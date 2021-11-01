В ночь на 1 ноября Ozon по ошибке временно снизил цены на часть товаров — некоторые стоили 1 рубль Статьи редакции
Неправильные заказы уже аннулировали.
Пользователь vc.ru Василий Лисовский сообщил, что в 00:00 мск в двух его магазинах на Ozon произошёл сбой: многие товары стали стоить от 1 до 50 рублей. По данным 78.ru, цены снизились почти на 98% более чем на сотню товаров из разных категорий.
В Ozon подтвердили vc.ru, что в ночь на 1 ноября произошёл сбой. «Система начала предлагать покупателям некоторые акционные товары по ценам, которых у продавцов не было. Мы быстро остановили акцию, чтобы разобраться, в чём дело. Ошибку исправили: акция в корректном виде вернётся на сайт в течение 1 ноября», — рассказали в компании.
Неправильные заказы покупателям отправлять не будут, их уже уведомили. В компании пояснили, что товаров по сниженной стоимости в таком количестве у продавцов нет в наличии: «Мы уже начали возврат денег покупателям, с нашей стороны они отправляются практически мгновенно. Обычно на расчетном счете или карте клиента они оказываются не позднее чем через 2-3 дня, в зависимости от банка».
Сколько продавцов затронул сбой, ритейлер не уточняет.
Давайте так. На место Озона поставим вас и предположим что вы торгуете, например, телевизорами.
У вас косячит программист и ночью делают 100 заказов на телевизоры по 1 рублю. Вы сделаете «красиво», подарите сто ящиков счастливым покупателям?
Что бы вы не ответили сейчас, на самом деле нет, вы не подарите и никто не подарит. И Озон делает так же, и это нормально.
Если у меня будет оборот в стотыщмильярдов, то я, во-первых, выпну на мороз этого погромиста, а во-вторых, с помощью отдела маркетинга поверну ситуацию в свою сторону - устрою пир невиданной щедрости и подарю эти 100 телевизоров, что мне сделает клёвую рекламу, несравнимую даже со стоимостью этих 100 ящиков.
Клёвая реклама, когда от Сбермаркета недосланные подгузники мамочке с ребёнком привозит сам Греф. Как мне подсказали, желательно в костюме клоуна.
Ваша реклама на всю страну не прогремела бы. А Греф в костюме клоуна — вся страна только бы и говорила об этом.
Ладно Греф, прощаю, можно просто ей лично привезти подгузники, не в костюме клоуна. ред.
Давайте так. Есть платформа Steam. И был у них аналогичный сбой, когда игра GTA5, которая должна была стоить 1999, но по ошибке вышла в продажу с ценой 19.99 (https://steamcommunity.com/discussions/forum/26/611696927911925642/)
И это был предзаказ.
Так вот Steam не отозвал игры у тех, кто успел заказать за 20 рублей. Потому, что они следуют своим правилам и отвечают за свои ошибки сами. А OZON нет.
Печально, что клиенту, даже купившему товар по скидке в 30%-50%, Озон может аналогично аннулировать заказ, обосновав это ошибкой, т.к. для покупателя отношения площадка-продавец не прозрачны.
сделать красиво
Может там на миллиард-два рублей успели накупить? Есть вероятность, что дешевле будет меньшую сумму на юристов потратить, а части покупателей кинуть бонусных баллов.
А как бы вы посоветовали площадке оформлять документы/предложение таким образом, чтобы не нести ответственность за подобные сбои перед покупателями? Допустимо ли площадке, аналогичной Озону, публиковать текст а ля «не является публичной офертой» или что-то подобное? Есть какие-то рабочие решения/схемы?
Хорошо хоть покупателей не посадили. Так сделали в Гомеле, когда клиент по технической ошибке заработал на обмене курса - https://www.intex-press.by/2021/06/04/vynesen-prigovor-gomelchaninu-kotoryj-na-tehnicheskoj-oshibke-banka-zarabotal-bolshe-600-tysyach-dollarov/amp/
Ну вот, я вчера до 2 ночи сидел и выбирал товары по скидке. Думал, что реальная распродажа в честь Хэллоуина.
А с утра абсолютно все заказы аннулировали. Могли бы хоть баллы насыпать за испорченное настроение и бессонную ночь.
Я сидел до двух ночи, тщательно выбирал товары. Потом позвонил маме, купил ей электрочайник. И я ещё ей показывал, какие модели есть и сколько они стоят. Мы выбирали, а не просто клали в корзину товары.До этого звонил тёте, она цветовод. Сказал, что на Озоне суперраспродажа и продают землю для кактусов и цветов по 1-20 рублей... Брату купил наушники, тёте Зине обещал подогнать ювелирку, у её мужа скоро юбилей.
И что я теперь скажу своим пожилым родственникам? То, что подарков не будет? В интернете один обман? И тем более я будил пожилых людей посреди ночи! Они, небось, всю ночь не спали, радовались тому, что их Илья-балбес наконец-то позврослел и стал подарки им дарить... В кое-то веки, а то даже в праздники стеснялся звонить...
Вот теперь представьте, какого мне сейчас...
@Ozon если что мой id 35662085, если вдруг там хотите баллы начислить за это безобразие! Я ничего не требую и ни на что не намекаю, просто так оставил свой ID.
Я вчера заказал по приколу товаров на 226 рублей с учётом скидки ~4500р. Озон отменил все заказы. Теперь думаю насколько эти действия были правомерны, т.к. сам работаю в торгующей организации и в случае нашей ошибки в счете покупателю мы везём товары себе в убыток, почему мы поступаем порядочно и по закону, а озон действует не правомерно. Куда обращаться в первую очередь?
Только судебная практика даже в 2021 неоднозначная и даже в 2021 есть решения по признанию незаконным отмены заказов. И там нет такого что "продавец вправе отменить заказ в любое время" там даётся право определять продавцу когда возникает обязанность по передаче товара покупателю. Вопрос неоднозначный и пока до вышки не дошёл никто и Пленум не утвердил его - будет спорная практика.
Коллеги, добрый день! Я из Ozon Marketplace. Всё так, ошибку уже исправили.
Продавцам, которым пришли заказы по заниженной цене, не придётся отгружать товары ни со своего склада, ни с наших фулфилментов — покупателям мы объясним это сами. А стоимость уже исправили на верную: проверим, что всё работает правильно, и в течение дня вернём акцию на сайт.
Компании недосчитались почти $10 млрд выручки за два квартала.
Всем привет! Год назад вышел первый выпуск дайджеста. Очень рад, что формат прижился. Спасибо за позитивный фидбек, его не часто встретишь в комментариях vc.ru. И это по-прежнему дайджест о том, что важного и интересного произошло в мире стилей и сайтов digital-компаний за последний месяц. За клавиатурой я, Вадим Орлов, основатель Embacy.
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Неправильные заказы уже аннулировали.
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