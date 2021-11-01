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Торговля
Nazigul Jusupova

Wildberries предложил предпринимателям из Белоруссии, Казахстана и Армении открывать партнёрские пункты выдачи заказов Статьи редакции

Первые четыре месяца предприниматели могут претендовать на субсидии, если оборот составит до 2 млн рублей.

  • Предприниматели могут получать комиссию от выдачи других заказов, сообщили vc.ru в компании.

  • Чтобы открыть пункт выдачи заказов, нужно оформить юридическое лицо, зарегистрироваться в мобильном приложении WB Point и предоставить информацию о помещении.

  • В приложении WBPoint можно проводить расчёты, а также зарегистрировать нескольких юрлиц на один номер телефона собственника.

  • Первые четыре месяца компания будет предлагать субсидии при обороте до 2 млн рублей: 4% — за первый месяц, 3% — за второй, 2% — за третий, 1% — за четвёртый месяц. Также предприниматели смогут купить на Wildberries в рассрочку мебель для помещения и получат в подарок вывеску.
  • Wildberries запустил продажи в Белоруссии 2012 году, в 2014 году — в Казахстане, в 2018 году — в Армении.

#новости #wildberries

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