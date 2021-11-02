Nike зарегистрировала свои логотипы и слоган в категории виртуальных товаров Статьи редакции
Возможно, компания готовится к продаже товаров со своим брендом в «метавселенной».
- В конце октября компания подала заявку в Управление по патентам и товарным знакам США, чтобы запатентовать название Nike, слоган бренда Just Do It и его логотип в виде галочки, а также логотипы Air Jordan и Jumpman, пишет CNBC.
- Всего от Nike поступило семь заявок. Они касаются товарных знаков на цифровых предметах — например, головные уборы, очки, сумки, рюкзаки и спортивное снаряжение. В компании не ответили на запрос издания.
- Эксперт по товарным знакам Джош Гербен полагает, что таким образом компания готовится к «метавселенной» и собирается продавать одежду, головные уборы и обувь для виртуального мира. Кроме этого, патент защитит компанию, если кто-то попытается использовать бренд без лицензии.
- У Nike уже есть опыт взаимодействия с виртуальным миром. Так, в 2019 году персонажи игры Fortnite носили кроссовки бренда. Также компания несколько раз сотрудничала с игровой платформой Roblox.
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