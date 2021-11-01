Wildberries предложил предпринимателям из Белоруссии, Казахстана и Армении открывать партнёрские пункты выдачи заказов Статьи редакции
Первые четыре месяца предприниматели могут претендовать на субсидии, если оборот составит до 2 млн рублей.
- Предприниматели могут получать комиссию от выдачи других заказов, сообщили vc.ru в компании.
Чтобы открыть пункт выдачи заказов, нужно оформить юридическое лицо, зарегистрироваться в мобильном приложении WB Point и предоставить информацию о помещении.
В приложении WBPoint можно проводить расчёты, а также зарегистрировать нескольких юрлиц на один номер телефона собственника.
- Первые четыре месяца компания будет предлагать субсидии при обороте до 2 млн рублей: 4% — за первый месяц, 3% — за второй, 2% — за третий, 1% — за четвёртый месяц. Также предприниматели смогут купить на Wildberries в рассрочку мебель для помещения и получат в подарок вывеску.
- Wildberries запустил продажи в Белоруссии 2012 году, в 2014 году — в Казахстане, в 2018 году — в Армении.
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Всем привет! Год назад вышел первый выпуск дайджеста. Очень рад, что формат прижился. Спасибо за позитивный фидбек, его не часто встретишь в комментариях vc.ru. И это по-прежнему дайджест о том, что важного и интересного произошло в мире стилей и сайтов digital-компаний за последний месяц. За клавиатурой я, Вадим Орлов, основатель Embacy.