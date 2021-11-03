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Торговля
TJ

«Яндекс.Маркет» запустил быструю доставку товаров со своих складов в регионах Статьи редакции

Предполагаемое время доставки — от 10 минут.

  • Маркетплейс запустил экспресс-доставку товаров со своих складов в расширенных зонах регионов России, сообщили в компании «Коммерсанту».
  • Товары будут привозить с собственных складов «Яндекс.Маркета». На первых этапах услуга будет работать на инфраструктуре «Яндекс.Лавки», рассказали TJ в компании. В ближайшие месяцы она будет доступна в трёх новых регионах. В будущем сервис начнёт открывать мини-склады под собственным брендом.

  • Как отмечает «Ъ», «Яндекс» запустил новый сервис на фоне жёсткой нехватки курьеров, что уже привело к росту цен на экспресс-доставку в Москве у многих сервисов и регулярным задержкам с выполнением заказов. Также компания стремится конкурировать с «Самокатом» и Ozon Express, которые уже работают во всех ключевых городах России.

  • В марте «Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку товаров за 1-2 часа в Москве. Летом географию сервиса расширили. Сейчас партнёры могут подключиться к экспресс-доставке в 19 городах, среди которых Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Челябинск. В июле «Яндекс Go» добавил в приложение экспресс-доставку товаров из «Маркета».

#новость #яндексмаркет

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Андрей

Раза 3 заказывал в СПб товар экспресс доставкой - ни разу не получил. Причем нужен был срочно телефон - заказал, в итоге деньги сняли , позвонил продавец сказал Яндекс указывает ошибочно наличие , по итогу деньги вернули через дней 5 - вот и экспресс доставка. В качестве компенсации предложили 200р при покупке на кэс, смешно.

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3
Dennis Gooddeni

Експресс доставка, это не для телефона, а для проверенного спроса на самые ходовые товары, например на туалетную бумагу, твой телефон какой то там модели, которую ты захотел - не купят 20 раз в пределах доставки за час, а людей, которые не могут поднять свою пятую и пройтись в магазин за туалеткой всё больше и больше 🤦‍♂️

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4
Семен Переделкин

Алё, это Яндекс.Маркет? СРОЧНОБЛЯ привезите рулон туалетной бумаги!

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1
NotFop

Выходите, встречайте!

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3
Яндекс.Маркет

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, номер заказа. Хотим во всём разобраться.

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0
Alex Shevchenko

Действительно! 200 р мало за такие фокусы!

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0
Дмитрий

А как у вас получается 12 дней везти заказ?

Ответить
0
Igor Raspopov

Интересно сколько сейчас получает курьер в Мск в сравнении со всеми другими городами миллионниками

Ответить
0
Азиатский Таксист

Не больше 8-10к за 12 часов

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0
NotFop

Так это очень хорошо, если так.

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0
Дмитрий Звягин

Это чистыми? О_о

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0
Елена Ковалёва

И все равно лучшим не станет

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0
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