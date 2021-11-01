Wildberries снизил скидку при оплате картами «Мир», через СБП и SberPay c 2% до 1% Статьи редакции
Ритейлер принял решение из-за начала крупной распродажи и субсидирования скидок на товары.
- «Мы уже снизили свою торговую комиссию до рекордного минимума. Поэтому на этот период размер субсидии при оплате российскими платежными системами был сокращен компанией», — рассказал представитель Wildberries vc.ru. Ритейлер не назвал сроки действия скидки в 1%.
- Wildberries перенёс начало распродажи ко «Дню холостяка» с 11 ноября на 28 октября из-за закрытия магазинов на фоне пандемии. 25 октября компания заявила, что увеличит собственные вложения в субсидирование скидок и рекламу «чёрной пятницы» и 11.11 с 8 млрд до 10 млрд рублей.
- По собственным данным на начало октября, доля российских платежных систем в обороте Wildberries выросла с 24% до 54% за три месяца.
- В конце августа 2021 года Wildberries изменил условия для оплаты покупок по картам Visa и Mastercard — они стали дороже, чем при оплате по картам «Мир», СБП и SberPay на 2%. После этого платёжные системы начали расследование и пригрозили банкам штрафами до $1 млн.
- В октябре Visa заявила, что Wildberries больше не нарушает правила дополнительными комиссиями.
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