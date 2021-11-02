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Торговля
Nazigul Jusupova

Nike зарегистрировала свои логотипы и слоган в категории виртуальных товаров Статьи редакции

Возможно, компания готовится к продаже товаров со своим брендом в «метавселенной».

  • В конце октября компания подала заявку в Управление по патентам и товарным знакам США, чтобы запатентовать название Nike, слоган бренда Just Do It и его логотип в виде галочки, а также логотипы Air Jordan и Jumpman, пишет CNBC.
  • Всего от Nike поступило семь заявок. Они касаются товарных знаков на цифровых предметах — например, головные уборы, очки, сумки, рюкзаки и спортивное снаряжение. В компании не ответили на запрос издания.
  • Эксперт по товарным знакам Джош Гербен полагает, что таким образом компания готовится к «метавселенной» и собирается продавать одежду, головные уборы и обувь для виртуального мира. Кроме этого, патент защитит компанию, если кто-то попытается использовать бренд без лицензии.
  • У Nike уже есть опыт взаимодействия с виртуальным миром. Так, в 2019 году персонажи игры Fortnite носили кроссовки бренда. Также компания несколько раз сотрудничала с игровой платформой Roblox.
Заявка на регистрацию логотипа Nike CNBC
Заявка на регистрацию логотипа Jumpman CNBC

#новости #nike

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3 комментария
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Евгений Хрылин

Ребята в теме.

Первому покупателю приготовиться

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3
Сергей Милосердов

Сначала супераппы, теперь метавселенные. Что дальше?

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1
Евгений Архипов

Дальше Neuralink, но до него ещё далеко.

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0
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