновав это ошибкой, т.к. для покупателя отношения площадка-продавец не прозрачны.
сделать красиво

Может там на миллиард-два рублей успели накупить? Есть вероятность, что дешевле будет меньшую сумму на юристов потратить, а части покупателей кинуть бонусных баллов.

Ответить
3
Дмитрий Блинов

Ну имеет полное право.

Ответить
0
Дмитрий Гладышев

Вот как раз таки по закону не имеет. Цена указана - значит обязаны отдать по указанной цене.

Ответить
3
Дмитрий Блинов

С этого года уже нет. Мишустин с правительством ввели поправки в ряд статей о дистанционной торговле. Одним из комментариев было указано что это было сделано как раз таки для того чтобы защитить бизнес в случае технических или прочих ошибок.

Ответить
3
Прогрессивный Никита
Новые правила дистанционной торговли в 2021…
Новые правила продажи товаров дистанционным способом в 2021 году. Подробный обзор изменений для…
secrets.tinkoff.ru
Ответить
1
Дмитрий Блинов

Ну то что я и сказал.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Вот как раз таки по закону не имеет. Цена указана - значит обязаны отдать по указанной цене.

Только несмотря на это судебная практика по этому вопросу в разные стороны идёт. Касаемо онлайна конечно.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

А как бы вы посоветовали площадке оформлять документы/предложение таким образом, чтобы не нести ответственность за подобные сбои перед покупателями? Допустимо ли площадке, аналогичной Озону, публиковать текст а ля «не является публичной офертой» или что-то подобное? Есть какие-то рабочие решения/схемы?

Ответить
1
Ruslan V.

Хорошо хоть покупателей не посадили. Так сделали в Гомеле, когда клиент по технической ошибке заработал на обмене курса - https://www.intex-press.by/2021/06/04/vynesen-prigovor-gomelchaninu-kotoryj-na-tehnicheskoj-oshibke-banka-zarabotal-bolshe-600-tysyach-dollarov/amp/

Вынесен приговор гомельчанину, который на…
Суд признал мужчину виновным в краже, совершенной в особо крупном размере.
www.intex-press.by
Ответить
1
Philip Poteryahin

То что через Озон экспресс успели доставить - все озон компенсирует продавцам. Хватит уже забывать каждую новость о маркетплейсах)

Ответить
0
Илья Волочков

Ну вот, я вчера до 2 ночи сидел и выбирал товары по скидке. Думал, что реальная распродажа в честь Хэллоуина.

А с утра абсолютно все заказы аннулировали. Могли бы хоть баллы насыпать за испорченное настроение и бессонную ночь.

Я сидел до двух ночи, тщательно выбирал товары. Потом позвонил маме, купил ей электрочайник. И я ещё ей показывал, какие модели есть и сколько они стоят. Мы выбирали, а не просто клали в корзину товары.До этого звонил тёте, она цветовод. Сказал, что на Озоне суперраспродажа и продают землю для кактусов и цветов по 1-20 рублей... Брату купил наушники, тёте Зине обещал подогнать ювелирку, у её мужа скоро юбилей.

И что я теперь скажу своим пожилым родственникам? То, что подарков не будет? В интернете один обман? И тем более я будил пожилых людей посреди ночи! Они, небось, всю ночь не спали, радовались тому, что их Илья-балбес наконец-то позврослел и стал подарки им дарить... В кое-то веки, а то даже в праздники стеснялся звонить...

Вот теперь представьте, какого мне сейчас...

@Ozon если что мой id 35662085, если вдруг там хотите баллы начислить за это безобразие! Я ничего не требую и ни на что не намекаю, просто так оставил свой ID.

Ответить
4
Андрей Иванов

ахаххаха

Ответить
7
Sergei Timofeyev

Я сидел до двух ночи, тщательно выбирал товары. Потом позвонил маме, купил ей электрочайник.

А потом проснулся.

Ответить
5
Илья Волочков

Нет, правильнее "а потом обосрался, так как с утра все заказы отменили".

Ответить
3
Виталий Лановой

Тебе отправят 500 баллов не переживай

Ответить
1
Илья Волочков

А ещё хочу бесплатный Премиум до конца 2022!

Ответить
1
Прогрессивный Никита

А ещё хочу бесплатный Премиум до конца 2022!

А мне озон и без косяков уже на год продлевает каждый год премиум)) с мая 2020 до сентября 2021, а сейчас до сентября 2022 продлили бесплатно, причём жалоб и косяков не было.

Ответить
0
Анон Плиз

Просто прочитали на vc, что Вы - юрист практикующий))

Ответить
1
Илья Волочков

@Ozon

У меня двоюродная сестра тоже Юрист если что!

Ответить
0
Виталий Лановой

это потому что ты красивый

Ответить
0
pongo

А чего они так? По своей инициативе?

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Честно, без понятия) Не стал спрашивать, а то вдруг отберут)) Да у них вроде есть какие то критерии кому в подарок дают его...

Ответить
0
Виталий Лановой

губу закатай

Ответить
0
Sergei Timofeyev

Если бы мне в два ночи позвонили, то не дозвонились бы.

Ответить
1
Арсений Надолинский

Я вчера заказал по приколу товаров на 226 рублей с учётом скидки ~4500р. Озон отменил все заказы. Теперь думаю насколько эти действия были правомерны, т.к. сам работаю в торгующей организации и в случае нашей ошибки в счете покупателю мы везём товары себе в убыток, почему мы поступаем порядочно и по закону, а озон действует не правомерно. Куда обращаться в первую очередь?

Ответить
7
Vlad Zloy

Хоть раз отпускали покупателю товар за 2% от его регулярной цены?

Ответить
4
Иван Шеметов

первую очередь к совести

Ответить
0
Дмитрий Блинов

Ну они по закону теперь имеют право так делать.

Ответить
0
elena Elena

Я в такой же ситуации. Пока написала претензию на озон.

Ответить
–1
Прогрессивный Никита

Охренеть, экстремисты! Смотри, зиночка, аппетит испортится, пока мечтать будешь о теликах по 2 рубля.

Ответить
0
Ирина Веха

А в пятерочке (или др сет. магазине), продали бы по неверному ценнику.

Ответить
5
Дмитрий Блинов

Неверный ценник в офлайновом магазине и в онлайне немного разное.

Ответить
2
Sasha Step

С точки зрения закона разница в чем?

Ответить
1
Дмитрий Блинов

Мишустин и правительство в этом году ввели поправки в ряд статей о дистанционной торговле. Один из комментариев почему так было сделано, это чтобы как раз-таки защитить бизнес от лишних убытков, в случае технических и прочих ошибок с неправильными ценниками.

Ответить
2
Sasha Step

Упс я не в курсе, пойду гуглить..Спасибо.

Ответить
0
Дмитрий Блинов

Сам в шоке был когда узнал.

Ответить
0
Прогрессивный Никита

Только судебная практика даже в 2021 неоднозначная и даже в 2021 есть решения по признанию незаконным отмены заказов. И там нет такого что "продавец вправе отменить заказ в любое время" там даётся право определять продавцу когда возникает обязанность по передаче товара покупателю. Вопрос неоднозначный и пока до вышки не дошёл никто и Пленум не утвердил его - будет спорная практика.

Ответить
0
Дмитрий Блинов

И зачастую это обязанность возникает когда кто-нибудь в этом магазине подтвердил заказ например. А ошибочные соответственно не подтверждают.

Ответить
0
Masha Kovalyova

Это да - в Пятерочке можно в принципе самостоятельно распечатать ценник и повесить, а в онлайне так сделать не выйдет

Ответить
0
Дмитрий Блинов

Я не про это.

Ответить
0
Дмитрий Гладышев

Поэтому на кассе всегда перепроверяю чек. Если есть расхождение - требую возврата разницы.

Ответить
0
useless uS

Продают. Неоднократно проверено на себе.

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Неправильные заказы покупателям отправлять не будут

Ждём очередных жалоб в приёмную с цитатами из ГК.

Ответить
4
Marina I

Нам, как селлеру, уже прилетели такие сообщения в ЛК и даже с уточнением куда адреса куда досудебку высылать :-/ офис Озон вибрирует наверно на всю Москва-сити…

Ответить
1
Дмитрий Блинов

Ну так ошибочные заказы сейчас имеют полное право отменять.

Ответить
–1
Marina I

За нас это сделал Озон как по FBS, так и по FBO с формулировкой отмены, что товара нет в наличии. Но товар то есть в наличии, правда с обычной регулярной ценой, а клиенты пишут нам ругательства (хорошо, что не проклятья >:-Е)

Ответить
0
Valeriy Dik

Ждём очередных жалоб в приёмную с цитатами из ГК.

Бесполезными цитатами с недавних пор, надо сказать.

Ответить
0
Дмитрий Блинов

Ну так ошибочные заказы сейчас имеют полное право отменять.

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Ну и писать жалобы в приёмную никто запретить не может 😃

Ответить
0
L A

Опять кто-то перепутал колонки "цена со скидкой" и "размер скидки".

Ответить
2
Leonid Buzov

Кто то успел

Ответить
2
Тимур Хасаншин

Если написано в договоре на сайте, что цены не являются публичной офертой, либо могут быть скорректированы перед выставлением счета, то магазин имеет право не отпускать товар по цене на сайте.

Ответить
0
Дмитрий Гладышев
Ответить
1
Агнец невинный

не волнуйтесь - долги покупателей , приобретших товар по заниженной стоимости будут переданы коллекторам

Ответить
1
Олег Павлов

Ждем в приемной статьи о том, как кто-то заказал на Озоне соковыжималку за 1 рубль и не получил товар

Ответить
1
lakoros

Ну я считаю, что вполне честно не продавать товар из-за ошибки по рублю. всё должно быть честно. ( и вроде новые правила это разрешают)

Ответить
1
Aleksey Bobkov

смогли повторить фикс прайс так сказать

Ответить
1
Семен Переделкин

Получается, из-за косяка Озона пострадали ВСЕ - и покупатели, и продавцы, - но только не Озон. Несправедливо, ящетаю.

Ответить
0
Melissa Mata

И как пострадали? Продавцов вроде не обязывают ничего отправлять, а покупателям возвращают деньги.

Ответить
0
elena Elena

Если я купила мне обязаны отдать товар. Если его нет, то это их проблемы а не мои. Пусть платят компенсацию

Ответить
0
Семен Переделкин

Ну как, вон же, уже был тут пост, как дядечке поплохело от того, когда он увидел, что его товары распродали без его ведома в 10-100 раз ниже заявленной цены. А кто-то, возможно, и написать пост не успел - сердце кряк, и всё.

Ответить
0
Андрей Иванов

Неправильные заказы покупателям отправлять не будут, их уже уведомили

Меня никак не уведомили, если бы я сам не зашел посмотреть статус.
Причина? А просто товар закончился и никакого сбоя.

Ответить
0
Иван Шеметов

Вот настоящий хэллуин , закашмарили всех своих продавцов , у кого то там даже сердце болело

Ответить
0
useless uS

Было бы неплохим пиаром эти заказы реально отправить, а продавцам компенсировать разницу. Ну и раструбить об этом, конечно.

Интересно, сколько реально таких заказов и о какой сумме в общем идет речь.

Ответить
0
Виталий Лановой

О миллионах, раскупили на 600-800 тыщ минимум у 20 поставщиков. И да часть товара по озон-экспресс уже успели доставить. Так некоторые получили смартфоны и другую технику за 800 руб

Ответить
0
Елизавета Князева

Коллеги, добрый день! Я из Ozon Marketplace. Всё так, ошибку уже исправили.

Продавцам, которым пришли заказы по заниженной цене, не придётся отгружать товары ни со своего склада, ни с наших фулфилментов — покупателям мы объясним это сами. А стоимость уже исправили на верную: проверим, что всё работает правильно, и в течение дня вернём акцию на сайт.

Ответить
0
Leonid Buzov

Пылесос за 2000 можно повторить пожалуйста?

Ответить
0
Sergei Timofeyev
Ответить
0
Екатерина Борошенкова

А техподдержка начнёт работать? Третьи сутки ответить не могут. Или они все пошли отбирать у покупателей ошибочно доставленные товары экспресс доставкой?

Ответить
0
elena Elena

Я покупатель и я требую компенсации! Я честно купила по указанной на сайте цене, ошибки сайта это не мои проблемы. Я оплатила и мне нужен купленный товар. Или компенсация

Ответить
–1
Прогрессивный Никита

Жесть, смотрите во что выливается плтреблядство в чистом виде. Надеюсь озон тебя заблокирует навечно.

Ответить
0
ЯжПрограммист

Вот это я понимаю РАСПРОДАЖА, а не это обычное говно со скидками по 10% от предварительно завышенных цен. Хотя мои заказы тоже отменили 🤣

Ответить
0
Степан Фадеев

После этого случая их рекламка в приложении выглядит как насмешка.

Ответить
0
Alibek

111

Ответить
–3
Написать комментарий...
Читать все 101 комментарий
Финансы
Nazigul Jusupova
График: как ограничения рекламы в iOS 15 повлияли на выручку YouTube, Facebook, Snap и Twitter Статьи редакции

Компании недосчитались почти $10 млрд выручки за два квартала.

Влияние изменений настроек конфиденциальности в iPhone на выручку компаний, в млрд долларах Financial Times
16 16 комментариев
11
Дизайн
Embacy
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за октябрь от Embacy

Всем привет! Год назад вышел первый выпуск дайджеста. Очень рад, что формат прижился. Спасибо за позитивный фидбек, его не часто встретишь в комментариях vc.ru. И это по-прежнему дайджест о том, что важного и интересного произошло в мире стилей и сайтов digital-компаний за последний месяц. За клавиатурой я, Вадим Орлов, основатель Embacy.

0 Обсудить
14
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Артем Первухин KINETICA
Ключевые принципы создания welcome-цепочки

4 приема, которые помогут прогреть аудиторию перед продажей

0 Обсудить
Трибуна
Туда и Обратно
Еще один поисковик дешевых авиабилетов (нет)

Сервис помогает понять, куда и когда можно отправиться путешествовать максимально дешево, и найти новые места по интересам — быстро и просто.

15 15 комментариев
11
AliExpress Россия
Зачем делиться знаниями: опыт сотрудников «AliExpress Россия»

Недавно мы делились опытом наших сотрудников, которые развивают навыки и учатся новому. Но в «AliExpress Россия» есть и те, кто сам учит других. Мы попросили коллег поделиться опытом, рассказать о своей мотивации и дать советы тем, кто ещё только планирует стать преподавателем.

3 3 комментария
3
Открытие Инвестиции
Инвестрашилка к Хэллоуину

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»)

0 Обсудить
БКС Мир инвестиций
Что после нефти. Каким будет зеленое топливо будущего
0 Обсудить
0
Право
Павел
За некачественный проектор суд взыскал 34 500 из запрошенных 456 000 рублей

Вчера был опубликован пост в котором рассказывается история о том, как из-за бездействия юристов производителя суд за ноутбук стоимостью 80 т.р. взыскал больше 800 т.р.

Я решил рассказать свой подобный кейс, который длился 2 года, только с не такой позитивной развязкой - из-за применения ст. 333 ГК РФ и других факторов, суд за проектор стоимостью 67 т.р. взыскал 34 т.р.

22 22 комментария
10
Торговля
Таня Боброва
В ночь на 1 ноября Ozon по ошибке временно снизил цены на часть товаров — некоторые стоили 1 рубль Статьи редакции

Неправильные заказы уже аннулировали.

101 101 комментарий
9
Mindbox
«Наш постулат: сервис экономит. Это звучит дико для нашей страны», — директор по маркетингу СТД «Петрович» Игорь Колынин

Интервью с директором по маркетингу СТД «Петрович» Игорем Колыниным: почему у прорабов не становится больше работы; что нужно, чтобы завоевать рынок стройматериалов; как в «Петровиче» понимают, что улучшить в ассортименте и обслуживании; как онлайн-сервисы помогают «Петровичу» привлекать клиентов; что поможет победить маркетплейсы.

Игорь Колынин, директор по маркетингу СТД «Петрович»
0 Обсудить
Маркетинг
Chatfuel
10 ошибок-убийц чат-ботов: кейс «Сурового Питерского SMM» и Chatfuel
0 Обсудить
14
Больше статей
null