Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Торговля
Маша Цепелева

«Яндекс.Лавка» впервые открылась по франшизе — в Иркутске Статьи редакции

В городе запустили семь дарксторов.

  • Региональным партнёром «Лавки» в Иркутске стала группа предприятий «Янта», рассказали vc.ru в компании.

  • Доставка займёт от 10 до 30 минут. В городе открылись семь дарксторов, они позволяют охватить 70% территории города. В ассортименте около 2000 наименований товаров, в том числе локальных производителей и собственной торговой марки «Лавки». Для доставки доступна готовая еда, кофе и выпечка.

  • Для жителей Иркутска первый заказ от 100 рублей доставят бесплатно, после сумма увеличится до 700 рублей. Для первых трёх заказов будет действовать скидка 20%.

  • В «Яндекс.Лавке» не раскрыли детали об условиях франшизы, потому что пока это эксперимент. В мае 2021 года источники «Ъ» сообщили, что «Лавка» планирует открыться в нескольких городах про франшизе до конца 2021 года.
«Яндекс.Лавка» в Иркутске

#новость #яндекславка

896 просмотров
9 9 комментариев
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
evilnw

Очень удобно для Яндекса. За них постоят сеть, а потом компания сможет это всё отжать.

Ответить
5
Семен Смирнов

Ведь так франшизы и работают

Ответить
2
Артём Кучиев

Комментарий не в тему, но какой всё-таки красивый город. Точнее его историческая часть, вне совковых многоэтажек.

Ответить
3
Евгений Гадеев

Зря вы так про советские многоэтажки. У нас есть некоторое количество весьма интересных зданий выполненных в стиле брутализма. Хотя, то, что застройку 19 - начала 20 удалось сохранить - действительно - просто чудесно.

Ответить
0
Alex Shevchenko

"Сталинский ампир" смотрится до сих пор колоритно, как некоторые вековые здания в Нью-Йорке

Ответить
0
Ездок На Бочках

От этой новости Бабр в шоке

Ответить
1
Василий Буров

Он не в шоке, он доставляет лису уже )

P.S. Это точно бобр а не пума?

Ответить
1
Евгений Гадеев

Вот люди пошли бобра от бабра не отличают!

Ответить
1
Alex Shevchenko
Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
БКС Мир инвестиций
Метавселенная. Новая реальность или мираж
0 Обсудить
1
Columbus East
Топ-5 вызовов пищевого производства, которые можно решить с помощью ERP-системы
0 Обсудить
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Default User
Яндекс Такси угрожает пассажирам

Пришлось недавно поехать в Армению. Вызвал такси через Яндекс из аэропорта Гюмри до Еревана. Достался видавший виды мерседес из начала девяностых, что в общем-то не вызвало особого удивления - в Армении это норма.Дальше началось интересное)Для начала стоит отметить, что работа такси Яндекс в Армении организована несколько иначе, чем в России. Там…

2 2 комментария
Маркетинг
Евгения Евсеева
Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин запустит маркетинговое агентство R1 Статьи редакции

Оно будет «растить» блогеров, а потом запускать с ними рекламные кампании.

47 47 комментариев
13
Machine learning
Маша Цепелева
«Сбер» представил нейросеть, которая создаёт изображения по описанию на русском языке Статьи редакции

В основе лежит DALL-E, которую в январе представила OpenAI.

Изображение ruDALL-E по запросу «Красивый горный пейзаж» «Сбер»
145 145 комментариев
33
Устойчивые города: Москва
Экотакси в Москве: бизнес или благотворительная инициатива

Разбираемся на примере «Собиратора».

2 2 комментария
4
Финансы
Ilya Pestov
Неудобная правда: как Tesla стала триллионной компанией

Упомянутые в статье факты я начал бережно собирать в черновике ещё весной. А тут появился повод собрать их все воедино. Я вам гарантирую, что вы будете изумлены изысканностью происходящего.

Альберт Гор и Илон Маск
181 181 комментарий
152
Модульбанк
«Модульбанк» запустил сервис с бухгалтерами для продавцов на маркетплейсах

Для ИП на «упрощёнке» 6% без сотрудников сервис бесплатный.

0 Обсудить
2
Финансы
Полина Лааксо
Как богатые американцы передают наследство детям и законно не платят 40% налога — на примере основателя Nike Статьи редакции

Власти США облагают высоким налогом наследство и подарки на сумму более $11,7 млн. Но не все хотят отдавать столько денег, поэтому строят сети из трастов, чтобы легально обойти закон. Как это работает и что помогло Филипу Найту оставить детям миллиарды — рассказывает Bloomberg.

Филип Найт USA Today
4 4 комментария
10
Сервисы
Ренат Валиуллин
Как компании перевести документооборот в цифру без дорогого ПО, обучения сотрудников и оформления УКЭП

У крупного бизнеса обычно есть электронный документооборот, но ворох бумаг все равно остается — не у всех контрагентов и сотрудников есть УКЭП. В условиях пандемии это особенно неудобно: часть команды на удаленке, с контрагентами и партнерами для подписания документов встречаться небезопасно. Начинаешь жалеть, что не позаботился о полном переходе…

83 83 комментария
29
Офтоп
Иван Борозняк
Экспресс-тесты на Covid-19 для домашней и офисной аптечки. Дайджест ковид-тестов, доступных на рынке РФ + кое-что о ПЦР
1 1 комментарий
8
Больше статей
null