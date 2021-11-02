Как компании перевести документооборот в цифру без дорогого ПО, обучения сотрудников и оформления УКЭП

У крупного бизнеса обычно есть электронный документооборот, но ворох бумаг все равно остается — не у всех контрагентов и сотрудников есть УКЭП. В условиях пандемии это особенно неудобно: часть команды на удаленке, с контрагентами и партнерами для подписания документов встречаться небезопасно. Начинаешь жалеть, что не позаботился о полном переходе…