«Яндекс.Лавка» впервые открылась по франшизе — в Иркутске Статьи редакции
В городе запустили семь дарксторов.
Региональным партнёром «Лавки» в Иркутске стала группа предприятий «Янта», рассказали vc.ru в компании.
Доставка займёт от 10 до 30 минут. В городе открылись семь дарксторов, они позволяют охватить 70% территории города. В ассортименте около 2000 наименований товаров, в том числе локальных производителей и собственной торговой марки «Лавки». Для доставки доступна готовая еда, кофе и выпечка.
Для жителей Иркутска первый заказ от 100 рублей доставят бесплатно, после сумма увеличится до 700 рублей. Для первых трёх заказов будет действовать скидка 20%.
- В «Яндекс.Лавке» не раскрыли детали об условиях франшизы, потому что пока это эксперимент. В мае 2021 года источники «Ъ» сообщили, что «Лавка» планирует открыться в нескольких городах про франшизе до конца 2021 года.
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